editor's pick：vivo中階機玩蔡司長焦

V60的長鏡採用SONY IMX882的1/1.953吋傳感器和F2.65大光圈，支援3倍光學變焦和最高100倍數碼變焦，讓用家以更親民價格，體驗蔡司長焦鏡頭的攝力。無論是遠攝舞台上的偶像歌手，抑或是近距離拍攝寵物，V60都能捕捉清晰細膩的影像。內置的AI演算法會自動調整最佳色調與畫面，省卻繁複後製，可更快更輕鬆地分享。

AI修圖減繁複後製

除了長焦鏡頭，新機亦配備蔡司多焦段人像功能，涵蓋23至100mm，方便拍攝風景、人像、團體半身合照和特寫照片。手機提供7種經典虛化光斑散景和電影級耀斑效果，復刻蔡司經典人像鏡頭的拍攝效果；結合OIS+EIS光學防手震技術，可輕鬆駕馭各種拍攝場景。

電池續航方面，6500mAh藍海電池採用第3代矽負極技術，正常使用下可用2天。手機也支援90W有線閃充，在煲劇或打機時，充電系統更可繞過電池直接為手機供電，減低電池過熱等風險。此外，V60具備IP68和IP69防水防塵認證，可在1.5米水深浸泡30分鐘，甚至支援水中拍攝。新機首度搭載Snapdragon 7 Gen 4處理器，擁有12+12GB RAM記憶體融合技術和512GB儲存空間，確保流暢運行。●

售價：$4298

查詢：5704 0322（vivo）

文：JJ