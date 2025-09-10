明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Gadget

E潮

editor's pick：DJI全景相機生力軍 8K釋放創作力

【明報專訊】DJI最近「踩過界」，繼航拍機、運動相機後，最近推出全景相機Osmo 360，支援拍攝原生8K全景影片，誓要在這個新興市場中搶佔一個席位。

Osmo 360採用2.4微米大像素晶片，具備13.5級高動態範圍，即使在光線對比強烈的場景如日出日落，也能呈現清晰銳利、明暗分明的畫面。此外，相機最高可支援8K/50fps規格的全景影片錄影，以及4K/100fps的高幀率影片拍攝，不但帶來流暢的視覺體驗，更可實現最高4倍慢動作播放，完整捕捉稍縱即逝的精彩瞬間。

全景超級夜景模式 記錄動人夜色

在弱光環境下，Osmo 360的表現同樣有驚喜，一對1吋方形感測器配合F1.9大光圈，顯著提升進光量，清晰捕捉更多細節。用家還可開啟全景超級夜景模式，輕鬆記錄動人夜色。相機支援10-bit色深，能夠記錄超過10億種色彩，新加入的D-Log M模式進一步提升影片的動態範圍，保留更多明暗細節，後期調色空間更大。

Osmo 360僅重183克，續航力亦表現出色，能夠以8K/30fps的規格持續錄製100分鐘，拍攝6K全景影片更可延長至190分鐘。即使在零下20℃的低溫環境，相機也能持續錄製超過90分鐘。此外，它支援快充功能，僅需12分鐘即可將電量充至50%。另外，當配合磁吸連接續航延長桿（另購$659），可額外獲得180分鐘的8K全景影片拍攝時間。續航延長桿亦可便捷控制相機的休眠、喚醒、拍攝等功能，提升創作的靈活度。

容量方面，機身內置大約105GB的實際儲存空間，用家就算忘記攜帶microSD卡都無阻拍攝。至於檔案傳輸方面，相機支援Wi-Fi 6.0與USB 3.1，無線傳輸速度達90MB/s，有線傳輸速度更可高達600MB/s，高效處理海量素材。

支援自家無線咪 收音清晰

Osmo 360搭配自拍桿和可調節快拆轉接組件，用家可以在「全景自拍桿消除」和「單鏡頭vlog自拍」間快速切換，輕鬆拍攝多樣化的題材。音訊方面，它支援OsmoAudio雙收音咪直連功能，可直接連接兩支DJI Mic，實現超高取樣率收音，也能同時錄製影片主角與拍檔的對話，提供純淨的原聲級音質。●

DJI Osmo 360規格

感光元件：1 /1.1吋方形CMOS

光圈：F1.9

拍攝解像度：最高8K@50fps

屏幕：2吋觸控式LCD

儲存容量：約105GB；支援外置microSD

電池容量：1950mAh

防水：10m

尺寸：61×36.3×81mm

重量：183g

售價：$3299起

查詢：3853 3822（DJI）

文：JJ

上 / 下一篇新聞