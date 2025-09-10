editor's pick：DJI全景相機生力軍 8K釋放創作力

Osmo 360採用2.4微米大像素晶片，具備13.5級高動態範圍，即使在光線對比強烈的場景如日出日落，也能呈現清晰銳利、明暗分明的畫面。此外，相機最高可支援8K/50fps規格的全景影片錄影，以及4K/100fps的高幀率影片拍攝，不但帶來流暢的視覺體驗，更可實現最高4倍慢動作播放，完整捕捉稍縱即逝的精彩瞬間。

全景超級夜景模式 記錄動人夜色

在弱光環境下，Osmo 360的表現同樣有驚喜，一對1吋方形感測器配合F1.9大光圈，顯著提升進光量，清晰捕捉更多細節。用家還可開啟全景超級夜景模式，輕鬆記錄動人夜色。相機支援10-bit色深，能夠記錄超過10億種色彩，新加入的D-Log M模式進一步提升影片的動態範圍，保留更多明暗細節，後期調色空間更大。

Osmo 360僅重183克，續航力亦表現出色，能夠以8K/30fps的規格持續錄製100分鐘，拍攝6K全景影片更可延長至190分鐘。即使在零下20℃的低溫環境，相機也能持續錄製超過90分鐘。此外，它支援快充功能，僅需12分鐘即可將電量充至50%。另外，當配合磁吸連接續航延長桿（另購$659），可額外獲得180分鐘的8K全景影片拍攝時間。續航延長桿亦可便捷控制相機的休眠、喚醒、拍攝等功能，提升創作的靈活度。

容量方面，機身內置大約105GB的實際儲存空間，用家就算忘記攜帶microSD卡都無阻拍攝。至於檔案傳輸方面，相機支援Wi-Fi 6.0與USB 3.1，無線傳輸速度達90MB/s，有線傳輸速度更可高達600MB/s，高效處理海量素材。

支援自家無線咪 收音清晰

Osmo 360搭配自拍桿和可調節快拆轉接組件，用家可以在「全景自拍桿消除」和「單鏡頭vlog自拍」間快速切換，輕鬆拍攝多樣化的題材。音訊方面，它支援OsmoAudio雙收音咪直連功能，可直接連接兩支DJI Mic，實現超高取樣率收音，也能同時錄製影片主角與拍檔的對話，提供純淨的原聲級音質。●

DJI Osmo 360規格

感光元件：1 /1.1吋方形CMOS

光圈：F1.9

拍攝解像度：最高8K@50fps

屏幕：2吋觸控式LCD

儲存容量：約105GB；支援外置microSD

電池容量：1950mAh

防水：10m

尺寸：61×36.3×81mm

重量：183g

售價：$3299起

查詢：3853 3822（DJI）

文：JJ