GADGET：英國音響老牌KEF新挑戰 12單元soundbar 打造靚聲家庭影院

5.1.2聲道 演繹尖端聲學

KEF Signature XIO融合了多項品牌的聲學專利技術，系統搭載了5.1.2聲道配置和多達12個Class-D放大器，提供強勁且精準的聲音表現。KEF亦將品牌標誌的「Uni-Q同軸共點單元」投放在產品中，特點是高音單元置於中低音單元之中心，確保聲音從單一聲源點發出，從而達到更一致的擴散角度；結合品牌的「速度控制技術」（velocity control technology），減低振膜背面的氣流干擾，讓音質更純淨細膩，細節表現一覽無遺。

觀劇專用引擎 加強空間沉浸感

除了硬體優勢，XIO還內置了專為電影優化的「音樂完整性引擎」（music integrity engine），此引擎運用複雜的音訊演算法，精確處理音源信號，確保聲音在任何音量下均保持高解析度與一致，提供充滿空間感的沉浸式聆聽體驗。XIO不僅支援主流的串流服務，更支援先進的空間音訊格式，透過自家研發的W2無線平台，用家可輕鬆串流來自Tidal、Spotify、Qobuz等平台的音樂，享受高解析度音訊。為滿足追求影院級效果的影音發燒友，XIO更全面支援Dolby Atmos與Sony 360 Reality Audio，帶來引人入勝的立體聲環繞效果，體驗媲美戲院的震撼感。

在無線連接上，新機支援最新的AirPlay 2、Google Cast和藍牙5.3標準，無論是iOS或Android設備，都能輕鬆將音樂或聲音投射至soundbar，實現無縫無線聆聽。

XIO的外觀設計秉持品牌的極簡主義美學，精緻的鋁質頂板和防濺水織物飾面，融合功能與時尚。此外，它亦針對不同家居環境提供壁掛模式和架設模式，讓用家可按需要將soundbar放置於電視櫃，又或懸掛於牆上，其聲學表現亦能因應環境而優化，呈現最佳音效。●

KEF Signature XIO Soundbar

輸入：HDMI 2.1 eARC、光纖、USB Type C、LAN、Wi-Fi

無線連結：KEF Connect、AirPlay 2、Google Cast、藍牙5.3、UPnP Compatible

尺寸：70×1210×165mm

重量：10.5kg

售價：$17,380

查詢：2877 1778（KEF）

文：JJ

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

