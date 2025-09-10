watch news：法國空軍官方腕表 黑色陶瓷表殼堅固

每場Rafale Solo Display飛行表演中，飛行員駕駛戰機的飛行時速介乎200至1100公里，必須依賴駕駛艙儀表板的精確數據，精準的時間是任務安全的箇中關鍵。Bell & Ross特別推出專為Rafale飛行員而設特BR-03 Rafale Solo Display計時表，其高科技黑色陶瓷表殼堅固抗磨損，能夠抵禦高速飛行時的壓力。腕表配備BR-CAL.301自動機芯，表盤清晰易讀，設計靈感源自戰鬥機。日期窗口的黃色虛線和兩支橙色計時指針，突顯精確顯示的數據；時標和小表盤塗上夜光物料，在黑暗環境中也能清楚指示時間。

查詢：Bell & Ross 2545 4577

文：張曉冬

[Watchout]