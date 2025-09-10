明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Watchout

watch news：法國空軍官方腕表 黑色陶瓷表殼堅固

【明報專訊】在今年6月第55屆巴黎航空展假勒布爾熱舉行期間，Bell & Ross宣布成為法國空軍Rafale戰機隊官方飛行表演項目Rafale Solo Display（陣風戰鬥機單機性能展示團隊）伙伴。Rafale被譽為世上最強戰機之一，在技術和飛行靈活度方面極具優勢，堪稱製造商Dassault Aviation的代表作，而Rafale Solo Display飛行表演隊則由法國空軍飛行員和機械技術人員組成，是法國空軍官方大使。

每場Rafale Solo Display飛行表演中，飛行員駕駛戰機的飛行時速介乎200至1100公里，必須依賴駕駛艙儀表板的精確數據，精準的時間是任務安全的箇中關鍵。Bell & Ross特別推出專為Rafale飛行員而設特BR-03 Rafale Solo Display計時表，其高科技黑色陶瓷表殼堅固抗磨損，能夠抵禦高速飛行時的壓力。腕表配備BR-CAL.301自動機芯，表盤清晰易讀，設計靈感源自戰鬥機。日期窗口的黃色虛線和兩支橙色計時指針，突顯精確顯示的數據；時標和小表盤塗上夜光物料，在黑暗環境中也能清楚指示時間。

查詢：Bell & Ross 2545 4577

文：張曉冬

[Watchout]

相關字詞﹕計時表 戰機 Bell Ross

上 / 下一篇新聞