watch news：法國空軍官方腕表 黑色陶瓷表殼堅固

【明報專訊】在今年6月第55屆巴黎航空展假勒布爾熱舉行期間，Bell & Ross宣布成為法國空軍Rafale戰機隊官方飛行表演項目Rafale Solo Display（陣風戰鬥機單機性能展示團隊）伙伴。Rafale被譽為世上最強戰機之一，在技術和飛行靈活度方面極具優勢，堪稱製造商Dassault Aviation的代表作，而Rafale Solo Display飛行表演隊則由法國空軍飛行員和機械技術人員組成，是法國空軍官方大使。
每場Rafale Solo Display飛行表演中，飛行員駕駛戰機的飛行時速介乎200至1100公里，必須依賴駕駛艙儀表板的精確數據，精準的時間是任務安全的箇中關鍵。Bell & Ross特別推出專為Rafale飛行員而設特BR-03 Rafale Solo Display計時表，其高科技黑色陶瓷表殼堅固抗磨損，能夠抵禦高速飛行時的壓力。腕表配備BR-CAL.301自動機芯，表盤清晰易讀，設計靈感源自戰鬥機。日期窗口的黃色虛線和兩支橙色計時指針，突顯精確顯示的數據；時標和小表盤塗上夜光物料，在黑暗環境中也能清楚指示時間。
