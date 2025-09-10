WATCHOUT：Watch Gallery概念店 注入藝術 走進時光藝廊 追求夢想

東方表行在圓方開設首間Watch Gallery概念店Take Your Time Oriental Watch Company，以全新概念演繹時計藝術。概念店有別於一般表行店舖為個別品牌設計獨立專區，按照該品牌元素陳設腕表，新店以古銅金色為主調，融合現代極簡美學與中式傳統精髓，像藝廊一樣以統一方式展示所有腕表，包括Arnold & Son、Bell & Ross、Czapek、Franck Muller、Girard-Perregaux、Grand Seiko、Laurent Ferrier、Nomos Glashütte、Parmigiani Fleurier等品牌。

表舖結合藝廊

東方表行（大中華區）市場推廣及數碼營銷主管曾子禧（Anthony）表示：「商場入面已經有其他品牌和傳統表舖，如果我們以同一個方式展示腕表，便跟他們沒有分別。」當他們確立了Watch Gallery的概念，便想到跟策展人Shirky Chan合作，「我們是在大約5年前開始合作，當時是東方表行的60周年，我們經Shirky找來藝術家陳閃合作，帶來作品《時間的發現~1961》」。

這次再度合作，Anthony首先邀請Shirky到店內了解環境。Shirky說：「店內用上很多銅色、金屬的調子，我一看到就已經聯想起Joe的作品，因為他也是用銅線、合金創作，過程令人聯想到腕表的機械。」Anthony說：「當Shirky讓我看Joe的作品相片時，我便想起自己曾在Art Central看過他的作品，他會用上環保的物料創作（例如舊電線、金屬廢料等），而主題也容易令人聯想到香港，有同一屋簷下、追夢的主題，跟我們本身的想法不謀而合。」

以舊電線、金屬廢料創作

Joe早年從事模具設計技工工作，其間深入接觸各類機器運作與專業知識，涵蓋鑄模、工具打磨，以及金屬與木材等材料應用。他在這些領域中磨練的精湛技藝，成為其藝術創作的堅實基礎。他擅長透過雕塑，將其人生閱歷以細膩且深刻的方式呈現。他的作品有不少大自然的主題，今次展出的3個系列跟時間較有關係。Shirky表示：「大家總是覺得時間是有限、直線的事，但如果有想像力、夢想的話，其實它是可以無限大。例如《想飛》系到，用氣球就可以飛起來，小時候的想像空間不應該抹殺；又或者小時候想要的一隻表，當我們成長之後有能力擁有它，也是一種夢想的實踐。」

Joe的不少作品中也有樹這個主題，而這些樹都是由電線舊銅線製成。他分享：「創作時需要很多物料，如果不斷買便要花很多錢，但因為之前工作的關係，我可以找到一些舊電器電線。電線其實由很多銅線組成，將每條銅線分別扭開，便能夠變成一棵樹，然後再在外面加上合金，燒成外層樹皮的質感。而每片樹葉也有葉脈，我會先做好很多塊大小不同的樹葉，然後再用剪鉗幫它們加葉脈，大約會鉗五下，但也不能太大力，太大力就會斷，再將這些葉按尺寸黏合到樹身。」

人生路上會有明燈出現

在眾多作品中，《人生路上》是Joe自己最喜歡的作品。《人生路上》有不同的版本，通常是兩個人一起行。其實我們揀身邊的人的時候已經是選了自己的路，在路上會有明燈出現，而到了某個年紀，我們也可以成為別人的明燈。路上有休息的座椅，可以一齊向上努力行，也可以平穩的走下去。」以銅版製作的「地面」可隨意上下屈曲，也沒有特定的消失點，代表未來仍然未知，要繼續走下去。至於「地面」用到的銅版，也是由舊的銅版畫模具重用而成，保留了原本的花紋，為物料帶來第二生命。

除了金屬，木和石頭也是Joe常用到的素材。「店內展出了兩件我新做的《想飛》系列作品，當中的木氣球，是以舊家俬的木製成，有雞屎木、烏木、花梨。我一名朋友的爸爸是收藏石頭的，他過身了之後，朋友用不着，每晚就丟掉一些，然後突然想起可以問我有沒有用，於是我就將這些石頭儲起了兩年，後來開始在《童年夢想》系列中用到。」他先在石頭上鑽洞，然後將金屬或木嵌入去，再以膠水固定，「樹根」就像在石頭的狹縫中生存，栩栩如生。Joe閒時也常蒐集不同木材，例如2018年山竹颱風過後很多樹木倒塌，政府切好的木碎他也取了一些；有次他到朋友的農地自製焗窰，在劈柴煮食時，他看到一塊很美的木頭，也留起了為以後創作使用。

Anthony預告，Joe的雕塑作品展覽將展出至9月30日後，概念店在今年稍後時候也會有第二波的藝術企劃，預計會是一些跟線條有關的平面作品，呼應腕表的設計外形，大家可拭目以待。●

Take Your Time Oriental Watch Company

時間：上午10:30至晚上8:30

地址：九龍柯士甸道西1號圓方火區1樓1098至1099號舖

查詢：2723 3360

