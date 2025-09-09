明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第570期

Happy Pa Ma

教女無方：緊急聯絡人

【明報專訊】蘇菲在文件寫下的緊急聯絡人是我。不過，若她在異地遇上任何危急情况，我即使趕搭通宵客機，也幫不上忙。所以我請她想想在英國可有合適人選成為她的緊急聯絡人——這人不但要熟悉蘇菲，更要可靠、冷靜、理智，最重要是願意承擔這個重大責任。蘇菲思前想後也未有人選，畢竟隨便把責任加諸任何朋友身上實在離奇。因此，到目前為止，我仍是她的緊急聯絡人。

某個半夜來電，蘇菲因感情問題急於找人傾訴。那天晚上我接了電話，這才發現，原來我也是她的失戀緊急聯絡人。

安撫孩子情緒 幫助解決問題

記得蘇菲初中時一次放學回家發現遺失銀包，焦急地打電話給我。我教她先冷靜，然後去屋苑小巴站報失，再教她循回家路線走一次，最後她在曾與同學坐下談心的公園長櫈上找回完好的銀包。作為父母，我們曾是孩子遇上衣食、社交、功課、情緒等任何問題的緊急聯絡人，孩子是何等地信任、依賴我們。我們會想方設法安撫年紀還小的孩子，教他處理情緒，幫助他解決問題。孩子漸長，遇上許多事情也未必會告訴父母，他們或會找朋友幫助，或會自行解決，那是值得欣喜的事；可是，若孩子遇上重大問題或危急事，也不告知父母，那就令人擔心了。

朋友告訴我，她就讀初中的女兒告訴她近日睡不好，早上醒來有點擔心返學。我欣賞朋友沒有說什麼「早點睡覺，之後會好起來」或者「不要杞人憂天」等的疑似安慰或教導說話去淡化事情，也沒有大驚小怪把女兒嚇着，只是溫柔地細問她的情况，並鼓勵她，陪她一起找輔導，見社工處理問題。情况得到緩和了，最終問題是否完全解決言之過早，但至少女兒願意告知媽媽她的情况。可惜常見的情况卻是，許多父母抱怨孩子什麼事也不說：孩子拍拖？與朋友鬧翻？有心事？升學或學業困擾？他們都一概不知，有時甚至到出了問題才知悉。

冷靜回應 理智處理

作為緊急聯絡人，一旦收到信息，一定立即有心理準備，對方身上定是發生了什麼不好的事情。因此，得知對方情况後，即使故作鎮定也好，也得冷靜回應，理智處理。

我們是孩子的緊急聯絡人嗎？或者，我們也可以想想，自己的緊急聯絡人又是誰？遇上突然而來的打擊，我們又會想起誰？我們應該找誰？想起的那人又是應該找的那位嗎？想起的那人又有何特點會令我們想起他？

最後，蘇菲告訴我她找3名當地朋友作為緊急聯絡人——既可分散責任，也可多加照應。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第570期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 蘇菲媽 教女無方 Happy PaMa 教得樂 第570期

上 / 下一篇新聞