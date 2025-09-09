教女無方：緊急聯絡人

某個半夜來電，蘇菲因感情問題急於找人傾訴。那天晚上我接了電話，這才發現，原來我也是她的失戀緊急聯絡人。

安撫孩子情緒 幫助解決問題

記得蘇菲初中時一次放學回家發現遺失銀包，焦急地打電話給我。我教她先冷靜，然後去屋苑小巴站報失，再教她循回家路線走一次，最後她在曾與同學坐下談心的公園長櫈上找回完好的銀包。作為父母，我們曾是孩子遇上衣食、社交、功課、情緒等任何問題的緊急聯絡人，孩子是何等地信任、依賴我們。我們會想方設法安撫年紀還小的孩子，教他處理情緒，幫助他解決問題。孩子漸長，遇上許多事情也未必會告訴父母，他們或會找朋友幫助，或會自行解決，那是值得欣喜的事；可是，若孩子遇上重大問題或危急事，也不告知父母，那就令人擔心了。

朋友告訴我，她就讀初中的女兒告訴她近日睡不好，早上醒來有點擔心返學。我欣賞朋友沒有說什麼「早點睡覺，之後會好起來」或者「不要杞人憂天」等的疑似安慰或教導說話去淡化事情，也沒有大驚小怪把女兒嚇着，只是溫柔地細問她的情况，並鼓勵她，陪她一起找輔導，見社工處理問題。情况得到緩和了，最終問題是否完全解決言之過早，但至少女兒願意告知媽媽她的情况。可惜常見的情况卻是，許多父母抱怨孩子什麼事也不說：孩子拍拖？與朋友鬧翻？有心事？升學或學業困擾？他們都一概不知，有時甚至到出了問題才知悉。

冷靜回應 理智處理

作為緊急聯絡人，一旦收到信息，一定立即有心理準備，對方身上定是發生了什麼不好的事情。因此，得知對方情况後，即使故作鎮定也好，也得冷靜回應，理智處理。

我們是孩子的緊急聯絡人嗎？或者，我們也可以想想，自己的緊急聯絡人又是誰？遇上突然而來的打擊，我們又會想起誰？我們應該找誰？想起的那人又是應該找的那位嗎？想起的那人又有何特點會令我們想起他？

最後，蘇菲告訴我她找3名當地朋友作為緊急聯絡人——既可分散責任，也可多加照應。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

