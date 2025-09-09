明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第570期

Happy Pa Ma

家庭有教：新學年，為孩子訂立SMART目標（二）

【明報專訊】上回提及，幫助孩子訂立目標講究技巧，相比於「我要多看課外書」，「我每天晚上睡前都要讀3頁課外書」就顯得更具體（Specific）、更可量度（Measurable）、更可實現（Achievable）。SMART框架的另外兩個原則是：

目標和價值觀相連

Relevant（相關的）：目標需要與孩子的興趣和價值觀相關，否則孩子容易半途而廢。家長可以引導孩子思考：這個目標為什麼這樣重要？這個目標如何幫助我成為理想中的自己？例如，如果孩子喜歡繪畫，「我在新學年要完成一本個人繪畫日記」這個目標就顯得十分相關。隨着孩子慢慢長大，心智變得更為成熟，家長可以將孩子的目標和價值觀相連起來。

臨牀心理學家Julie Smith就鼓勵家長將一堆重要的素質寫出來，例如：熱情、誠實、公平、仁慈、關愛、有同情心、有抱負、可靠、活在當下、靈活、開明、大膽、好奇、有創造力、敢於冒險、忠誠、感恩、值得信賴、理解、靈性、真誠、獨立、接納、耐性、專業精神、尊重、博學、堅持、主動

之後，家長可請孩子圈出3個自己認為最重要的素質，然後進一步討論，究竟做什麼才可以培養或展現這種素質。例如，孩子覺得好奇、有創造力和敢於冒險最重要，究竟哪些具體、可量度和可實現的目標與這些素質相配呢？其中一個例子就是「我每個月會設計一個新遊戲，並與家人和朋友分享」；又例如，孩子很想將來成為一個熱情、關愛和有抱負的人，就可以「每個月參加兩次社區服務活動，幫助有需要的人」為目標。

目標需要有明確期限

Time-bound（有時限的）：目標需要有明確期限。例如，「學會游泳」不及「在新學年第一學期結束前，學會自由泳的基本動作，並每周練習一次」來得「緊急」。按照時限，家長更可以設定檢查日期，如每月底檢討孩子進度。如果孩子錯過期限，家長不一定要責怪孩子；家長可以嘗試與孩子檢討難以達到目標的原因，並想出應付策略。例如，如果孩子平日因為上學繁忙，經常感到疲累，家長就可以將練習時間改為周末，並於練習前一晚提醒孩子早一點睡，確保孩子第二天有足夠體力完成練習。

家長可以運用SMART框架，幫助孩子在新學年訂立實用的目標，養成良好習慣。將日常的目標與人生的價值觀相連起來，更能夠讓孩子一步步變成自己喜歡的樣子，真正感受成長的喜悅！

《新學年，為孩子訂立SMART目標（一）》重溫：https://link.mingpao.com/84994.htm

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第570期]

家庭有教 Happy PaMa 教得樂 第570期

