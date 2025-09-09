明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第570期

Happy Pa Ma

超人DadDad：家長如何關注孩子心理健康

【明報專訊】在現今社會中，孩子的心理健康問題愈來愈受到關注。作為家長，我們對孩子的身心發展負有責任。了解如何關注並支持孩子的心理健康，不僅有助於他們的成長，也能建立更緊密的親子關係。以下是一些具體的建議和方法，幫助家長更好地關注孩子的心理健康。

1. 了解心理健康的重要

心理健康不僅僅是遠離心理疾病，更是一種良好的情感和心理狀態。例如，孩子在學校中表現出積極的學習態度，與同伴愉快互動，這都是健康心理的表現。了解心理健康的基本概念，能幫助家長在日常生活中更加關注孩子的情緒變化和心理需求。

2. 創造安全的溝通環境

家長應該努力創造一個安全、開放的溝通環境。可以在晚餐時間或睡前，花時間與孩子聊天，詢問他們一天的生活。使用開放式問題，例如：「今天有什麼讓你覺得特別開心的事情？」或「有沒有什麼事情讓你感到不安？」這樣孩子更容易分享他們的感受。

3. 觀察孩子的行為變化

留意孩子的行為變化是早期發現心理問題的關鍵。例如，如果一向活潑的孩子突然變得沉默寡言，或不再對喜歡的活動感興趣，這可能是心理健康出現問題的信號。家長應該及時與孩子溝通，了解他們的感受，或考慮尋求專業的幫助。

4. 提供情緒支持

當孩子面對困難時，家長的情緒支持至關重要。可以通過肢體接觸，如擁抱或輕拍，來傳遞關愛。舉例來說，當孩子考試失利時，家長可以說：「我知道你很努力，但這次沒有成功沒關係，我們可以一起找出學習的地方。」這樣的支持能讓孩子感受到安全感，並願意分享更多的情緒。

5. 鼓勵積極的生活方式

健康的生活方式對心理健康有積極影響。家長可以與孩子一起制訂運動計劃，每周至少3次的戶外活動，如踩單車、游泳或打球。此外，鼓勵孩子參與團體運動，如足球隊或舞蹈班，這不僅能增強體能，也有助於建立友誼和社交技能。

6. 建立良好的人際關係

良好的人際關係對孩子的心理健康至關重要。家長可以鼓勵孩子邀請朋友來家裏玩，或一起參加社區活動。舉例來說，組織一次户外野餐活動，讓孩子的朋友一起參加，這不僅能增進孩子的社交能力，也能讓他們感受到被支持。

7. 及早尋求專業幫助

如果家長發現孩子的心理健康問題持續存在，及早尋求專業幫助非常重要。例如，當孩子表現出嚴重的焦慮或抑鬱症狀時，家長應考慮與社工、心理學家或輔導員聯繫。尋求專業幫助是一種負責任的行為，能為孩子提供必要的支持。

8. 培養解決問題的能力

教導孩子如何面對困難和挑戰，能增強他們的心理韌力。家長可以通過角色扮演，讓孩子練習如何應對各種情况。例如模擬學校的情境，讓孩子學習如何處理與同學的衝突，這樣他們能在真實情况中更有效地應對。

9. 做孩子的榜樣

家長的行為對孩子有着深遠的影響，展示健康的情緒管理方式，如何處理日常壓力，能夠讓孩子學習有效的應對策略。舉例來說，當面對工作壓力時，家長可以分享自己如何通過運動或冥想來放鬆心情，這樣孩子可以在未來學用類似方法，應對自己的壓力。

10. 定期反思和調整

家長需要定期反思自己的育兒方式，並根據孩子的成長和需求調整。可以每隔幾個月與孩子來一次深入對話，了解他們的感受和需求，這樣能幫助家長更好地支持孩子的心理健康。

關注孩子的心理健康是一項持續的任務。透過以上的具體策略，家長可以更好地支持孩子的心理發展，幫助他們建立健康的情感和人際關係。隨着我們的努力，孩子將能夠在充滿挑戰的世界中茁壯成長，成為自信、快樂的個體。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

