國際親子台：我去上學的時候，你有哭嗎？

不過，對於孩子才第一次上學的父母而言，就是另一回事了。第一天上學，在幼兒園的門外，總有大哭的孩子與心力交瘁的家長。小孩子如何適應新環境？第一次與家人分別，如何面對分離焦慮？要不要陪着孩子上課？要陪的話，陪多久？這些狀况到底會維持多久？真的因人而異。每個孩子跟父母說再見，也會有情緒的，分別只是有些人較為平靜淡然，有些人反應較為強烈，好些孩子的不適應期是以月計的。父母看到哭着說不要的孩子，內心波濤洶湧，有時真正焦慮的，其實是我們自己。

把《我去上學的時候》這本新書送給剛要送孩子上學的朋友，它不同於一般解構分離焦慮的繪本，而是以孩子的角度出發，用孩子的聲音，對媽媽輕輕地說出愛與思念。上學時，孩子會有分離焦慮，但其實更放不下的，常常是媽媽。

「媽媽，我去上學的時候，你有哭嗎？」

「我只有哭一下下。」

「你很想我，我也很想你，所有的媽媽都在想學校裏的小孩，小孩都知道。」

這幾句說話，想說的是什麼？

父母要有勇氣放手

正是孩子用自己微小而深情的說話，安慰正掛念與擔心着自己的媽媽。孩子把自己的感受投射，以血脈相連之情向媽媽訴說彼此的心意相通，並以此作為對自己的安慰。當你想念我時，我也在想你。你勇敢地工作時，我也鼓起勇氣地上學。你因為見不到我而失落時，我也同樣的期待跟你再見。

這本新書沒有教我們如何減少孩子大哭的方法，也不是分享如何讓孩子適應開學，而是溫柔地安慰被分離焦慮壓垮的媽媽們，同時是孩子用同理心來共情媽媽的感受。

「『再見』的意思，

就是一定會再見到你。

媽媽，你長大了嗎？

已經知道這件事了嗎？」

常說繪本最重要的是兒童觀，即是從孩子的角度去看世界，我想《我去上學的時候》正是如此。我們以為是父母要教孩子勇敢踏出去，其實是孩子在教父母要有勇氣放手。我們以為是孩子需要情緒支援，實際上是我們期待孩子給的情緒價值。我們以為孩子哭只有我們可以安慰，卻忘了原來有長大這回事。

謝謝孩子教我們做勇敢的父母，把「所有的想念都會變成見面時的快樂」。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

