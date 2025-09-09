玩創校長：校規應否隨着時代而改變？

情境功能與安全

許多校規乍看很瑣碎或不近人情，但背後往往隱藏着實實在在的安全考量和情境功能。舉例，跑步健康有益，但如果在400多名學生的禮堂中奔跑，很容易導致碰撞意外。因此，校規明文禁止在禮堂內奔跑，並非為了限制學生自由，而是保護每一個學生的安全，維持群體生活的秩序。

另一例子是飲食規定。蒟蒻果凍、竹籤魚蛋燒賣，為何嚴禁學生在校內進食這些食物？原因同樣出於安全考慮。蒟蒻果凍質地滑溜容易造成窒息風險；竹籤則可能在擁擠的課室或操場中刺傷他人。這些校規並非針對食物本身，而是基於學校作為大型群體環境的現實需求。在個人或小家庭中，這些行為或許無礙，但當數百名學生共處時，就需要嚴格的規範來防範潛在危險。

讓學生認識社會常模與道德規範

校規也扮演着教育學生適應社會常模（social norms）的關鍵角色。學生必須學習遵守集體規則，這是社會常模的基礎。社會常模就像無形的法律框架，規範着人們行為，讓群體運作順暢。

想像一下成年人的日常生活：開車時遇到雙黃線，即使前方空蕩蕩，我們也不能隨意停車，因為這違反交通條例。或許你會質疑：「為什麼這裏設雙黃線？明明沒危險！」但事實上，每條規則背後都有理由，可能是為了維持交通流暢、避免盲點事故。校規亦然，孩子即使不完全理解規則的精神，也要先學會遵守。這不僅培養守法意識，還奠定未來步入社會的基礎。

校規的要求往往高於法律的最低標準。法律是社會底線，禁止犯罪行為；但學校作為全人教育的場所，旨在培養更高尚的品格，如誠實、尊重、孝順和包容。這些道德規範在華人社會中尤為重視，往往超出法律框架。例如，學校可能要求學生主動幫助同學、寬恕他人錯誤，或積極參與團體活動。有人可能抱怨：「法律沒規定我一定要幫助別人！」但正因如此，校規才顯得寶貴，它不僅傳授知識，還塑造人格，讓學生從小養成超越自我的習慣。

傳承學校文化與歷史傳統

校規的設立，還深受學校自身文化、傳統和歷史影響。有些規則看似古板，卻是文化傳承的載體。例如，一些宗教學校要求學生尊重特定宗教禮儀；又如一些百年老校，其校服設計或晨會儀式，可能源自創校時的歷史背景，象徵着學校的精神遺產。這些文化元素無法一言以蔽之，但它們是教育不可或缺的部分。透過遵守校規，學生學習尊重多元文化，理解歷史脈絡，這在全球化時代尤為重要。當然，如果規則僵化，學校也應檢討是否符合當代價值，但傳承並非負擔，而是讓學生感受到歸屬感的橋樑。

校規是否需隨時代調整？

平衡傳統與創新

了解校規的3個功能後，我們不禁問：既然社會和法律都會因時代變遷而調整，校規是否也應如此？答案是肯定的。基本的道德原則如誠實與安全不會改變，但具體細節應配合社會發展。回顧香港教育史，上世紀七八十年代物質匱乏，學校要求學生冬季穿厚重校褸保暖。但如今，科技進步帶來輕薄高效的保暖衣物，如羽絨或功能風褸。如果學校調整校規，規定在12℃以下允許穿指定顏色的保暖服，既確保統一，又提升舒適度，這將是雙贏。另外，隨着數碼時代來臨，有些學校已放寬對電子裝置的限制，允許學生使用平板學習，取代傳統紙本。這反映出校規應靈活回應科技與社會需求。

最後，校規的成效取決於溝通。如果學校能清楚解釋其背後精神，讓學生從成長角度理解，很多誤會都能化解。家長也可在家中引導孩子討論校規，培養批判思考。學校在制定規則時，應更體諒學生需求，提供快樂學習環境。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第570期]