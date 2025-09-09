明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第570期

Happy Pa Ma

荒失失在加家：新環境新學校全新開始

【明報專訊】不經不覺，又來到9月開學大日子。兩兄妹今年面對一個全新的學習環境，相信要一段時間適應。由於新學校的最高班級去到Grade 9，原本應該要入讀高中的哥哥，今年還會與Grade 7的妹妹一同上學，可以讓哥哥幫手照顧一下妹妹，作為父母也較為安心。

開學前，新校舉行了一天開放日，讓家長陪同子女回校，既可以了解新班房位置，預先把需要的物品放到儲物箱，家長也能認識這間學校的環境。回想住在Winnipeg的時候，當時就讀的舊校也有這種活動（其實香港的學校也有）。

由於新居與新校距離不算太遠，所以新校不提供校車服務。為了預先熟習路線，我們一家人在新居一同步行到學校，路程大約10分鐘。我們先走到街尾，步入一個社區公園，之後只需沿着一個人工湖的湖邊走便能到達目的地。雖然新居位於一個新社區，附近還有大量房屋正興建中，但這間學校在2022年已開始投入服務，相比在Winnipeg的居所，雖然是一個發展了10年的舊社區，卻依然要學生跨區上學，兩個省在學校建設上的政策應該有所不同。

課室佈置成6個學習社區

環境上新校與一般加拿大學校一樣，門外設有一個遊樂場，但單車泊位明顯比舊校多，亦提供踏板車的存放空間，對於獨自回校的學童無疑更方便。樓高兩層的新校內部面積雖然不及舊校大，但課室的分佈及空間的利用卻有相當大的差異。新校將課室佈置成6個學習社區，主要根據年齡、年級或學科來劃分成不同群組，亦因此哥哥的班房竟然在妹妹班房的斜對面。

作為一間提供Grade 1至9的學校，牆身卻出奇地新淨，完全看不出已使用兩年；儲物箱則集中在一起擺放，雖然會比放在走廊兩旁更美觀，不過我相信在放學時儲物箱走廊定必會擠得水泄不通。另外，新校中間設有一個中空空間，並設有長梯級，必要時長梯級可變成座位，變成一個小型開放式學習空間，當不同班別學生需要同時間上同一課時，也能提供足夠的教學空間。

課程難度方面，我落筆時兩兄妹仍未開始上學，所以很難比較。不過課堂時間卻有一點不同，雖然新校的總計上課時間與舊校一樣，不過新校每一堂的上課時間較長，以哥哥的時間表為例，以前在舊校每天需要上8堂，而新校每天則只需要上6堂，這究竟是好還是不好？還需要等當事人親身體驗過才知道。

盼不會出現「突發長假」

其實在開學之前，艾伯塔省教師協會（ATA）正與省政府談判薪酬，最新報道指談判未有結果，如果最終破裂，協會會員有很大可能在10月發動罷工。引發今次談判的主因，是艾伯塔省的教師不滿工作量增加但薪酬卻沒有跟隨增加，我相信是因為近年有大量人口由不同省份搬到卡加利市有關。雖然根據2024年的數據，艾伯塔省的GDP總值比安大略省及卑詩省兩個大省都要高，但面對突如其來的人口增長，無論是建設或是人事招聘上都很難立即配合，希望雙方冷靜協商，不要出現突如其來的「長假」。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第570期]

相關字詞﹕加拿大移民 加拿大生活 親子筆陣 名人KOL 吳一鳴 荒失失在加家 Happy PaMa 教得樂 第570期

上 / 下一篇新聞