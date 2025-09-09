荒失失在加家：新環境新學校全新開始

開學前，新校舉行了一天開放日，讓家長陪同子女回校，既可以了解新班房位置，預先把需要的物品放到儲物箱，家長也能認識這間學校的環境。回想住在Winnipeg的時候，當時就讀的舊校也有這種活動（其實香港的學校也有）。

由於新居與新校距離不算太遠，所以新校不提供校車服務。為了預先熟習路線，我們一家人在新居一同步行到學校，路程大約10分鐘。我們先走到街尾，步入一個社區公園，之後只需沿着一個人工湖的湖邊走便能到達目的地。雖然新居位於一個新社區，附近還有大量房屋正興建中，但這間學校在2022年已開始投入服務，相比在Winnipeg的居所，雖然是一個發展了10年的舊社區，卻依然要學生跨區上學，兩個省在學校建設上的政策應該有所不同。

課室佈置成6個學習社區

環境上新校與一般加拿大學校一樣，門外設有一個遊樂場，但單車泊位明顯比舊校多，亦提供踏板車的存放空間，對於獨自回校的學童無疑更方便。樓高兩層的新校內部面積雖然不及舊校大，但課室的分佈及空間的利用卻有相當大的差異。新校將課室佈置成6個學習社區，主要根據年齡、年級或學科來劃分成不同群組，亦因此哥哥的班房竟然在妹妹班房的斜對面。

作為一間提供Grade 1至9的學校，牆身卻出奇地新淨，完全看不出已使用兩年；儲物箱則集中在一起擺放，雖然會比放在走廊兩旁更美觀，不過我相信在放學時儲物箱走廊定必會擠得水泄不通。另外，新校中間設有一個中空空間，並設有長梯級，必要時長梯級可變成座位，變成一個小型開放式學習空間，當不同班別學生需要同時間上同一課時，也能提供足夠的教學空間。

課程難度方面，我落筆時兩兄妹仍未開始上學，所以很難比較。不過課堂時間卻有一點不同，雖然新校的總計上課時間與舊校一樣，不過新校每一堂的上課時間較長，以哥哥的時間表為例，以前在舊校每天需要上8堂，而新校每天則只需要上6堂，這究竟是好還是不好？還需要等當事人親身體驗過才知道。

盼不會出現「突發長假」

其實在開學之前，艾伯塔省教師協會（ATA）正與省政府談判薪酬，最新報道指談判未有結果，如果最終破裂，協會會員有很大可能在10月發動罷工。引發今次談判的主因，是艾伯塔省的教師不滿工作量增加但薪酬卻沒有跟隨增加，我相信是因為近年有大量人口由不同省份搬到卡加利市有關。雖然根據2024年的數據，艾伯塔省的GDP總值比安大略省及卑詩省兩個大省都要高，但面對突如其來的人口增長，無論是建設或是人事招聘上都很難立即配合，希望雙方冷靜協商，不要出現突如其來的「長假」。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

[Happy PaMa 教得樂 第570期]