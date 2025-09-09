明報新聞網
童途有「理」：學好基本功 做籃球小將

【明報專訊】兒童一般在5至6歲時已掌握基本的拋接球能力，可以開始練習一些進階球類運動，如打籃球。今期文章，會與大家分享打籃球的基本技巧——拍球。

以下3個階段的練習，可教導5至6歲的兒童逐步掌握以單手拍球，進而至連續拍球的技巧：

■首階段：熟悉球的特性

◆垂直落球練習

兒童雙手持球於腰間高度，讓球自然跌在雙腳的前方，觀察球從地面反彈的特性、節奏及速度

目標：連續完成10次垂直落球

這個練習可以讓兒童熟悉球的特性，並訓練其視覺追蹤球的能力，為練習準確地拍球奠下基礎

建議：初練習時，家長可以在雙腳前貼一張顏色圖畫紙，協助兒童掌握落球的位置（圖(1)）

■第二階段：基礎拍球準備

◆雙手彈接球練習

兒童雙手持球於腰間高度，用力把球擲在雙腳的前方，當球反彈到腰間高度時用雙手手掌接住（圖(2)、(3)、(4)）

目標：連續完成10次雙手彈接球

這練習有助兒童掌握手肘、手腕、手指的協調及力度的控制，更令他們了解拍球的節奏和高度

建議：家長可以口訣：「伸直手、彈、接」，讓幼兒更容易掌握整個動作

◆雙手拍球練習

兒童雙手持球於腰間高度，用力把球擲在雙腳的前方，當球反彈到腰間高度時用雙手再次把球拍向地下

目標：連續完成10次雙手拍球

建議：可重點提示幼兒拍球時，手肘、手腕、手指均需同時向下用力把球拍擲向地下；在球反彈時，手指、手肘均需屈曲去接球

■第三階段：單手拍球準備

◆彈接球混合單手拍球練習

兒童雙手持球於腰間高度，用力把球擲在雙腳的前方（圖(5)）

當球反彈到腰間高度時用單手把球拍向地下（圖(6)、(7)），當球再次反彈到腰間高度時用雙手手掌接住 （圖(8)￼）

目標：慢慢增加拍球次數

建議：家長可以口訣：「彈、拍、接」，幫助兒童更容易掌握整個動作

■實用小貼士：

．在練習過程中，家長宜保持耐性及多給予兒童鼓勵，剛開始時可先給予觸體提示（如輕扶兒童的手一起練習數次），以協助兒童了解動作

．可先訂立容易達到的目標，避免操之過急令兒童感到挫敗並失去興趣

．可先選擇尺寸較大（大約直徑20厘米）、彈性較高的球；當兒童能掌握後，才改用小童籃球練習

透過以上練習，希望能協助兒童漸漸掌握單手拍球的基本技巧，增加對籃球運動的興趣，甚至發展成為其嗜好，促進兒童健康體魄的成長。

（感謝物理治療師郭二鳳及區美娟協助修訂本文內容）

文：古芷程（香港物理治療學會兒科專研組 註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

