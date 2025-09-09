親子筆陣．自在講媽：開學心事要細聽

【明報專訊】孩子長得快，趕在9月開課前為他們重新規劃房間，添置了一張小書桌，整理出更寬敞的空間。8歲的雞蛋仔，也需要更多屬於自己的角落。跟雞蛋仔討論要不要添新校服、準備新學年文具，他卻忽然顯得懊惱，低聲說出對開學的恐懼。他擔心新學年重新編座位，會被分到「悶蛋同學」旁邊；細問之下才明白，他其實是害怕別人「專心聽講」的樣子，突顯出自己的「不安分」。他說，必須刻意控制自己，才能勉強聽完一堂課，也是典型有特殊學習需要的學生困難。
「媽媽，同學會比較……」
「爸爸媽媽從來不執著成績，你不要給自己太大壓力。」
「我知道，但我不想成績太差，顯得自己太蠢。」
「每個人專長不同，何必比較？」
「媽媽，但是同學會比較……」
對話到此戛然而止，我頓時語塞。這種小學生「人在江湖，身不由己」的滄桑感，彷彿籠罩着整個香港。
每年開學期間，駐校社工總是嚴陣以待，9月份是學童自殺的高危期。這個沉重且令人心痛的課題，也成了家長們的開學焦慮——該如何支援孩子？怎樣初步評估他們的情緒風險？
在時間表中騰出空間
香港大學防止自殺研究中心葉兆輝教授曾指出，學校、家庭與社會都需建立一種「關懷文化」，需要「留白」：在時間表中騰出空間，在家庭與社區創造閒暇。唯有這樣，兒童與青少年才有機會向成年人敞開心扉，早期情緒壓力也才能被及時辨識。
筆者觀察到，近年社會上的「厭童文化」似乎日益顯著。孩子與青少年被貼上各種標籤：情緒管理差、玻璃心、抗壓能力低……這些論調，恰恰扼殺了關懷文化所需的土壤，否定了孩子真實的情緒需要。
骨子裏，我們仍脫不開比較心態與精英主義，仍迷信那套單一的「成功標準」。許多家長依舊擔心孩子「不夠用功就會吃虧」，「輸在起跑線」的恐懼依舊蔓延。在這種潛移默化下，孩子帶着競爭心態回到學校，而他們正處於認識自我、建立自我形象的階段，稍一不慎，便容易陷入自我批評的黑洞。尤其是高小與初中階段的孩子，在荷爾蒙影響下，更容易因身高外貌、學業表現、同輩接納程度等問題產生焦慮，甚至出現自傷或輕生的念頭。他們需要的，其實不是更多批評，而是更多傾聽與接納。
在此推薦兩個網站，提供相關網絡資源供家長參考，包括自我評估工具與社區情緒支援資訊。即使目前沒有明顯困擾，也不妨預先了解，為社區精神健康安全網多織一條線：
．「憂鬱小王子之路」（香港大學防止自殺研究中心）：depression.hku.hk
．「平行心間」（香港賽馬會）：levelmind.hk
我們也許無法瞬間改變整個時代的焦慮，但至少可以從一個房間、一雙聆聽的耳朵開始，讓孩子知道：他們的心事，有人願意聽。開學，不是競爭之始，而是一段珍貴的陪伴旅程。
文：彭梓雅
作者簡介：註冊社工，認證MBTI分析師。現職大學助理講師（臨牀督導），關注兒童及青少年身心靈健康。二子之母，積極實踐正念家庭生活。
（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）
