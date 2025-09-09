好去處：一人一車親子上陣 遙控剷泥車 「工地」挖寶

位於深水埗的「Heroes Sandbox Play House英雄傳」今年5月開幕，是一間同時適合大人和小朋友玩樂的遙控車體驗館。店舖以剷泥車為主題，「賽道」是一個長方形的沙池，讓玩家用手掣操控車子作駕駛、挖泥等任務。最初店內使用的遙控車都是車身較重，並利用遊戲機式手掣操作，但後來有年紀較小的小朋友來參與，基於這種控制方式比較複雜，店舖於是引入多一款較輕身，並採用遙控桿連按鈕式的控制板。

車場內加入斜坡 放進不同代幣

遙控車這種「玩具」，不論3至80歲都啱玩，創辦人Emily表示，來這裏年紀最小的客人約3歲，也有不少成年人來玩，甚至是親子上陣一人一車。除了車款，玩法亦按玩家需要不斷改良，如最初只是一個純粹體驗的模式，讓大家可以試玩剷泥車；後來玩家技巧純熟了，Emily便想到在車場內加入一些斜坡，更放進不同種類的代幣（Hero幣），玩家只要集齊指定代幣組合便可換取相關禮品如飲品，亦可用最簡單的玩法，蒐集任何10個代幣換取盲盒禮品。一些Hero幣上印有不同狗狗的樣子，原來是Emily及其母所飼養的寵兒，當中牧羊狗「英雄」更曾是捉賊英雄，雖然牠已離開，但店舖亦以牠的名字來命名。

■INFO

Heroes Sandbox Play House英雄傳

開放時間：周一、二、四、日中午12:00至晚上9:30，周五及六中午12:00至晚上11:00，周三休息（包場除外）

試業優惠：半小時$60（包飲品一份，大小同價）

地址：深水埗元州街152號

查詢：6178 0000（WhatsApp）

文︰顏燕雯

小模特兒：楊天智

[Happy PaMa 教得樂 第570期]