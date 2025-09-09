明報新聞網
本周FOCUS．採訪手記：世襲生必收制度公平嗎？

【明報專訊】隨着公營學校的2026/27小一學位在本月18日起接受申請，意味着來年度的升小遊戲正式開鑼。教育局「小一入學統籌辦法」共分兩個階段，先是「自行分配學位」（下稱『自行』），其後是「統一派位」（下稱『大抽獎』）。而當前家長需要處理的，正是「自行」階段。

在「自行」，家長可以替子女選報全港任何一間心儀的官津小學，不受校網限制，但能否獲得學位，就取決於申請人跟學校的「關係」有多密切。根據現行制度，如申請學童是在校就讀學生的弟妹或在校員工的子女，必然會獲取錄，稱為「世襲生」；其次例如父、母、兄、姊是該校舊生，或是有相同的宗教信仰等，都會獲加分，分數愈高，獲取錄的機會愈大。

自從2001年教育改革以來，在「自行」加入必收「世襲生」的做法，坊間一直有不同聲音，尤其子女跟學校沒有任何裙帶關係的家長，認為制度不公。跟教育評議會主席、香港中華基督教會協和小學（長沙灣）（下稱長沙灣協和）校長蔡世鴻傾開這個話題，他坦言，十多年前亦一度疑惑，並詢問過時任教育局常任秘書長謝凌潔貞，是否需要檢討這個機制，「她回答我，這個計分機制運作多年，是相對比較公平了。現在回望，我也覺得是公平的」。

近年「世襲生」比例下降

蔡世鴻又透露，隨着香港生育率愈來愈低，很多夫婦都只生一個小孩，以長沙灣協和為例，近年「世襲生」的比例也下降。而據內部統計，每年經「大抽獎」和「叩門」等途徑入讀該校的小一新生，在「自行」大部分都僅持15分。「這個現象說明，基本上，小一入學制度是公平的，只不過大家在不同的階段、用不同的方法來到學校而已。」想知更多這位資深校長對小一「自行」選校的看法，請細讀封面故事。

文：沈雅詩

