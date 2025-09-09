申請日期︰

9月18至26日（電子平台）

9月22至26日（紙本申請）

公布日期︰

學校在11月24日公布取錄名單，家長可於當日上午10:00起登入教育局「小一入學電子平台」查閱結果

註冊日期︰

家長須於11月26至27日到獲取錄的學校為子女辦理註冊手續

■自行分配學位計分辦法準則

以下5項只可揀選1項

•父/母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作（20分）

•兄/姊在與該小學同一校址的中學部就讀（20分）

•父/母為該小學的校董 （20分）

•父/母或兄/姊為該小學的畢業生（10分）

•首名出生子女（即為家庭各子女中最年長者）（5分）

以下2項只可揀選1項

•與該校的辦學團體有相同的宗教信仰（5分）

•父/母為該小學主辦社團的成員（5分）

註：家長宜直接向申請的學校查詢有關「相同宗教」/「主辦社團的成員」的定義

•適齡的兒童（即翌年9月開課時年滿5歲8個月至7歲）（10分）

