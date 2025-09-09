【明報專訊】■2026/27小一自行分配學位重要日子
申請日期︰
9月18至26日（電子平台）
9月22至26日（紙本申請）
公布日期︰
學校在11月24日公布取錄名單，家長可於當日上午10:00起登入教育局「小一入學電子平台」查閱結果
註冊日期︰
家長須於11月26至27日到獲取錄的學校為子女辦理註冊手續
■自行分配學位計分辦法準則
以下5項只可揀選1項
•父/母全職在與該小學同一校址的幼稚園或中學部工作（20分）
•兄/姊在與該小學同一校址的中學部就讀（20分）
•父/母為該小學的校董 （20分）
•父/母或兄/姊為該小學的畢業生（10分）
•首名出生子女（即為家庭各子女中最年長者）（5分）
以下2項只可揀選1項
•與該校的辦學團體有相同的宗教信仰（5分）
•父/母為該小學主辦社團的成員（5分）
註：家長宜直接向申請的學校查詢有關「相同宗教」/「主辦社團的成員」的定義
•適齡的兒童（即翌年9月開課時年滿5歲8個月至7歲）（10分）
