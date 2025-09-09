明報新聞網
副刊
Happy PaMa 教得樂 第570期

Happy Pa Ma

拆解迷思：世襲生超額 不影響「計分」學位

【明報專訊】相對於統一派位（俗稱「大抽獎」），既要填寫甲部，又要填寫乙部，需要一次過揀十數間學校，「自行」就相對簡單，只需選擇一間學校。然而，梁永樂也經常收到家長不少提問，他在此逐一解答。

問：假如心儀小學有非常多「世襲生」申請，會否影響以「計分」申請的學童成功機會？

答：不會。按教育局規定，每間學校的小一學位，須預留約30%給「世襲生」和約20%給「計分」的學童申請。若「世襲生」的申請超出配額，學校會借調「統一派位」的學位填補；反之，若申請人數不足，餘下學位會撥給「計分」的學童使用。因此，「世襲生」多，只會蠶食「統一派位」的學位，「計分」學位不會受影響。

同分獲取錄機率未必均等

問：在計分制度下，獲同等分數的學童，報讀同一間學校，獲取錄機率是否均等？

答：不一定，要視乎申請人數有否超出學校撥給「計分」的學額，如超額，會由學校或教育局，以抽籤方式，決定同分申請學童的取錄次序。換言之，即使相同分數報讀同一間學校，都有可能出現有人被取錄，有人不獲取錄的情况。

雙胞胎「命運共同體」合併處理

問：雙胞胎子女，是否只得「大孖」獲首名子女的5分？

答：若是雙胞胎，兩個都是首名出生子女，同獲5分。但更重要的是，如果雙胞胎打算在「自行」報讀同一間學校，緊記在填寫各自的表格時，在「本人有超過一名子女在自行分配學位階段向同一間小學申請」一欄，填上另一孖生子女的小一入學申請編號，校方便會視作「命運共同體」合併處理，即一收便兩個一齊收，不收的話，便兩個都不收。

放棄「自行」學位 「叩門」失誠意分

問：在「自行」獲得取錄後，但申請人後悔當初選擇，可以放棄不註冊，再參加後續「大抽獎」嗎？

答：可以的。但家長必須親身到教育局學位分配組提供合理理由，局方知悉處理後，學童才可獲安排參加「大抽獎」。然而，家長有責任在「自行」時，慎重替子女選校，因為若放棄了「自行」學位，而在下輪「大抽獎」又未獲派更心儀的學校，更失卻了「1-1-1」的「叩門」誠意分，會是三重損失。

[Happy PaMa 教得樂 第570期]

