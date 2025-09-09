知多啲：弟妹跟兄姊學習能力相差大 不宜硬做「世襲生」

他解釋︰「假如兄姊的學校是操練型，但弟妹的性格根本不適合，甚至是SEN（有特殊教育需要），硬要他們做『世襲生』，會讀得很辛苦，在校內也容易被人直接比較，亦非好事。相反，若兄姊是SEN，當初揀了一間『寶校』，那弟妹亦不一定要跟隨。」

讀同一校方便接送

不過，蔡世鴻卻持相反意見，他指出，除非弟妹跟兄姊的學習能力相差很遠，否則最好是讀同一間學校，「最近正正有一個例子，有一對透過『高才通』計劃來港的兄弟來我們學校申請做本年度插班生，弟弟申請插讀三年級，哥哥則申請插讀五年級，我們率先收了弟弟，但礙於哥哥的水平程度，我們需要考慮。到後來決定一併錄取哥哥，不過，媽媽卻推卻了，寧願替哥哥揀一間程度沒那麼高的學校。我告訴她，兩三個月後，她就會感受到兩個孩子分別讀不同的學校，會有多辛苦」！

兄弟姊妹有共同話題

他續稱，兩間學校，上學放學時間不同、測驗考試時間又不同，會令家長疲於奔命，兄弟姊妹也缺乏共同話題，「如果大家讀同一間學校，在家可以一起說說老師、校長，談談最近學校有什麼好玩活動等，但假如讀不同學校的話，就沒有這些話題了」。

[Happy PaMa 教得樂 第570期]