小一入學：小一「自行」9月18日起申請 專家︰勿因低分放棄心儀學校

香港所有官津小學均會經「小一入學統籌辦法」錄取新生，當中分為兩個階段，首階段為「自行分配學位」（下稱「自行」），各學校會先拿出約 50% 的小一學位供全港適齡學童申請，家長可替子女報讀全港任何一間官津小學，不受校網限制。學童如有兄、姊在其申請的小學就讀，或父母於該校就職，是必獲取錄的，即俗稱的「世襲生」（詳見「知多啲」）；其他申請者則按教育局「計分辦法準則」（詳見「重要資訊」）去決定派位的優先次序，手握分數愈高，入讀機會愈大。

25分十拿九穩 20分或需抽籤

事實上，擁有35分的學童只佔極少數，因此，手持25分的適齡學童，已算是高分一族。升學專家梁永樂表示，在近年整體適齡學童人數減少下，他們可謂十拿九穩，相信絕大多數情况下都可獲取錄；而手持20分者，雖然出線率也高，但在部分超級受歡迎、申請人數眾多的學校，仍有可能遇上同分抽籤的局面，屆時就需要運氣加持了。

低分為有着落 選次心儀多後悔

至於僅有15分，甚至是10分的學童，幾乎只有陪跑的份兒，有部分家長為了想早日結束煎熬，會刻意放棄跨區選報心儀的傳統名校、避開地區大熱學校，或是選擇創校年份新、較少舊生子女的小學等，以求絕處逢生，希望取得二線學校一個學位，但梁永樂卻對這些做法有保留，他笑謂︰「現在不是買股票，不需要看太多外圍因素，總之在『自行』，不管手握什麼分數，我都鼓勵揀自己最心儀的學校就是了。」

他不諱言，雖則手持15分、10分，在「自行」能獲得學位的機會渺茫，但亦毋須為求保險有着落，而選擇次心儀甚至非心儀的學校，「因為綜合我多年的經驗，若家長在『自行』階段不是揀最心儀的學校，最終也會覺得後悔，既然如此，我寧願叫大家博盡免後悔」。

博不到仍有「大抽獎」及「叩門」

亦由於在「自行」獲取錄的學童，不會再進入後續的「統一派位」（俗稱「大抽獎」）階段，梁永樂說，除非家長真的甘心樂意，否則就連環失掉「大抽獎」及之後的「叩門」機會，不太值得。「其實就算博不到，失敗了，仍有下輪『大抽獎』，再不行還可靠『1-1-1』或『1-1』叩門，加上期間又會受直私學校放榜影響，出現『音樂椅效應』，兜兜轉轉入到最心儀學校的機會是存在的，所以不宜過早『投降』放棄，自封後路。」

教育評議會主席、中華基督教會協和小學（長沙灣）（下稱長沙灣協和）校長蔡世鴻也同意，若「自行」心儀的學校是所屬校網，那就應該要去博，毋須理會手上的分數。他以長沙灣協和為例，該校的小一新生，有六成多至七成，其實在「自行」都是僅得15分，卻透過「大抽獎」或「叩門」取得學位，「我們每年在『自行』大約收到400多張報名表，留給『世襲生』的位（學額）多數填滿，餘下便收25分及20分的小朋友。雖然在這個階段，的確不會輪到15分的學生，但他們仍有下一輪電腦『攪珠』的機會，最終有人會在甲部抽到，有人則在乙部抽到，然後我們又會收少許『叩門生』，所以絕不是15分就無機會入到好學校」。

「自行」報跨區 「叩門」不符「1-1-1」

蔡世鴻又以足球比賽為例，「我常提醒家長，在『自行』，應該抱着踢足球的心態，作為足球員，理應全力進攻、搏到盡，但不代表你一定可以成功入球。所以，千萬別想，一定要在『自行』一擊即中，不是這個心態的」。但至於是否要「搏」到去跨區報讀受歡迎的學校呢，他則謂，這個要交由父母自己衡量。

「最重要的考量點是，如果『自行』報跨區的學校，萬一入不到，而在電腦『攪珠』又不好彩的話，最後就只能去『叩門』。但因為在『叩門』時，很多學校都要求『1-1-1』的，若『自行』是跨區，就不符條件了。」他表示，每年長沙灣協和都收到約400個小一「叩門」申請，由於申請人數多，校方首批亦只會接見「1-1-1」的學童，當中隨時有200至300人，一般此輪已經可以揀選到表現優秀的學生。

