知多啲：野外不宜扮雀聲 免擾亂雀鳥生態

【明報專訊】雀鳥聲音就如人類語言，各種鳴唱、鳴叫聲，都在傳遞不同信息。在英國修讀保育生物學、研究生物聲學多年的陶偉意（Ann），在野外聽過無數鳥聲，早前受邀出席鳥聲模仿比賽，當日是她第一次聽到像真度如此高的人扮鳥聲，大感驚奇。

扮聲達人將鳥鳴聲模仿得維肖維妙，雀鳥研究員常與鳥為伴，他們會否是隱藏的扮聲高手？她說，以前未有電子器材時，觀鳥者為了引誘雀鳥出來，的確會扮鳥鳴，但現在研究員做研究，通常會播放鳥聲錄音，「做研究需保持聲音來源一致，但由人扮聲每次會有不同，（研究結果）就可能有偏差」，而且以人聲扮鳥聲，在人的角度聽來可能很相似，但當比對人聲與鳥聲的聲譜圖，就見差異。今次比賽聽到不少神似的雀鳥叫聲，讓人難辨真假，但站於保育角度，Ann不建議在野外模仿，以免擾亂雀鳥生態。以雀鳥求偶鳴叫為例，如果扮得太似，引起牠們回應，「雄鳥就會浪費精力回應一個不存在的情敵，而對雌鳥來說，可能以為有新的追求者，變相拉長牠們的求偶過程」。

對動物聲音感興趣的Ann，一有時間就在城市與郊野奔走，手持手機及錄音器材，錄下動物聲音，用作記錄及研究。她研究的生物聲學，是一門近年流行的跨學科研究，涉獵生物學、生態學與聲學，透過分析動物聲音，從中辨別不同物種，了解牠們的聲音在不同環境中的傳播，評估生態環境多樣性、環境改變對動物行為的影響等。她舉例香港觀鳥會近年在南大嶼以生物聲學技術，研究人類活動對水鳥的干擾，「因為（研究時）很難看到雀鳥本體，只會聽到聲音，因此近年各地在生物聲學的應用增加不少」。

光污染下噪鵑提早啼叫

動物之間如何被城市環境影響溝通，是Ann其中一個研究範疇。比賽當日，她為在場觀眾拆解「噪鵑24小時都在叫」的都市傳說，當下大家才發現原來一直錯怪牠，噪鵑其實是城市光污染的受害者。2023年，她曾蒐集本地8款雀鳥的聲音，了解光污染對雀鳥鳴唱時間的影響，在光污染之下，雀鳥於晨曦時分提早鳴唱，結果符合普遍國際研究的發現，「牠們以為已到早上而開始叫，活動時間被迫延長，這可能對雀鳥適存度有影響；等於我不讓你睡覺，要你加班，你也會累」，這或許解釋到，為何大家覺得近年噪鵑愈來愈早開始啼叫的原因。

關於本地生物聲學研究，她說目前仍有不少空白。近年她投入蒐集蝙蝠與昆蟲聲音，希望記錄本地物種的獨有叫聲，以建立資料庫，便利日後的研究人員。

