智利百內W路線先苦後甜 360°飽覽山峰冰川湖景

百內國家公園（下稱百內）位於智利南部、Patagonia（巴塔哥尼亞）地區內，公園北邊鄰近智利與阿根廷邊境。公園於1959年成立，當時名為Lago Grey National Tourism Park，直至1970年，公園面積增至近24萬公頃（約等於香港陸地總面積的兩倍多），並易名為百內國家公園（Torres del Paine National Park），1978年更被聯合國教科文組織列入生物圈保護區（biosphere reserves）。

百內雖然全年開放，惟冬天（一般指4至9月）天氣寒冷、大風、日照時間短，部分營地、餐廳不開放，交通航班少，若在冬季入園，更要聘請持牌登山嚮導帶領。百內最著名的兩條健行路線，分別是「W路線」和「O路線」，前者需約4至5天完成，而後者路線較長，約需8至10天。今次主要介紹W路線，顧名思義，其路線像一個「W」字。記者今年1月初跟朋友到訪，跟大部分行山客一樣選擇從東走向西，原因是百內塔為整個國家公園必看的經典景點，加上此路段較多上坡路，所以較多人選擇在體力最佳時候行走這段路。不過若心儀的住宿已訂滿，也可選擇從西往東走。

沒預約住宿或被拒入園

出發前一天，我們先在納塔萊斯港（Puerto Natales）小鎮逗留一晚，買好食材等補給品，翌日早上乘2小時巴士前往百內入口Laguna Amarga。百內設有多個出入口，旅客可乘車、船或自駕前往。健行路程可長可短，即使只行一兩天亦可。到達Laguna Amarga，職員會檢查旅客入園門票，亦會抽查住宿地點預約證明，若沒預約住宿，管理員有權以安全為由拒絕你入園。入園後，再轉乘半小時接駁車至Central營地。

對登山客來說，W路線東向西走可說是先苦後甜，由於我們首天在營地住宿，可把大背囊寄存營地，只需輕裝上陣，行走約4小時登上百內塔觀景台，之後原路折返，回Central營地休息，首日來回共約20至22公里的路程。第2天沿Nordenskjöld湖邊步行，約15公里，行程稍微輕鬆；第3天來到另一條「打大佬」路線，全日路程約22公里，途中會登上英國谷，絕對是體能大考驗。到了第4、5天，相對輕鬆，每天路程只有約11公里，腳程快的話，每天3個多小時便可完成，故有旅客會把行程濃縮至1天，以節省時間及住宿費。不過記者跟朋友認為既已跨越半個地球來到智利，不如多花時間在Grey營地附近欣賞冰川風景，而且身體疲累，放慢腳步亦未嘗不可；加上回程要預留至少3小時交通時間，若於一日內完成，時間較緊迫。

總結5天路况不算太辛勞，W路線主要以泥石路為主，偶爾要走吊橋、橫過小溪，如剛巧遇上下雨，溪流可能較大水，有可能濕腳，要注意安全。記者在今年1月到訪，當地每天早上7時左右日出，至晚上10時才天黑，即使步行時間比預期長，也不用擔心摸黑上路。

遙望百內塔3尖峰 百內角峰層次分明

到訪百內其中一個重頭戲，就是百內塔，到觀景台可遙望百內塔3個尖尖的山峰，其在湖水及山腰的冰川襯托下更加優美，的確值得遠道而來欣賞。至於第2、3日，沿路可看見光禿禿的山，此山名為百內角峰（Cuernos），上尖下方，頂部為黑色板岩，下方則是卡其色岩石，層次分明，十分特別。整條W路線基本上圍繞山腳及山腰而行，海拔最多約1000餘米，毋須太擔心高山反應。舉目所見的山頂全是光禿禿，與1000米海拔以下長滿綠色植物的景色截然不同。

隨後在公園內可欣賞不同雪山及冰川景色，其中最令人驚艷的必屬法國谷，可以360度飽覽3種不同景色，包括隨時可見有冰塊塌下的冰川Glacier Francés、荒涼的百內角峰及Nordenskjöld湖。如有時間，建議登上英國谷，那裏景觀比法國谷更開揚。第4日行程較輕鬆，重頭戲是位於Grey營地附近的Grey冰川；而第5日最特別的行程，就是從Paine Grande坐船到Pudeto，船程約半小時，沿途可眺望這5日來看過的山、走過的路，為這趟旅程留下美麗回憶。之後，可轉乘巴士返回納塔萊斯港。

營地搶手 至少半年前預訂

要在百內健行，必須先購買公園門票及預約住宿。園內住宿大約要提早半年前預訂，記者依次入住Central營地、Francés營地、Paine Grande山屋及Grey營地。營地管理公司提供不同住宿選擇，最便宜是只預訂營地，須自備營具，或可額外加錢租用帳篷、睡袋地墊等。營地頗搶手，記者4晚住宿連租帳篷費用（自備睡袋和底墊）約3000港元。

營地設施完善，全部有熱水淋浴、冲水馬桶、公用充電站、室內廚房、垃圾回收箱。百內收不到手機信號，但大部分營地有提供收費Wi-Fi，價格由每小時9990智利披索（約81港元），到5日費用74,990智利披索（約605港元）不等。

日夜溫差大 陽光猛烈做好防曬

根據百內國家公園告示，園內水源均可直接飲用，冰川水呈奶白色，雖然看似不夠清澈，但喝起來特別甘甜，冰冰涼涼。大家亦可預訂營地提供的餐點，記者出發前在網上查看，部分網友說營地餐點普通，加上要數百港元一份，因此我們選擇自備食物，有雞蛋、牛油果、西蘭花、醃肉、罐頭火腿、辣肉腸、吞拿魚、白米和即食麵等；記者實際入住營地後，發現Francés營地餐廳售賣的pizza、三文治等大約50至80港元，價錢尚可接受。

百內陽光猛烈、大風，戴遮陽帽或鴨舌帽容易被吹走，可參考外國遊客的穿戴法，戴上鴨舌帽後外加頭巾以固定。另必須配備太陽眼鏡、行山杖；行山鞋最好附防水功能，亦要記緊塗防曬。日夜溫差大，日間有太陽時頗溫暖，建議以洋葱式衣物穿搭，方便穿脫；入黑後天氣轉冷，睡前最好穿和暖一點，並將外套放在睡袋內，方便晚上添衣。●

●旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照，免簽證逗留最長90天

匯率：1港元約兌124智利披索

航班：11月份香港前往智利，先乘國泰航空到美國洛杉磯，轉乘南美航空到智利聖地牙哥，再轉乘南美航空經蒙特港到納塔萊斯港；來回機票約17,808港元（連稅、行李及附加費）

百內國家公園

門票：分多種票價，逗留園區3天或以上，均為46,200智利披索（約373港元）

查詢及購票：bit.ly/3UYhiQ7

預約Central、Francés住宿：lastorres.com/en

預約Paine Grande、Grey住宿：www.vertice.travel/en

文：楊佩珊

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com