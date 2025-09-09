中環新加坡菜 龍蝦喇沙湯底靈魂在參巴醬

問Elvin餐廳最具代表的菜式是什麼？他立刻回答：「（龍蝦）喇沙！」喇沙湯底製作講究，靈魂在於當中的參巴醬。Elvin將大量蝦米、辣椒、香茅、乾葱、蒜慢煮8小時成參巴醬；再加入椰漿、椰奶、馬六甲椰糖、酸子醬、頂級60度魚露等，還加入雞湯、蝦湯及其他香料，經過一晚沉澱後製成濃稠厚身的喇沙湯底，「椰漿加椰奶令湯汁厚身，麵條容易掛汁，吃到湯的精髓」。將香港製作的瀨粉放進湯中，再加上波士頓龍蝦尾、慢煮雞絲、雞蛋等配料，瀨粉掛汁、極吸湯，非常濃郁。

菜單還有地道新加坡麵食，如蝦湯麵。廚師用豬骨、豬尾、蝦殼、白胡椒、冰糖等熬煮4小時，「有豬肉及冰糖的甜味，較順滑」，配虎蝦、慢煮豬腩及通菜等，麵底為「摻摻」，即油麵混合米粉。福建炒麵同樣地道，將蝦、魷魚、「摻摻」等一同濕炒，再撒下自家製的香酥豬油渣，更可自行擠些青檸汁解膩。還有一口麥皮炸雞、肉骨茶等特色小食，不可不試。●

Uncle Quek

地址：中環擺花街8號6樓

查詢：t.ly/T92GQ

註：另加一

[飲食]