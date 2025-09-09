新潮泰菜館闖九龍城 肉碎冬蔭功麵酸辣掛汁

九龍城素有「小泰國」之稱，有不少泰菜館屹立九龍城多年，這些泰菜館多以家庭式經營，裝修簡單，菜單厚重，主打平實地道泰菜。雖然價格親民，但多年來格局未變，略顯老化。最近，有一家新潮泰菜館「銅羅」闖進九龍城，打破這個漫長悶局。甫進店內，灰色牆壁懸掛了《阿基拉》、《星球大戰》等懷舊泰文版電影海報，也有居於九龍城的泰國藝術家手繪壁畫和手繪海報，配合暖色燈光和簡約大牌檔風格，恍如置身於曼谷街頭的新潮小店。每個角落都充滿驚喜，甚至隱藏貓咪壁畫，吸引許多「貓奴」打卡呃like。負責人梁厚雄（Henry Pattanin Leung）亦是愛貓之人，家中養了7隻貓，難怪要將可愛貓咪畫於牆壁上。

Henry生於泰國，並於泰國、香港、廣州等地成長；媽媽是泰國人，爸爸梁漢輝（梁侃輝）曾是1970年代無綫電視藝員訓練班第五期畢業生，與名導演關錦鵬、演員駱應鈞同期，曾演出《陸小鳳》等劇集，後移居泰國開卡拉OK，其後回港從事飲食業，餐廳牆上亦特地貼出Henry父親當年受訪的剪報。

靦腆的Henry雖然熱愛電影，但亦從沒想過當演員，反而成為泰菜廚師。他18歲在泰國畢業後，最初任職會計，19歲轉行在泰菜餐廳工作，其後進入King Parrot集團的泰國餐廳廚房部工作。剛上班遇到各樣難題，「我第一天便喊，因為第一日要劏蟹」。當年廚房裏的老師傅非常嚴謹，訓練出他的韌力。那時他只抱着打工仔心態，直至後來在Chachawan工作，受到當時的主廚Adam Cliff啟發，對烹飪的熱誠日益增加。其後，他做過私房菜、Mak Mak及Potato Head，疫情期間為了生計，還做過攝影師。20多年的廚藝歷練，今年4月終於開設屬於自己的餐廳，拍檔更是隆姐泰國美食館的負責人，令客人更添信心。新店命名銅羅（Thonglor），與曼谷時尚區域通羅（Thonglor）的泰文同音，「Thonglor就像泰國版的中環般，十分classy，想餐廳更時髦和國際化」。店內員工會說流利英文和普通話，吸引不少外國遊客。

泰式河粉柔韌不易斷

Henry形容自己烹調風格偏好泰國街頭美食，「我很喜歡吃泰國街頭美食，我返泰國喜歡去街邊或food court食嘢」。他感到九龍城泰菜館多以家庭客為主，缺乏精緻菜式，「我想做得再精緻及精細一些，就像中上環的泰菜店般」。他參考逾百間泰菜館，精選30款港人常點菜式，並在食材上升級，令味道更上一層樓。如牛肉菜式，他現時只用澳洲和牛，例如以和牛肉碎製成香辣金不換炒和牛飯；和牛片則用於船麵及醉貓炒河。Henry解釋：「澳洲和牛不算太貴，但質素高，讓更多人都能吃到。」

銅羅的招牌美食，首選冬蔭功湯麵和船麵。Henry將自己愛吃的冬蔭功湯麵配肉碎溏心蛋，引進餐牌中。「我每次返泰國都會吃！坊間有人將蝦冬蔭功湯作為湯底，但實際兩者是不同做法。」作為湯麵的冬蔭功湯，他堅持用豬骨、西芹、胡椒、蒜頭熬足3小時，讓骨髓融入湯中提升風味，再加入蝦乾、魚露等，最後擠入青檸汁，令湯頭酸辣適中；配料有肉碎、泰國豬肉丸、炸雲吞皮等；整體味道酸辣適中，麵條吸收湯汁後更美味，嗜辣者亦可自行加辣椒醬。船麵則以逾20種材料熬煮3小時而成，最後加入豬血和椰奶，令湯底更濃郁。各式炒河也受歡迎，其泰式炒河堅持使用泰式河粉，口感柔韌，「不像港式河粉那麼易斷開」。

燒和牛柔軟 妙配煙熏辣椒醬

燒烤美食亦是九龍城泰菜餐廳的一大特色，每到晚上，在打鼓嶺道、南角道一帶， 都會聞到陣陣燒烤香。餐廳的燒烤美食全以高溫烤爐製作，其中以燒和牛最受歡迎。餐廳使用澳洲和牛封門柳，僅以鹽和黑胡椒調味，再於高溫燒至三成熟，肉質入口柔軟，肉色粉紅帶光澤；可配煙熏辣椒醬，此醬是把烤過的辣椒製作而成，烤辣椒的口感像熟茄子，陣陣香辣，吃得過癮。

燒魷魚鬚，則是從九龍城街市購買的新鮮魷魚，只用足鬚，以魚露、是拉差辣椒醬醃製，燒香後的魷魚鬚微辣焦香。豬肉串使用豬肩肉，以芫荽、胡椒、蒜蓉、椰漿及老抽醃過夜，肉軟多汁，配乾葱辣椒醋汁及辣醬汁。

沙嗲雞肉串則用椰奶、香茅等將雞髀肉醃3小時，燒至金黃帶嚼勁，搭配帶果仁香的沙嗲醬，更為冶味。未來，Henry更計劃推出新派泰北咖喱麵（khao soi），預告會像意粉般，湯汁較少，令人期待。●

銅羅

地址：九龍城龍崗道19號地舖

查詢：2382 4855

註：另加一

[飲食]