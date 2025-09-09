明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

新潮泰菜館闖九龍城 肉碎冬蔭功麵酸辣掛汁

【明報專訊】記者曾在九龍塘區念中學，經常前往有「小泰國」之稱的九龍城吃午飯，當時「平靚正」的泰式碟頭飯正是學生恩物。現時九龍城有逾40間泰菜餐廳，然而不少老牌泰菜館無論在裝修、菜式上均呈現老化，未能與時並進，難以吸納更多年輕客人。最近區內開了一家新潮泰菜餐廳「銅羅」，裝潢時尚富藝術感，加上特別的菜式，成功吸引年輕人和遊客來打卡吃飯，為九龍城泰菜餐廳注入新活力！

九龍城素有「小泰國」之稱，有不少泰菜館屹立九龍城多年，這些泰菜館多以家庭式經營，裝修簡單，菜單厚重，主打平實地道泰菜。雖然價格親民，但多年來格局未變，略顯老化。最近，有一家新潮泰菜館「銅羅」闖進九龍城，打破這個漫長悶局。甫進店內，灰色牆壁懸掛了《阿基拉》、《星球大戰》等懷舊泰文版電影海報，也有居於九龍城的泰國藝術家手繪壁畫和手繪海報，配合暖色燈光和簡約大牌檔風格，恍如置身於曼谷街頭的新潮小店。每個角落都充滿驚喜，甚至隱藏貓咪壁畫，吸引許多「貓奴」打卡呃like。負責人梁厚雄（Henry Pattanin Leung）亦是愛貓之人，家中養了7隻貓，難怪要將可愛貓咪畫於牆壁上。

Henry生於泰國，並於泰國、香港、廣州等地成長；媽媽是泰國人，爸爸梁漢輝（梁侃輝）曾是1970年代無綫電視藝員訓練班第五期畢業生，與名導演關錦鵬、演員駱應鈞同期，曾演出《陸小鳳》等劇集，後移居泰國開卡拉OK，其後回港從事飲食業，餐廳牆上亦特地貼出Henry父親當年受訪的剪報。

靦腆的Henry雖然熱愛電影，但亦從沒想過當演員，反而成為泰菜廚師。他18歲在泰國畢業後，最初任職會計，19歲轉行在泰菜餐廳工作，其後進入King Parrot集團的泰國餐廳廚房部工作。剛上班遇到各樣難題，「我第一天便喊，因為第一日要劏蟹」。當年廚房裏的老師傅非常嚴謹，訓練出他的韌力。那時他只抱着打工仔心態，直至後來在Chachawan工作，受到當時的主廚Adam Cliff啟發，對烹飪的熱誠日益增加。其後，他做過私房菜、Mak Mak及Potato Head，疫情期間為了生計，還做過攝影師。20多年的廚藝歷練，今年4月終於開設屬於自己的餐廳，拍檔更是隆姐泰國美食館的負責人，令客人更添信心。新店命名銅羅（Thonglor），與曼谷時尚區域通羅（Thonglor）的泰文同音，「Thonglor就像泰國版的中環般，十分classy，想餐廳更時髦和國際化」。店內員工會說流利英文和普通話，吸引不少外國遊客。

泰式河粉柔韌不易斷

Henry形容自己烹調風格偏好泰國街頭美食，「我很喜歡吃泰國街頭美食，我返泰國喜歡去街邊或food court食嘢」。他感到九龍城泰菜館多以家庭客為主，缺乏精緻菜式，「我想做得再精緻及精細一些，就像中上環的泰菜店般」。他參考逾百間泰菜館，精選30款港人常點菜式，並在食材上升級，令味道更上一層樓。如牛肉菜式，他現時只用澳洲和牛，例如以和牛肉碎製成香辣金不換炒和牛飯；和牛片則用於船麵及醉貓炒河。Henry解釋：「澳洲和牛不算太貴，但質素高，讓更多人都能吃到。」

銅羅的招牌美食，首選冬蔭功湯麵和船麵。Henry將自己愛吃的冬蔭功湯麵配肉碎溏心蛋，引進餐牌中。「我每次返泰國都會吃！坊間有人將蝦冬蔭功湯作為湯底，但實際兩者是不同做法。」作為湯麵的冬蔭功湯，他堅持用豬骨、西芹、胡椒、蒜頭熬足3小時，讓骨髓融入湯中提升風味，再加入蝦乾、魚露等，最後擠入青檸汁，令湯頭酸辣適中；配料有肉碎、泰國豬肉丸、炸雲吞皮等；整體味道酸辣適中，麵條吸收湯汁後更美味，嗜辣者亦可自行加辣椒醬。船麵則以逾20種材料熬煮3小時而成，最後加入豬血和椰奶，令湯底更濃郁。各式炒河也受歡迎，其泰式炒河堅持使用泰式河粉，口感柔韌，「不像港式河粉那麼易斷開」。

燒和牛柔軟 妙配煙熏辣椒醬

燒烤美食亦是九龍城泰菜餐廳的一大特色，每到晚上，在打鼓嶺道、南角道一帶， 都會聞到陣陣燒烤香。餐廳的燒烤美食全以高溫烤爐製作，其中以燒和牛最受歡迎。餐廳使用澳洲和牛封門柳，僅以鹽和黑胡椒調味，再於高溫燒至三成熟，肉質入口柔軟，肉色粉紅帶光澤；可配煙熏辣椒醬，此醬是把烤過的辣椒製作而成，烤辣椒的口感像熟茄子，陣陣香辣，吃得過癮。

燒魷魚鬚，則是從九龍城街市購買的新鮮魷魚，只用足鬚，以魚露、是拉差辣椒醬醃製，燒香後的魷魚鬚微辣焦香。豬肉串使用豬肩肉，以芫荽、胡椒、蒜蓉、椰漿及老抽醃過夜，肉軟多汁，配乾葱辣椒醋汁及辣醬汁。

沙嗲雞肉串則用椰奶、香茅等將雞髀肉醃3小時，燒至金黃帶嚼勁，搭配帶果仁香的沙嗲醬，更為冶味。未來，Henry更計劃推出新派泰北咖喱麵（khao soi），預告會像意粉般，湯汁較少，令人期待。●

銅羅

地址：九龍城龍崗道19號地舖

查詢：2382 4855

註：另加一

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]

相關字詞﹕燒烤美食 船麵 澳洲和牛 小泰國 冬蔭功 九龍城 泰菜 飲食

上 / 下一篇新聞