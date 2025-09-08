實心實意：上門治療 有難關有機遇

因應患者家居環境 臨場發揮

家中治療和在診所診症不一樣，有難關也有機遇。註冊中醫李萬發作為上門服務團隊的一分子，上門治療時按患者需要，提供針灸、推拿及中藥調理等治療。他形容上門治療是「過五關斬六將」，因為患者家居與診所配備不一樣，沒有診所慣用的儀器或輔助工具，也未必有寬闊的診療空間。每一次上門治療，都需要臨場發揮，例如要推拿或按摩，一張能「四邊下牀」的牀是最佳配置，但有誰在家會如此配置呢？故少不了要執生，因應現場環境和病人實際需要來適當調整。病人家中的一牀一桌、一椅一櫃，都可以成為輔助治療工具。

上門治療雖有難關，但同時也有機遇。患者在一個熟悉、完全安心及放鬆的環境中，有利於治療。中醫來到患者家中，正正是一個沒有外人打擾，可以放鬆的環境，而這個「機遇」也適用於其他治療。言語治療師洪敏行發現，不少上門照顧案例的康復程度，比在院舍或中心更理想，估計是上門護理時有家人在場，治療師可以直接解釋療程，家人更能理解平日治療師不在時如何幫忙訓練。另外，善用患者每天能接觸的東西作治療之用，亦有助提升治療效果。

熟悉環境提升療效 家人可從旁學習

香薰治療師楊燕齊亦從經驗中發現，上門照顧的效果更為顯著。在長者家中施行香薰療法時，她可向在場家人解釋功效，順便教導家人或傭工如何為長者按摩；甚至按需要，運用香氣為長者居所打造一個舒適環境，此法為「延續治療」。

治療過程中，醫患雙方需要充分溝通及合作，遇到願意合作的患者與家人，能讓治療事半功倍；但若遇到心存疑惑的，亦是上門治療團隊需要面對的課題。舉例說，中醫療程一般較長，考驗患者及家人的信心。李萬發遇過有患者第一次做針灸，便期望有顯著效果；或有病人接受針灸和推拿，卻對口服中藥有顧忌。遇到這樣的病人和家屬，需要將教育視為己任，解釋治療原理，消除他們對中醫療法的誤解，並盡量解答他們對食療養生等疑問。

一名優秀醫者，應要讓病人了解自己的病情，明白治療方案，才能真正幫助他們擺脫疾病帶來的痛苦和恐懼。這是同行的一部分，當病人在病痛和對治療不理解的景况中掙扎時，醫療團隊努力堅守崗位，與患者一起走過難關。走到病人家中，看到臥牀病人每天看着天花板，靈實團隊不止醫治病痛，更能幫助病人從疾病痛苦中走出來，為他們帶來希望，與之同行。

每個患者都有自己的故事，截然不同的生活方式，不是每一個病人都適合到診所或醫院接受治療。不少長者在參加上門計劃前，對自己病况不甚了解，又因行動不便而令求診或復康治療的安排變得複雜。上門團隊為他們帶來治療方向和希望，更給予他們信心繼續在復康之路前行。

想了解更多靈實上門服務資訊，可瀏覽靈實全護通網頁：totalcare.hohcs.org.hk；或致電2663 3001查詢。

文：靈實上門服務醫療團隊