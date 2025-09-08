明報新聞網
量力而為 均衡鍛煉 生命在於運動 勿過勞 忌單一

【明報專訊】政府鼓勵市民做運動，宣傳標語是「日日運動半個鐘，健康快樂人輕鬆」。「日日運動」4字畫龍點睛，點出了關鍵，就是貴在堅持。如果能夠將運動養成習慣，不單健康快樂，還可以養生長壽。

我早已將運動變成了生活作息的習慣，習慣是很奇妙的東西，養成之後一天未做運動就渾身不自在，做了運動後頓覺渾身舒泰，精神奕奕。

先父生前任職香港華仁書院中文科及體育科教師，朗誦是其強項，體育運動更是戰績彪炳，曾在遠東運動會（早年亞洲地區綜合運動會）等大型賽事中得過不少獎項。在我心底，先父是一位慈父，還是一位運動健將。他很喜歡打排球和足球，偶然也會帶我一起觀看球賽，在他薰陶下，我對運動埋下了狂熱種子。他生前甚少病痛，逝世時89歲，在舊社會中已屬高壽。

先父母同畢業於廣東體育專門學校，兩人志趣相投，對運動興趣濃厚。先慈曾任中學體育教師，亦在香港中文大學教過舞蹈，享壽100歲，也是很少生病。兩老都為運動令人健康長壽做了好榜樣，我有幸得到他們的遺傳基因和言行身教，與運動結下不解之緣。

我今年81歲，一直維持每周有3個清晨上山落山慢跑兩公里，兩個下午相約球友打籃球友誼賽，球賽不計較勝負，重點是活動筋骨，保持靈活身手。另外是拳不離手，我會抽時間打詠春拳「小念頭」，防止肌肉退化，訓練精神集中及身體反應。而晚上就寢前心境平靜就會練一遍達摩禪功，令真氣流轉大小周天，暢行全身經脈，為深層睡眠做足準備。還有是曲不離口，我不會錯過任何機會大展歌喉；唱歌是以丹田發聲，肺活量隨氣機擴張舒展，橫膈膜上下升降，對健康有難以量化的正面作用，這些都是我的運動養生秘訣。

必須強調，我做的各種運動，都是日積月累，經過多年歲月才見成果。就以達摩禪功（氣功是體內經脈氣血循環運動）為例，偶有學生反映，學習了一段日子，氣的感覺若隱若現，好像停滯不前，這時我會反問：「你練習了多久？是不是每天練習？」對方反應總是無言以對或含糊其辭。現代人許多時是急於求成，缺乏耐性，練習氣功絕非旦夕之間可以見效。非獨氣功如是，其他運動也一樣。《道德經》第41章說：「上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道，大笑之。」修道和運動同理，請問各位讀者，想做上士、中士，還是下士？

合適運動 做完精神爽利

但是勤力不代表過度，切記過猶不及，即使簡單如步行，行得太久都會損害健康，中醫說：「久行傷筋。」提倡日行1萬步與建議每天喝8杯水一樣，全是以偏概全，不足為訓。中醫說每一個人體質不同，我們是有血有肉的人而不是機械人。

運動有一個重要原則，就是適可而止。怎樣衡量呢？就是運動之後感到很舒服，精神爽利。倘若運動後沒精打采，筋疲力竭，甚至筋骨肌肉痠痛，就是運動過量，或所做的運動並不適合你。那麼，宣傳標語提的「半個鐘」又是否合適呢？世界衛生組織建議成年人每周至少有150分鐘中等強度帶氧體能活動。這些標準都值得參考，然而實際情况仍是因人而異。

中醫認為五臟各有特質：心喜登高、肝喜走路、脾喜跪坐、肺喜跑步、腎喜跳躍。舉例，腎「主骨生髓」，骨骼強健筋便有力，我打籃球時跳躍自如，正是腎氣充盈之表現。選擇運動種類當然還有其他考慮因素，例如個人興趣、客觀條件，以至經濟狀况等，大家不妨仔細考量再決定。

時興運動多元，和讀者分享一下我的看法。

走路、跑步、健步、爬山、游泳、跳舞、武術、瑜伽、體操等不同運動，各具特色及功效，持之以恆，必有裨益。運動如果過於單一，就如飲食習慣出現偏食一樣，容易讓身體趨向失衡狀態，長遠也可能會出現不良副作用。試以跑步為例，容易會因為長時間活動某一組關節肌肉而勞損，跑步時髕骨（俗稱膝蓋骨）持續受壓而出現磨損或骨刺是十分常見。我兒子以前有段時間因為體重問題而開始跑步，堅持了一段日子，體重減下來了，可是代之而出現的正是髕骨勞損，要停下來接受針灸及藥物治療，經過漫長時間治療才漸見好轉。

冬泳或致寒濕困體

常聽到有人說游泳是百利而無一害的有氧運動，既可強健心肺機能，又可以放鬆身體，水的浮力還可以紓緩關節和脊椎痛楚，在炎炎夏日碧波暢泳，更是人生一大快事，優點多不勝數，那是否全無缺點呢？答案是否定。身邊有朋友一年四季堅持游泳鍛煉身體，氣管疾病確實改善了，可是風濕病如影隨形，而且發作得愈來愈頻密。他們從不認為此病與四季無休的游泳有關，來看病時經常聽到他們說「年紀大，機器壞」，明顯地歸咎於年齡因素，但他們比我年輕許多，按照這個邏輯，我也應該有風濕病，而且更嚴重才對，那為何我沒有呢？

中醫養生，主張人與天地為一體，秋收冬藏，萬物都要順應天時，動物冬眠，可見一斑。《黃帝內經．素問》云：「逆冬氣，則少陰不藏，腎氣獨沉。」天寒地凍，最宜添衣保暖，縱使泳池設有恆溫裝置，中醫認為水的性質究屬寒涼，冬泳仍是違反了自然規律，以致人體自我保護機制紊亂，寒、濕困體，自討苦吃。退一步說，假使冬泳鍛煉已成為習慣，一時三刻改變不了，最好事先準備溫熱的生薑紅糖水，或者用生薑切片（或絲）泡水，游泳完結時飲用，驅除寒、濕之氣，否則必然後患無窮。平心而論，運動種類各有優劣是很自然的事，有必要審時度勢，靈活變通。

做不同運動 避免局部勞損

每個人都有不同興趣，正如我熱愛籃球運動，打了數十年仍然興趣不減，深信這項運動對我來說仍然是利多於弊。我會量力而為，因應自己狀態、體能、實際情况等去微調活動頻率。我還會編排時間，定時做不同運動，讓身體的筋骨肌肉得到均衡的鍛煉，避免局部勞損，而且運動時不過於單一，做到運動全面而不偏食。

無論如何，想透過運動改善健康，養生長壽，最重要還是展開實際行動，堅持每天抽出時間，而不是天天嚷着太忙沒時間。我有一個建議：假設每天運動30至40分鐘，嘗試分開幾個時段，每次10至15分鐘，隨意活動一下四肢，做任何運動也可以，維持最少兩星期，你的精神和體能都會有明顯進步，因為生命在於運動。

