醫言有理：防蚊遠離日本腦炎病毒

輸血、胎盤、器官移植可傳播

日本腦炎在亞洲及西太平洋地區流行，近年在澳洲有擴散迹象。在溫帶地區如中國、日本及韓國等地，腦炎病例大多發生在較溫暖月份，間中出現大爆發。在熱帶地區如印尼、越南及泰國，全年都有感染，尤其雨季。

日本腦炎病毒由三帶喙庫蚊（Culex tritaeniorhynchus）傳播，涉及蚊子和脊椎動物宿主，主要是豬和禽鳥。人類只是偶然受影響，同時不會感染蚊子；因此，蚊子不會將病毒直接從一個人傳播給另一個人。三帶喙庫蚊主要在稻田、沼澤及淺水池中繁殖，夜間叮咬大型動物及鳥類，很少叮咬人類。日本腦炎病毒其他傳播途徑包括胎盤傳播、輸血、實驗室意外及器官移植。

在病毒流行地區，日本腦炎病毒一般感染兒童及青少年，大多數成年人已受感染，產生免疫力。而香港人一般沒有免疫力，出外旅遊時應小心避免蚊叮。

無特效藥 治療控顱內壓

病者有旅遊史，出現腦炎病徵，檢測血液或腦脊髓液IgM抗體可確診。病毒量一般低，基因測試或呈陰性反應。目前未有針對日本腦炎病毒的特效藥物，治療主要是支援性，包括控制顱內壓，維持足夠腦部供血，控制腦癇，以及預防繼發性併發症。前往流行地區，應採取個人防護措施，避免蚊叮，高危人士可考慮接種疫苗。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

