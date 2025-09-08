明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

醫言有理：防蚊遠離日本腦炎病毒

【明報專訊】香港早前確診一宗外地輸入的日本腦炎個案，日本腦炎病毒（Japanese encephalitis virus），經蚊子傳播。全球每年有近萬宗新日本腦炎病例，估計只有少於1%受感染後出現腦炎病徵。腦炎病情一般較重，死亡率高，近半倖存者有神經系統後遺症。

輸血、胎盤、器官移植可傳播

日本腦炎在亞洲及西太平洋地區流行，近年在澳洲有擴散迹象。在溫帶地區如中國、日本及韓國等地，腦炎病例大多發生在較溫暖月份，間中出現大爆發。在熱帶地區如印尼、越南及泰國，全年都有感染，尤其雨季。

日本腦炎病毒由三帶喙庫蚊（Culex tritaeniorhynchus）傳播，涉及蚊子和脊椎動物宿主，主要是豬和禽鳥。人類只是偶然受影響，同時不會感染蚊子；因此，蚊子不會將病毒直接從一個人傳播給另一個人。三帶喙庫蚊主要在稻田、沼澤及淺水池中繁殖，夜間叮咬大型動物及鳥類，很少叮咬人類。日本腦炎病毒其他傳播途徑包括胎盤傳播、輸血、實驗室意外及器官移植。

在病毒流行地區，日本腦炎病毒一般感染兒童及青少年，大多數成年人已受感染，產生免疫力。而香港人一般沒有免疫力，出外旅遊時應小心避免蚊叮。

無特效藥 治療控顱內壓

病者有旅遊史，出現腦炎病徵，檢測血液或腦脊髓液IgM抗體可確診。病毒量一般低，基因測試或呈陰性反應。目前未有針對日本腦炎病毒的特效藥物，治療主要是支援性，包括控制顱內壓，維持足夠腦部供血，控制腦癇，以及預防繼發性併發症。前往流行地區，應採取個人防護措施，避免蚊叮，高危人士可考慮接種疫苗。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕三帶喙庫蚊 日本腦炎 健康 梁憲孫 醫言有理

上 / 下一篇新聞