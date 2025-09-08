營氣衛氣協調 維繫健康運轉

近年一個肺癌免疫治療的研究，為中醫營衛晝夜節律理論提供了強力的現代佐證。本文將深入淺出地探討營氣和衛氣，以及如何與現代醫學的觀念相互印證。

營氣行於脈內 補給營養能量

營氣，顧名思義，其核心功能是營養。《黃帝內經》指出，營氣行於血脈之中，是血液的重要組成部分，負責將從飲食中化生的精微物質輸送至全身五臟六腑、四肢百骸，為所有組織器官提供生命活動需要的滋養。大家可以將營氣想像成一支負責後勤補給的軍隊，在身體的「大本營」（血脈）內，有條不紊地為全身提供源源不絕的能量與養分。

衛氣行於脈外 巡邏抵禦外邪

與行於脈內的營氣不同，衛氣主要運行於脈外，遍佈於皮膚、肌肉、腠理之間，是人體抵禦外邪的第一道防線。衛，即保衛之意。衛氣的功能，與現代醫學所說免疫力極為相似。它就像是巡邏在國土邊疆的士兵，時刻警惕並驅逐來自外界的病菌、病毒等有害物質（中醫稱為「邪氣」）。各種免疫細胞，如淋巴細胞等，都可以看作是衛氣功能的現代醫學體現。

夜間衛氣「歸營」 免疫防禦力較低

營氣與衛氣的運行遵循着一個非常精妙的「日夜節律」，這也是《黃帝內經》中一個重要觀察。《內經》提到，衛氣在一天24小時內會環繞身體運行50個周期，白天25周，夜晚25周。日間，衛氣行於體表，全力執行防禦功能，使人體在日間活動時能有效抵抗外邪，保持警覺與活力。到了夜間，衛氣會「潛入」血脈之中，與營氣交會。這種「營衛相合」的狀態是人體進入深度睡眠的必要條件。衛氣這支「防衛軍」在夜晚返回「大本營」休整，這也解釋了為何人體在夜間的免疫防禦力相對較低。許多感染性疾病，如感冒發燒，特別容易在夜晚加重，正是因為衛氣內藏，體表的防禦力減弱。反之，如果這種節律被打破，例如衛氣在夜晚不「歸營」，持續在體表亢奮，便會導致「營衛不和」，引起失眠。

攝入食物 脾胃化生營衛之氣

如此重要的營氣和衛氣，它們從何而來？中醫認為，兩者皆由後天之本，由脾胃所化生。人體攝入食物後，經過脾胃消化吸收，將其轉化為精微物質，進而生成營氣和衛氣。這一古老理論與現代醫學不謀而合。現代醫學發現，脾臟是人體最大的免疫器官，而腸道更是佈滿了淋巴結，是人體最大、最重要的免疫防線（腸道相關淋巴組織GALT）。脾胃（消化系統）不僅負責吸收營養，更是免疫系統核心地帶。因此，中醫強調養護脾胃，不僅是為了吸收營養（強營氣），更是為了鞏固免疫力（固衛氣）。

營衛失和 引發多種疾病

營氣與衛氣的和諧是健康基石，一旦失調，便會引發多種疾病。當病毒、細菌等外邪侵襲時，首先面對的是衛氣。若衛氣強盛，便能將邪氣阻擋於體表，疾病可能僅表現為輕微不適。若衛氣虛弱，邪氣便會長驅直入，由表入裏，侵犯到營氣與血液的層次，可能引發嚴重全身感染。同樣地，有些人無故容易出汗，也是營衛不和，衛氣固攝無力的表現。著名方劑桂枝湯正是通過調和營衛來治療此類問題。許多過敏性皮膚病如蕁麻疹，也被認為與營衛失調有關，治療上需從清熱、調和營衛入手。

這一理論在腫瘤治療領域，更展現出驚人的前瞻力。中醫認為，強大的衛氣（免疫力）能識別並清除早期癌細胞，或將其包圍，阻止擴散。當衛氣衰弱，癌細胞便可能突破防線，侵入血脈導致轉移。這與現代癌症免疫療法原理——即激活患者自身的免疫細胞去攻擊腫瘤，有深刻的內在聯繫。中藥如黃芪等補氣藥，現代研究已證實能增強淋巴細胞的活性，為中醫扶正祛邪提供了科學依據。

免疫治療研究 印證衛氣晝夜節律

近年，一項關於肺癌免疫檢查點抑制劑（一種重要的免疫療法藥物）研究，更為中醫衛氣晝夜節律的理論提供了強力的現代佐證。研究發現，在日間早段時間（例如下午3點前）接受免疫治療的患者，其治療效果和生存期，顯著優於在下午或傍晚接受治療的患者。這個發現震撼了醫學界，它揭示了人體免疫系統功能存在着與生俱來的時間節律。這與《黃帝內經》中「衛氣晝行於陽，夜行於陰」的論述高度脗合：衛氣在白日最為活躍，人體免疫功能在一天中的這個「陽氣旺盛」時段達到高峰。因此，選擇在免疫系統最活躍時刻給予藥物，無疑能最大程度地喚醒免疫細胞，使其更有效地識別和攻擊癌細胞。這項前沿醫學的結論，彷彿是跨越千年的科學驗證，印證了中醫理論對人體節律的深刻洞察。

營氣與衛氣的理論，源於數千年前的《黃帝內經》，在缺乏現代解剖學知識的條件下，古人通過對生命現象的細膩觀察，提出了這一精妙模型。時至今日，當我們用現代醫學的顯微鏡去探視人體時，會驚訝地發現，無論是免疫系統的晝夜節律，還是消化系統作為營養與免疫中樞的角色，都與中醫營衛理論形成了美妙的呼應。這充分證明，中醫不僅是文化瑰寶，其內涵的深刻智慧，至今仍在啟迪着我們對生命的認知。

