明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

營氣衛氣協調 維繫健康運轉

【明報專訊】在中醫理論的廣闊天地裏，「氣」是一個核心概念，它不僅僅是五臟六腑的功能動力，更以不同形態在人體各處運行。其中，「營氣」與「衛氣」是管理人體營養與防禦兩大重要力量。它們雖然功能不同，卻同出一源，相互協調，共同維繫着生命的健康運轉。

近年一個肺癌免疫治療的研究，為中醫營衛晝夜節律理論提供了強力的現代佐證。本文將深入淺出地探討營氣和衛氣，以及如何與現代醫學的觀念相互印證。

營氣行於脈內 補給營養能量

營氣，顧名思義，其核心功能是營養。《黃帝內經》指出，營氣行於血脈之中，是血液的重要組成部分，負責將從飲食中化生的精微物質輸送至全身五臟六腑、四肢百骸，為所有組織器官提供生命活動需要的滋養。大家可以將營氣想像成一支負責後勤補給的軍隊，在身體的「大本營」（血脈）內，有條不紊地為全身提供源源不絕的能量與養分。

衛氣行於脈外 巡邏抵禦外邪

與行於脈內的營氣不同，衛氣主要運行於脈外，遍佈於皮膚、肌肉、腠理之間，是人體抵禦外邪的第一道防線。衛，即保衛之意。衛氣的功能，與現代醫學所說免疫力極為相似。它就像是巡邏在國土邊疆的士兵，時刻警惕並驅逐來自外界的病菌、病毒等有害物質（中醫稱為「邪氣」）。各種免疫細胞，如淋巴細胞等，都可以看作是衛氣功能的現代醫學體現。

夜間衛氣「歸營」 免疫防禦力較低

營氣與衛氣的運行遵循着一個非常精妙的「日夜節律」，這也是《黃帝內經》中一個重要觀察。《內經》提到，衛氣在一天24小時內會環繞身體運行50個周期，白天25周，夜晚25周。日間，衛氣行於體表，全力執行防禦功能，使人體在日間活動時能有效抵抗外邪，保持警覺與活力。到了夜間，衛氣會「潛入」血脈之中，與營氣交會。這種「營衛相合」的狀態是人體進入深度睡眠的必要條件。衛氣這支「防衛軍」在夜晚返回「大本營」休整，這也解釋了為何人體在夜間的免疫防禦力相對較低。許多感染性疾病，如感冒發燒，特別容易在夜晚加重，正是因為衛氣內藏，體表的防禦力減弱。反之，如果這種節律被打破，例如衛氣在夜晚不「歸營」，持續在體表亢奮，便會導致「營衛不和」，引起失眠。

攝入食物 脾胃化生營衛之氣

如此重要的營氣和衛氣，它們從何而來？中醫認為，兩者皆由後天之本，由脾胃所化生。人體攝入食物後，經過脾胃消化吸收，將其轉化為精微物質，進而生成營氣和衛氣。這一古老理論與現代醫學不謀而合。現代醫學發現，脾臟是人體最大的免疫器官，而腸道更是佈滿了淋巴結，是人體最大、最重要的免疫防線（腸道相關淋巴組織GALT）。脾胃（消化系統）不僅負責吸收營養，更是免疫系統核心地帶。因此，中醫強調養護脾胃，不僅是為了吸收營養（強營氣），更是為了鞏固免疫力（固衛氣）。

營衛失和 引發多種疾病

營氣與衛氣的和諧是健康基石，一旦失調，便會引發多種疾病。當病毒、細菌等外邪侵襲時，首先面對的是衛氣。若衛氣強盛，便能將邪氣阻擋於體表，疾病可能僅表現為輕微不適。若衛氣虛弱，邪氣便會長驅直入，由表入裏，侵犯到營氣與血液的層次，可能引發嚴重全身感染。同樣地，有些人無故容易出汗，也是營衛不和，衛氣固攝無力的表現。著名方劑桂枝湯正是通過調和營衛來治療此類問題。許多過敏性皮膚病如蕁麻疹，也被認為與營衛失調有關，治療上需從清熱、調和營衛入手。

這一理論在腫瘤治療領域，更展現出驚人的前瞻力。中醫認為，強大的衛氣（免疫力）能識別並清除早期癌細胞，或將其包圍，阻止擴散。當衛氣衰弱，癌細胞便可能突破防線，侵入血脈導致轉移。這與現代癌症免疫療法原理——即激活患者自身的免疫細胞去攻擊腫瘤，有深刻的內在聯繫。中藥如黃芪等補氣藥，現代研究已證實能增強淋巴細胞的活性，為中醫扶正祛邪提供了科學依據。

免疫治療研究 印證衛氣晝夜節律

近年，一項關於肺癌免疫檢查點抑制劑（一種重要的免疫療法藥物）研究，更為中醫衛氣晝夜節律的理論提供了強力的現代佐證。研究發現，在日間早段時間（例如下午3點前）接受免疫治療的患者，其治療效果和生存期，顯著優於在下午或傍晚接受治療的患者。這個發現震撼了醫學界，它揭示了人體免疫系統功能存在着與生俱來的時間節律。這與《黃帝內經》中「衛氣晝行於陽，夜行於陰」的論述高度脗合：衛氣在白日最為活躍，人體免疫功能在一天中的這個「陽氣旺盛」時段達到高峰。因此，選擇在免疫系統最活躍時刻給予藥物，無疑能最大程度地喚醒免疫細胞，使其更有效地識別和攻擊癌細胞。這項前沿醫學的結論，彷彿是跨越千年的科學驗證，印證了中醫理論對人體節律的深刻洞察。

營氣與衛氣的理論，源於數千年前的《黃帝內經》，在缺乏現代解剖學知識的條件下，古人通過對生命現象的細膩觀察，提出了這一精妙模型。時至今日，當我們用現代醫學的顯微鏡去探視人體時，會驚訝地發現，無論是免疫系統的晝夜節律，還是消化系統作為營養與免疫中樞的角色，都與中醫營衛理論形成了美妙的呼應。這充分證明，中醫不僅是文化瑰寶，其內涵的深刻智慧，至今仍在啟迪着我們對生命的認知。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕黃帝內經 免疫治療 肺癌 中醫 健康 蘇子謙 醫徹中西

上 / 下一篇新聞