俠醫仁心：鹹魚的哲學

【明報專訊】鹹魚蒸肉餅配白飯是我其中一道最喜愛的粵菜。在廣東人心目中，鹹魚有着不可代替的地位。鹹魚是將魚肉用鹽醃漬後再曬乾。在雪櫃、冰箱等低溫保鮮技術普及之前，世界各地的漁民都會在捕獲鮮魚後，用鹽將鮮魚醃製成鹹魚保存，以便回到港口、市場售賣。

根據世界衛生組織國際癌症研究報告，中式鹹魚被列為第一類致癌物。作為上消化道外科醫生的我，經常處理患上胃癌的病人，我對每個病人都會解釋，醃製菜包括日本酸菜和韓國泡菜（辛奇），都是引致胃癌的其中原因之一；進食鹹魚則是鼻咽癌成因之一。鼻咽癌在南中國發病率特別高，跟廣東人喜歡吃鹹魚有着莫大關係。現代科技已能長時間保存食物新鮮，醃製食物真的是「少吃多滋味，多吃壞肚皮」。

鹹魚本身除了是食材外，亦和很多廣東話詞彙息息相關。每當我們遇上重大困難和挫折時，都希望能「鹹魚翻生」。而最廣為人知的人生座右銘，便是影帝周星馳在電影《少林足球》中的一句對白：「做人如果沒有夢想，和鹹魚有什麼分別呢？」

香港中文大學在9月1日剛剛舉辦了入學禮，盧煜明校長對第一天開課的新生分享了他在過去20多年，在中大醫學院追逐研究夢想的心路歷程，同場亦有兩名中大學生分享他們在中大圓夢的故事。其中就讀中大醫學院環球醫學領袖培訓課程的Kelvin，分享他利用課餘時間參與義工服務，陪同有智力障礙的運動員參加特殊奧林匹克，成為他們的融合伙伴。我和Kelvin閒談時，了解到他從小就希望幫助別人，亦感受到他從幫助智障運動員而獲得的滿足感。他選擇成為醫生，希望透過知識來幫助有需要的病人。我相信他成為智障運動員融合伙伴的經驗，更能體會到將來成為醫生時，同理心和細心聆聽的重要。

保持鹹魚不腐爛特質

中大醫學院從過去、現在到未來，一直都是教職員和同學追逐夢想的最強後盾。要追夢，就必須時刻保持心態年輕。而醫學院則要持續堅守敢於創新的精神，令研究和教學方向與時並進。在這爭名逐利、目標為本的現代社會環境中，中大醫學院又怎樣能保持赤子之心，在不需要添加「防腐劑」下，繼續歷久常新。在電影《少林足球》中，五師弟對着大師兄說：「我心中的一團火，是不會熄滅的！」大師兄卻反駁說：「風一吹，火便會熄滅。」

五月天在2005年發表了一首歌曲名為《鹹魚》，當中唱出鹹魚和夢想的關係：「鹹魚就算翻身還是隻鹹魚/輸得也誠懇/至少到最後/我還有鹹魚不腐爛的自尊」。

各位莘莘學子，希望你們能懷着理想和夢想，在中大醫學院的庇蔭下燃點心中那團火，勇往直前，毋懼失敗地追夢，成為好醫生。追夢過程中雖然必會遇上挫折，但至少我們還能保持鹹魚般不腐爛的特質，放下失敗繼續向前！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

五月天 少林足球 鹹魚 中大醫學院 健康 趙偉仁 俠醫仁心

