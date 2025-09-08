明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

中醫意見：新冠後肺氣虛突失禁

【明報專訊】中醫稱尿失禁為「遺溺」或「小便不禁」，認為與腎、膀胱、脾、肺等臟腑功能失調有關。註冊中醫鄭漪筠說，尿失禁病人多涉腎氣不固、脾虛或肺虛。2023年初，一名40多歲女士求醫，輾轉才獲悉她發病前確診新冠病毒，導致氣虛再引起尿失禁。

「初時她沒有提及自己曾中新冠，只說突然小便難忍，之後問病史時，才發現失禁前2、3星期中招，陽性時間較長，約1星期。病人明顯肺氣虛弱，行樓梯覺得很累，精神比較萎弱。」 鄭漪筠指出，患者較年輕，本身沒氣虛問題，診斷相信與染疫有關，故治療着重補益肺氣，處方複方補中益氣湯為主，並針對病徵加減其他藥材，用藥1個多月已開始有明顯效果，尿失禁隨後很快消失。

鄭漪筠解釋，尿失禁主要分虛證及實證兩大類。八成以上屬虛證，可再細分為腎氣不固、脾虛氣陷或肺氣虛弱，多見於年長人士、產後或更年期婦女、慢性咳嗽或便秘、過度勞累或久病體虛的病人。實證則分濕熱下注及肝鬱氣滯，前者常見於急性泌尿感染，後者則涉情緒壓力影響，導致膀胱功能紊亂。

中藥+針灸 3至6個月可改善

中醫透過問診、舌象及脈象辨證，不同證型所引起的病徵也有分別，如腎氣不固病人多伴隨尿頻、頭暈或腰膝痠軟；濕熱下注患者會有尿黃、口苦、尿道灼熱等情况。

治療方面，使用中藥複方如金匱腎氣丸等，並因應病徵加減藥物，「若伴隨咳嗽，可能加苦杏仁、紫蘇葉；如有失眠，會加安神藥物如酸棗仁或百合」。針灸也是常用治療，選擇接近腹部及膀胱附近的穴位，如腎俞或膀胱俞，以及小腿內側的三陰交等，以補益腎氣及膀胱功能；而艾灸則適用於虛寒證患者。

一般而言，輕度至中度患者治療約3至6個月可見改善，其後需持續調理固本。如產後失禁或暫時性氣虛患者，及早求醫，多數可根治。但若有嚴重神經損傷或延遲治理多年，有可能要長期治理，只能減少尿滲。鄭漪筠又指，「中醫也提議病人配合物理治療及西藥，效果再好少少。中藥與西藥不要同時服，隔開1至2小時」。

[健康]

相關字詞﹕健康

上 / 下一篇新聞