中醫意見：新冠後肺氣虛突失禁

「初時她沒有提及自己曾中新冠，只說突然小便難忍，之後問病史時，才發現失禁前2、3星期中招，陽性時間較長，約1星期。病人明顯肺氣虛弱，行樓梯覺得很累，精神比較萎弱。」 鄭漪筠指出，患者較年輕，本身沒氣虛問題，診斷相信與染疫有關，故治療着重補益肺氣，處方複方補中益氣湯為主，並針對病徵加減其他藥材，用藥1個多月已開始有明顯效果，尿失禁隨後很快消失。

鄭漪筠解釋，尿失禁主要分虛證及實證兩大類。八成以上屬虛證，可再細分為腎氣不固、脾虛氣陷或肺氣虛弱，多見於年長人士、產後或更年期婦女、慢性咳嗽或便秘、過度勞累或久病體虛的病人。實證則分濕熱下注及肝鬱氣滯，前者常見於急性泌尿感染，後者則涉情緒壓力影響，導致膀胱功能紊亂。

中藥+針灸 3至6個月可改善

中醫透過問診、舌象及脈象辨證，不同證型所引起的病徵也有分別，如腎氣不固病人多伴隨尿頻、頭暈或腰膝痠軟；濕熱下注患者會有尿黃、口苦、尿道灼熱等情况。

治療方面，使用中藥複方如金匱腎氣丸等，並因應病徵加減藥物，「若伴隨咳嗽，可能加苦杏仁、紫蘇葉；如有失眠，會加安神藥物如酸棗仁或百合」。針灸也是常用治療，選擇接近腹部及膀胱附近的穴位，如腎俞或膀胱俞，以及小腿內側的三陰交等，以補益腎氣及膀胱功能；而艾灸則適用於虛寒證患者。

一般而言，輕度至中度患者治療約3至6個月可見改善，其後需持續調理固本。如產後失禁或暫時性氣虛患者，及早求醫，多數可根治。但若有嚴重神經損傷或延遲治理多年，有可能要長期治理，只能減少尿滲。鄭漪筠又指，「中醫也提議病人配合物理治療及西藥，效果再好少少。中藥與西藥不要同時服，隔開1至2小時」。

