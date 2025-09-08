物理治療：收緊盆底肌肉+忍尿訓練 重新掌控膀胱

尿急先忍忍 做其他事分散注意

盆底肌肉可仰臥或坐着訓練，病人收緊盆底肌肉，感覺尿道口及肛門收緊向上提，如忍大小便的感覺，然後保持呼吸，不要閉氣，維持5至10秒，然後放鬆10秒，整套動作重複8至10次，然後站立訓練。「膀胱訓練是當有少少尿急時，先做其他事以分散注意力，例如繼續切菜、做家務、看電視，並收緊盆底肌肉，令腦部抑制膀胱，勿急着上廁，目的是令膀胱盛載多一點尿液，希望通過長久訓練，增加膀胱容量，改善膀胱控制力，延長排尿之間的時間及減少尿頻。」她補充。

「我對病人說，現在是膀胱控制了你，膀胱說急，你就上廁所。但膀胱內不是有很多尿，有些人只有100毫升尿就要去小便，太敏感了。嘗試練到多忍15至30分鐘才去，心理質素會好點，沒有慌亂感覺。」泌尿外科專科醫生吳志輝說。

梁慧貞又表示，3間公立醫院將招募約100名膀胱過度活躍病人，參與臨牀研究先導計劃，嘗試利用針灸加電——經皮脛神經刺激治療（PTNS），透過電針腳部三陰交穴位來刺激脛神經，以調節膀胱功能，期望兩年內完成研究。

雖然尿失禁及膀胱過度活躍未必可完全預防，但她建議市民從日常生活減低風險，包括避免刺激膀胱的飲食，如咖啡因、酒精、辛辣食物或人工甜味劑；要適量喝水，避免一次喝太多或太少；要控制體重，避免過重對膀胱造成壓力；且要妥善控制糖尿病或慢性肺病導致的長期咳嗽。

[健康]