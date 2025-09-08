膀胱過度活躍抑制藥 或添心臟病風險

中大最新研究發現，現行常用於治療膀胱過度活躍症的藥物，可能增加心律不正、心臟病發風險。專家建議高風險患者使用放鬆膀胱肌肉的新藥治療，再配合物理治療，生活不再受膀胱控制。

年過40港人 七分一膀胱過度活躍

膀胱可以儲存約300至500毫升尿液，當尿液將近儲至250至300毫升時，會引發排尿反射，神經系統會發出尿意感覺。正常情况下，身體有能力忍尿，直至抵達洗手間，膀胱才收縮排出尿液。膀胱過度活躍的病人，其膀胱不由自主地收縮，引致尿頻、尿急、尿失禁、夜尿等常見病徵。

香港中文大學泌尿外科教授吳志輝表示，有嚴重患者日間約每1小時要上廁所1次，夜間則要起牀4、5次；「有女士試過有少少滲尿，之後很驚，形成惡性循環，愈來愈擔心和緊張，一有少少尿急，看見廁所就要去。」

尿道炎、膀胱炎、前列腺增生可引發

膀胱過度活躍症病因分原發性及繼發性，前者是指膀胱本身在儲尿上的功能障礙，成因不明；繼發性則由其他疾病引起，如尿道炎或膀胱炎、前列腺增生、膀胱結石、神經系統損傷等。他續稱，公立醫院泌尿科可為新症病人提供一站式診斷，先由專科護士以問卷評估病况，同日安排小便種菌、尿速測試、驗血、超聲波檢查等，再隔2至3星期見醫生解釋報告，確定病因，安排合適治療。

舊藥抑膀胱收縮 可致心律不正

吳志輝解釋，目前公立醫院治療膀胱過度活躍的一線藥物是抗乙醯膽鹼劑藥物（anticholinergic drug），作用是抑制膀胱肌肉不正常收縮，將膀胱內壓力減低，從而增加膀胱容量，減少尿急感覺；但藥物會抑制淚腺和唾液腺分泌及大腸蠕動，導致眼矇、口乾、便秘等副作用。

中大醫學院今年在歐洲泌尿外科學會公布最新研究報告，分析2017至2021年全港公立醫院約5000名使用這款藥物的病人，再跟另外5000名接受其他治療的病人對照分析，發現服用此藥的患者出現心臟問題的風險較高。「心律不正比率由約2%增至3.5%；如果用藥劑量多，心臟病發機率差不多高1倍，特別是病人在其他心臟科藥物也有類似成分，再加服這款藥物來治療膀胱過度活躍症，會增加整體用藥劑量。」他補充，藥物會影響副交感神經，令心律不正風險上升，甚至增加心臟病發風險。

新藥放鬆膀胱肌肉 增儲尿能力

吳志輝直言對研究結果感到驚訝。目前全港公立醫院每年有2000至3000宗膀胱過度活躍新症病人獲處方此類藥物，估計當中近四成同時服用其他含抗乙醯膽鹼劑成分藥物，其心血管病風險或會增加。今次研究報告稍後在醫學期刊發表，並建議醫管局修訂藥物名冊，向需要用藥患者增添一項評估：如病人現正服用同類藥物，應獲處方新藥——β3腎上腺素受體激動劑 （β3 adrenergic receptor agonist）。

現時，公立醫院病人若服用抗乙醯膽鹼劑藥物後，無法承受其副作用，會獲提供新藥，原理是針對膀胱β3受體，使膀胱肌肉放鬆，從而增加膀胱儲尿能力。吳稱，新藥不會衍生心臟問題，希望高風險病人可使用新藥。

