明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

膀胱過度活躍抑制藥 或添心臟病風險

【明報專訊】步入中年，時有尿急感覺，小便次數也趨頻密，甚或偶有漏尿情况，是否正常老化現象？中大醫學院大型普查發現，全港年過40歲人口中，每7人就有1人患膀胱過度活躍症，即膀胱未儲滿尿，已不受控地收縮，導致突然尿急以至尿失禁。

中大最新研究發現，現行常用於治療膀胱過度活躍症的藥物，可能增加心律不正、心臟病發風險。專家建議高風險患者使用放鬆膀胱肌肉的新藥治療，再配合物理治療，生活不再受膀胱控制。

年過40港人 七分一膀胱過度活躍

膀胱可以儲存約300至500毫升尿液，當尿液將近儲至250至300毫升時，會引發排尿反射，神經系統會發出尿意感覺。正常情况下，身體有能力忍尿，直至抵達洗手間，膀胱才收縮排出尿液。膀胱過度活躍的病人，其膀胱不由自主地收縮，引致尿頻、尿急、尿失禁、夜尿等常見病徵。

香港中文大學泌尿外科教授吳志輝表示，有嚴重患者日間約每1小時要上廁所1次，夜間則要起牀4、5次；「有女士試過有少少滲尿，之後很驚，形成惡性循環，愈來愈擔心和緊張，一有少少尿急，看見廁所就要去。」

尿道炎、膀胱炎、前列腺增生可引發

膀胱過度活躍症病因分原發性及繼發性，前者是指膀胱本身在儲尿上的功能障礙，成因不明；繼發性則由其他疾病引起，如尿道炎或膀胱炎、前列腺增生、膀胱結石、神經系統損傷等。他續稱，公立醫院泌尿科可為新症病人提供一站式診斷，先由專科護士以問卷評估病况，同日安排小便種菌、尿速測試、驗血、超聲波檢查等，再隔2至3星期見醫生解釋報告，確定病因，安排合適治療。

舊藥抑膀胱收縮 可致心律不正

吳志輝解釋，目前公立醫院治療膀胱過度活躍的一線藥物是抗乙醯膽鹼劑藥物（anticholinergic drug），作用是抑制膀胱肌肉不正常收縮，將膀胱內壓力減低，從而增加膀胱容量，減少尿急感覺；但藥物會抑制淚腺和唾液腺分泌及大腸蠕動，導致眼矇、口乾、便秘等副作用。

中大醫學院今年在歐洲泌尿外科學會公布最新研究報告，分析2017至2021年全港公立醫院約5000名使用這款藥物的病人，再跟另外5000名接受其他治療的病人對照分析，發現服用此藥的患者出現心臟問題的風險較高。「心律不正比率由約2%增至3.5%；如果用藥劑量多，心臟病發機率差不多高1倍，特別是病人在其他心臟科藥物也有類似成分，再加服這款藥物來治療膀胱過度活躍症，會增加整體用藥劑量。」他補充，藥物會影響副交感神經，令心律不正風險上升，甚至增加心臟病發風險。

新藥放鬆膀胱肌肉 增儲尿能力

吳志輝直言對研究結果感到驚訝。目前全港公立醫院每年有2000至3000宗膀胱過度活躍新症病人獲處方此類藥物，估計當中近四成同時服用其他含抗乙醯膽鹼劑成分藥物，其心血管病風險或會增加。今次研究報告稍後在醫學期刊發表，並建議醫管局修訂藥物名冊，向需要用藥患者增添一項評估：如病人現正服用同類藥物，應獲處方新藥——β3腎上腺素受體激動劑 （β3 adrenergic receptor agonist）。

現時，公立醫院病人若服用抗乙醯膽鹼劑藥物後，無法承受其副作用，會獲提供新藥，原理是針對膀胱β3受體，使膀胱肌肉放鬆，從而增加膀胱儲尿能力。吳稱，新藥不會衍生心臟問題，希望高風險病人可使用新藥。

文：譚以和

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕漏尿 中醫 泌尿系統 泌尿外科 心臟病 心律不正 尿急 膀胱過度活躍 城中熱問 健康

上 / 下一篇新聞