未來城市：逾八成消費集中按摩美容 北上浪潮 最受衝擊非零售餐飲

2025年6月19日，香港中文大學偉倫經濟學教授兼經濟系主任宋錚及團隊發布「港人北上消費：規模、目的地及消費特徵」研究，其中一項主要結論是「港人在內地消費並無擠壓港人在香港的消費」。這句帶着公文氣息的表述，很快被多間媒體引用，進一步被壓縮成「北上無擠壓本地消費」。一句話雖然易於傳播，卻在學理上難以拆解，也讓公眾在心理上難以消化。

記者去信聯絡，請宋錚對研究方法作基本解說及補充。他先提醒，疫情期間香港與內地人員往來和經濟交流基本中斷，疫後的恢復在短時間內顯得驟然，「但如果把時間拉長一點來看，其實並不存在所謂前所未有的北上浪潮」。結合研究團隊的報告，他們根據政府統計資料指出，香港居民前往內地的旅遊次數在去年已恢復至疫情前水平，而港人境外消費佔總消費的比例在疫情前後亦大致相若（見圖一）。宋教授指出海關人數的統計是準確的，但政府統計未必能涵蓋港人在內地的全部消費。因此，他們利用AlipayHK的數據進行平行檢證，發現結論與官方統計基本一致——「雖然赴內地的人數不斷增加，但每次透過Alipay消費的金額，與10年前相比基本一致，沒有太大變化。」從宏觀總量的角度看，研究團隊認為，疫情前後的差異更接近一種「復常」，而非「新浪潮」，「確實兩個現象在同時發生，但之間彼此未必是因果關係。」

港人內地消費總額高於疫前

美國維克森林大學（Wake Forest University）經濟系副教授梁天卓則提出另一種觀察。他理解宋錚團隊在「返潮」說法上的根據，若參考政府數據，香港居民在海外消費佔總消費的比例，其實只是回升至疫情前的水平；倘若「北上潮」的規模超越疫前，該比例理應顯著高於現時。然而他提醒，若進一步檢視香港居民出境數據，會發現無論前往內地還是海外，出境人次均已超過疫情前水平。據他結合政府公開數據（自2018年第一季度起計算），與疫情前相比，近3個季度香港居民往返內地的人次已穩定上升至每季約2500萬人次，相當於每月多出125萬人、每日多出約4萬人。（見圖二）

相對宋錚團隊對結構的分析（消費支出在不同地點的配置關係，這筆錢是不是從香港挪過去的），他主要觀察港人在內地消費總額上升這一規模效應（錢有沒有更多花在內地）可能所致的影響。參照政府數據及宋錚團隊在研究中的推算，港人在內地每次旅程的平均開支約為1000港元，與疫前相比並無明顯差異。梁教授援引其早前專欄的觀點，認為從絕對值而言，人次增加，總開支自然水漲船高，如今港人在內地的消費總額已顯著高於疫情前。

比較港人兩地消費模式 北上集中個人服務類

檢視「北上」對港人在港消費的替代關係，是否算是更仔細的數據？宋錚補充，如果把研究的顆粒度（granularity）細化到個人層面，AlipayHK數據可以提供個體樣本——例如隨機抽取一名港人用戶，對方可能在深圳多消費1000元，可以繼而研究是否意味着同一時段在香港的消費相應減少。研究團隊透過多種統計分析後的結論是：「前往內地消費與他在香港本地的消費，在個人層面上，基本沒有直接關係。」

消費不是應該具有替代性嗎？宋錚表示，他也面對這樣的質疑，例如有友人向他提出「肚子只有一個，在深圳多吃一碗飯，在香港會少一碗」。但他認為，頻率來看多數用餐在家庭中進行，「深圳外出消費，可能會少在家裏做一餐」，因此對香港本地餐飲的影響其實有限。他進一步分析，餐飲並非北上消費的主要支出部分，AlipayHK樣本顯示港人在內地更大比重的消費集中於服務業——如美髮、按摩，約佔總消費額的一半。與此對照，這類服務在香港的消費比例極低。（見圖三）因此，宋認為深圳等地的飲食消費或許對香港本地餐飲業有一定影響，但真正被顯著替代的，是香港原本便相對稀少或價格昂貴的個人服務行業。宋錚表示，他日常或許也會有與坊間相似的觀感，但這些觀感並無確鑿數據支撐，而經濟學研究需要透過實證研究來檢驗感受。

記者提出的疑問在於：內地電子支付普及度極高，但同一名用戶在香港本地卻可能使用現金或信用卡等替代支付方式，這是否意味着研究樣本無法涵蓋全部消費行為？宋錚不諱言，若單純比較同一時段的電子支付數據確實會有偏差，「因為AlipayHK及其他電子支付工具在香港的代表性相對較弱」。不過，研究着重於同一用戶跨時段的變化，「例如某月在內地多花2000元，再看同期在港消費是否減少」。結果顯示，數據未能證明港人用戶的北上開支會相應擠壓在本地的消費。

縱使用戶層面的縱向分析可以觀察「同一用戶」的時間變化，記者仍想追問研究提出的「資深用戶」模型是否具有代表性。深入參與項目的博士生韓菁解說，研究鎖定的「資深用戶」指2021年前已具穩定消費習慣並持續活躍於AlipayHK的群體，如此分類可排除僅因2023年消費券臨時開通平台的「非活躍用戶」干擾。她補充，無論以「全樣本」或「資深用戶」數據檢視，結論仍然一致。宋總結：「從宏觀總量來看，北上與本地消費並不存在負相關性。」

兩地經濟整合是大勢 應支援衝擊較大行業

雖然研究顯示，個人在本地的整體消費開支未見因北上受擠壓，記者追問個體的消費結構是否隨北上潮出現變化，宋錚說，若在香港以現金於茶餐廳等小店消費，這部分交易無法在電子支付樣本中呈現；因此在研究正文與記者會上，他們也說明「不排除北上消費對某些行業影響較大，目前尚未有這類（非數碼支付）數據。」在訪問中他補充道，在結構性變化中需特別關注本地個人服務行業，如剪髮、美容、推拿等，此類服務在內地具有明顯的價格與供給優勢，更可能對香港造成實質衝擊。宋強調，要準確描繪衝擊範圍與深度，仍有賴更完整的數據支撐，若未來能取得更多資料，團隊願意進一步評估北上消費對具體行業的正負面影響。

不過，或許單純的餐飲影響有限，但會帶來服務與零售業連帶的產業聚合效應。記者追問，港人若北上一條龍消費——食飯、美髮、按摩、休閒娛樂——這樣的長期趨勢，是否會更深刻地改變在港的消費模式？宋錚相應指出不可避免的總體趨勢，香港與內地的經濟正走向更高程度的整合（integration）。「一些如個人服務業在內的行業，未來會面對結構性挑戰；有的部門會因整合而受益，有的則可能受損。」他形容，這其實關乎整個生態系統——哪些產業和服務能在總體趨勢下於本地生存與發展，哪些則需要因競爭壓力而調整。「政府需要多關注受衝擊較大的行業，提供更多支持。香港的經濟本身具備活力，我並不特別擔心，但在結構轉型的過程中，確實會有一些行業承受陣痛。最終香港仍能找到最適合自己發展的結構與最具優勢的產業。」

對於「調整期的憂慮」，他顯得冷靜且持樂觀態度，並補充道，經濟繁榮的目的並不僅是GDP或行業收入的上升，而在於市民生活是否實際改善。「除了收入之外，還有價格因素。確實，去內地、日本、東南亞能用相同價錢享受到更高質量的服務，這對消費者來說本身就是一件好事。」

【北上與留港之間篇】

