A to Z藝術字典：L-Land Art地景藝術

地景藝術與自然共生

「地景藝術」（Land art，又稱大地藝術）是一種直接在自然環境中創作的藝術形式，藝術家透過雕塑地形或使用當地的天然材料（如石頭、泥土、木材、水等）來構築作品。這類創作不再局限於畫布或傳統藝術媒介，也不再受傳統展覽空間限制，而是融入大自然，重新檢視人與自然之間的關係。

地景藝術起源於上世紀60至70年代，屬於「觀念藝術」（Conceptual art）的一部分。這股藝術思潮質疑傳統藝術的界限，它不僅將藝術從畫廊解放，跟市場脫鈎，亦嘗試挑戰藝術創作慣常使用的媒材，突破傳統展示空間的限制。許多地景藝術作品位處偏遠地區，遠離城市與人群，觀眾必須親自前往現場觀賞。這一切促使人們重新思考藝術的存在價值及可能。這種藝術形式不僅關注視覺美學，也常常涉及時間流逝、自然變遷及人與宇宙間的關係等議題。有些作品會隨着季節、天氣或自然現象而改變，甚至消失，從而突顯藝術與大自然的共生關係。

「活着」的作品

當中最具代表性的莫過於美國藝術家羅伯特‧史密遜（Robert Smithson，1938-1973）於1970年創作的《螺旋防波堤》（Spiral Jetty）。這件作品位於美國猶他州大鹽湖北岸，由數千噸玄武岩、泥土與結晶鹽鋪設而成，呈逆時針螺旋狀延伸至湖中，全長約460米。觀眾可以親身踏上作品，零距離感受作品與自然環境之間的緊密連繫。史密遜選擇這片荒蕪且變化莫測的地貌，正是希望作品能與自然共同演變。事實上，《螺旋防波堤》建成後不久便被湖水淹沒，之後反覆出現。有紀錄指出，從1972年至1996年間，作品幾乎一直被水覆蓋，直到1993年水位退去，作品才再次顯現。這件作品打破了藝術必須被永久保存及被穩定展示的傳統觀念，這亦體現史密遜對時間、循環與熵（entropy）等哲學概念的深思。《螺旋防波堤》就像一件「活着」的作品，不斷進化，並且不能預測。

又有些「 地景藝術」作品，需配合特定時間觀看，如史密遜妻子南茜‧賀特（Nancy Holt，1938-2014）於1973至1976年間創作的《太陽隧道》（Sun Tunnels）。這件位於美國猶他州的作品由4根大型混凝土管道組成，在荒涼遼闊的沙漠呈十字排開。隧道對準特定天文方位，讓觀者在夏至和冬至的日出日落之時，能看到太陽與隧道口對齊的震撼景象。試想想在荒漠獨個兒仰望天空，這或許是賀特對史密遜的呼喚。史密遜就是在1973年與攝影師觀察作品《阿馬里洛斜坡》（Amarillo Ramp）時墜機身亡，年僅35歲。《太陽隧道》不僅為我們提供一種另類的觀看方式，重新與宇宙連結，亦是賀特寫給史密遜的情詩，是一種走出傷痛的方式。

用一座火山建造的藝術品

要數最野心最大的項目，莫過於占士‧特雷爾（James Turrell，1943-）創作的《羅登火山口》（Roden Crater）。特雷爾擅長用光為創作媒介，他的作品絕不能從書本感受，是必須置身其中，才能真正體會它的神奇之處。特雷爾經常透過自然光線和建築結構，引導觀者進入靜觀的狀態，讓人經歷一種全新的感知。記得第一次接觸他的作品Ganzfeld，那股震撼簡直無法言語，那就像牆上突然打開一片異度空間，讓你踏進光中。

1979年，特雷爾購入位於美國亞利桑那州北部彩繪沙漠地區一座約40萬年歷史、直徑約4.8公里的睡火山，他要將整座火山化作他的創作媒材。沒聽錯，是一座火山！這項工程非常浩大，歷時多年，直到2025年的今天仍在進行中。他將火山內部改造成一個觀察自然光與天體運行的藝術空間，將日光與星光引入火山內部。裏面有多條隧道與不同的觀測室，讓人能夠以肉眼直觀地感受時間、空間與宇宙的流動，結合他所有創作，成為他藝術生涯的終極項目。

目前《羅登火山口》計劃尚未全面對外開放。2019年饒舌歌手Kanye West曾在此取景拍攝Jesus Is King，並捐贈1000萬美元支持此計劃。有消息指計劃完成後場內將設有32間旅宿，為參觀者提供另類體驗。這是否將會演變成一個旅遊項目？它跟原定計劃有何分別？世人又將會以什麼形式參與其中？特別在社交媒體當道的打卡年代，一切仍是未知之數。只可說所有藝術作品總有它的命運，是作品誕生之時不能完全預測的。

即使觀眾暫時未能親臨現場，但仍可從不同紀錄片了解這個項目及特雷爾的創作意念，包括德國公共媒體DW製作的Heaven on Earth，洛杉磯當代藝術博物館（LACMA）所拍的Filming Roden Crater，以及PBS的Art in the Twenty-First Century。

可如詩般輕盈

以上說了很多矚目的大型作品，然而，地景藝術也不一定要移山填海，它亦可以如詩般輕盈。像英國藝術家理查‧朗（Richard Long，1945-）於22歲時創作的《以步行劃出的一條線》（A Line Made by Walking，1967），至今仍被視為是地景藝術與觀念藝術的重要之作。理查‧朗當時還是倫敦聖馬丁藝術學院的學生，這件作品是他在往返布里斯托家鄉與倫敦之間那長達約120英里的旅程途中誕生的。他途經威爾特郡時，選了一片草地，並在草地上反覆以直線步行，直到地面留下一道清晰的痕迹。他隨後以黑白攝影將這條線記錄下來，照片成為作品的一部分，記錄了那年22歲的他在威爾特郡草地上曾經畫過的一條線，以及一種屬於學生時代的青葱歲月。

藝術家的不可能任務

雖然地景藝術的出現是為了讓觀眾走出畫廊，擺脫博物館這類傳統的室內展示模式，從而突破藝術品必須被收藏及永久展示的既定框架。然而，這種形式同時帶來不少挑戰。例如，有些作品會因自然變化而逐漸消逝，亦有些作品因位處偏遠地區，令人難以接觸。為了讓更多觀眾看到這些創作，藝術家一般會透過攝影與錄像為作品進行記錄。

這些影像常被視為作品的一部分，藝術家亦會透過販售照片、草圖或模型等方式，支援創作所需的龐大資金。別忘記，藝術家從來不是吸風飲露，許多地景藝術計劃其實涉及極為複雜的流程與大量資源。從概念構思、設計圖則、場地勘察、法律申請、資金籌集到實地施工，每一個環節都需長時間的規劃與協調，當中所牽涉的資金與人力物力簡直匪夷所思。當藝術家其實並不浪漫，除了創作，更多時間是處理雜務。

以「包裹」聞名的藝術組合「克里斯多與珍妮-克勞德」（Christo and Jeanne-Claude），大概終身也在跟計劃書搏鬥吧！克里斯多夫‧雅瓦謝夫（Christo，1935-2020）與珍妮-克勞德‧德魯耶（Jeanne-Claude，1935-2009）二人的作品相當有趣，他們彷彿要包裹世界上所有東西，小至一束花、一件家俬，大至一幢樓，甚至一個島。噢！是11個島！他們在1983年創作的《包裹島嶼》（Surrounded Islands），便用了11平方公里的粉紅色布，包住邁阿密灣11個小島。作品在40多年後的今天重看，仍然震撼。另一件名為《谷幕》（Valley Curtain）的作品，則在美國科羅拉多州兩側山谷之間懸掛起一面寬約381米的橙色帆布。作品雖然僅展出28小時便因強風而被迫拆除，卻令人留下深刻的印象。時至今時觀看到他們的作品，也許有人會誤以為那是AI圖像吧。那一項又一項接近不可能的任務，要靠怎樣的毅力才可達成？

難以理解的執著

有些人會將地景藝術與古代遺蹟如英國的巨石陣（Stonehenge）或秘魯的納斯卡線條（Nazca Lines）相提並論，因為它們同樣是在土地上進行的大型「創作」，並與自然環境有密切連繫。儘管如此，地景藝術與這些古代遺蹟的不同之處，在於創作者的意圖和藝術語境。那些古代作品常被視為古人的宗教或天文觀測場所，而「地景藝術」純粹由藝術創作出發，兩者表面上或有相同之處，但本質上不盡相同。

雖然地景藝術往往需要龐大的規劃與資源，甚至歷經漫長歲月才能完成，但正是這些付出，體現了藝術家對創作的熱忱與堅持。有時，藝術的誕生不止是技巧或形式的展現，更源於一種難以言喻的信念，以及一份旁人難以理解的執著。地景藝術告訴我們，人應該有夢！

文˙ 葉曉燕

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

