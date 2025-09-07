明報新聞網
動物迷城：治蚊紀

【明報專訊】蚊子祖宗可追溯至2.17億年前三疊紀，歷史比起與它普通話讀音（wén zi）近乎同音的「文字（wén zì）」悠久得多。7月以來，伊蚊（Aedes）攜基孔肯雅熱一度肆虐廣東，又波及本港，好在各市吹起「愛國衛生統一運動」的號角，最大程度平定疫情，給懷疑我國動員能力的質疑聲音響亮一擊。原來伊蚊拉丁學名解作「吟遊詩人」，飛行時拍翼如同「波動的琴弦」。帶毒害蟲即使美名上身，亦不值得過度憐憫，不過人類多年來出盡法寶滅蚊，鬥爭仍然持續。

動物植物高科技 內地強力滅蚊

「動物迷城」欄目來到最後的一期，洪忠傑表示在這個欄目，與記者就如被困在𨋢內，面對伊蚊，尷尷尬尬，不想被咬，又不想驅蚊動作太誇張；12期以來，雙方透過動物講述不同故事，互相試探文字、圖像（和編輯）界限，亦不想踰越對方的寫／創作。人類曾出動各種手段驅蟲，其實面對蚊子，一般市民適宜反璞歸真，不需太多科技與狠活；於圖文協作，直接表達所思所想，亦是正確之道。

如果不是因為寫這篇稿，記者難以牢記名字長達5字的「基孔肯雅熱」。內地媒體《鳳凰網》表示，人們對這種人傳蚊、蚊再傳人的傳染病沒有充分認識，很大程度來自「糟糕的中文名」，有網民乾脆稱其為「肯德基熱」，如兒戲。實際上，該病致死率低於0.1%，但又名「屈公病」，意思是會「痛到身體彎起來」，影響作息工作。

勝利一仗？

外媒對今次疫情的報道，集中在我國的對應手法上。《紐約時報》上月初便指「官方應對措施喚起民眾新冠記憶」：佛山居民需經過噴灑驅蚊劑才可進入部分住宅區，「紅馬甲」（即紅背心）政府人員走訪民居清理積水。罰款和刑事檢控是防控執法的有力後盾，不合作者，也有被切斷電力。

不過，早前時事評論員聞正聲於本報撰文，表示個別報道將預防基孔肯雅熱的措施，跟新冠病毒抗疫情景拉上關係，手法值得商榷。《人民日報》就指出，基孔肯雅熱可防可控，不用過分擔心。而雖然《鳳凰網》記述不少廣東市民習慣收集雨水自用、在陽台種花成為蚊子產地，蚊子對殺蟲劑抗藥性增加，政府仍有對策，如出動食蚊魚、種艾草、無人機、製作蚊子密度地圖，亦有說為雄蚊絕育。本報記者月前到佛山實地採訪，發現購買紓緩相關病徵的藥物須實名登記，有居民怨防疫隔離措施影響民生；好消息是紗窗生意激增。《法國世界報》描述，佛山是蚊子的「末日劇場」。

同樣是「清零」，對應基孔肯雅熱的街道紅布條有嚴肅標語「小蚊子比猛獸還要危險」，也有「對無蚊的夏天說hi hi」。截至8月16日，廣東基孔肯雅熱累計病例達9933宗，其中超過6100宗位於佛山，似是嚴峻，但記者8月中採訪佛山南海區居民，對方輕鬆表示「暫時好安全」；8月26日，佛山連續9日每日通報新增病例少於50宗，已經終止「突發公共衛生事件三級響應」，又是勝利的一仗。

激光炮射擊 輻射絕育

回來香港，截至9月1日，本港今年累計錄得13宗基孔肯雅熱確診輸入個案。數字雖小，但已創近10年新紀錄，港人可怎樣齊心抗疫，避免染疫受發燒、關節炎折磨？洪忠傑工作室有好多驅蚊草，可派上用場？有報道指多半無效，血液對蚊子的吸引力或大於植物驅趕效果。內地社交平台瘋傳口服維他命B改變體味、煮醋或燒橘皮……《文匯報》闢謠證實無用。有着意環保和健康的港人選購的成分天然蚊怕水，也不一定幫得上忙。不如用上高科技驅蟲器？消委會測試顯示聲波驅蚊器或許對不準咬人雌蚊的要點，不少電磁波驅蟲器只空有其表。

殺死一隻、百隻蚊子，還有千千萬萬隻蚊子。端看歷史，會發現人類從古至今一直在對抗小蚊子；蚊子傳染疾病所造成的死亡遠超過戰爭。羅馬南方濕地是蚊子溫牀，據記載敵人入侵便遭叮咬，大量傷亡，蚊子如帝國護城之寶。美國獨立戰爭中，英國人受蚊子傳染病所困，要撤出美洲大陸。二戰中美國大肆使用滴滴涕（DDT），蚊子對其產生抗藥性。近來，不少國家研究生化手段，改造蚊子成為無法繁殖的生物。

有內地疾控部門表示，國內外最先進滅蚊「武器」是「微型激光炮」，監聽翅膀振動發射擊殺蚊子、「輻射為基礎的昆蟲絕育技術」、改變雄蚊染色體讓雌蚊交配產下死卵和「細菌感染後絕育技術」等。

「蚊子還未死，蜻蜓先死了」

真的在打仗。只是部門也說，就算蚊子滅絕，也會有各種吸血生物頂替蚊子位置。中國科學院動物研究所研究員鄭愛華表示，要避免防蚊戰強度過大，不然「蚊子還未死，蜻蜓先死了」。

有效的日常驅蚊方法，講到尾，原來是必須含避蚊胺（DEET）和除蟲菊酯（Pyrethroid）等化學成分的殺蟲劑，如蚊怕水、傳統蚊香、電蚊液等。若擔心化學成分刺激身體，便不要讓它伴你入眠，選用物理途徑或更稱心：除了清理積水，亦可裝置蚊帳、蚊紗令蚊子無法接近你。

為着小蚊子，廣東人乃至全球各地人民費周章近兩個月。為着在洪忠傑去年畫展開幕後，記者隨口問的一句「要不要一起做個動物版」，他畫了一年風格各異的版面插圖。藝術家曾抱怨，問阿米巴變形蟲狀文字方塊，是否能改變，他卻未感合作可厭。實體紙本報紙，製作、傳播方法傳統，還原基本步，有時回應新聞，有時回應奇幻，完成每月選一種動物當明星的嘗試。

■遊戲

基孔肯雅熱疫情以來，佛山等地街頭掛上無數紅布條。洪忠傑擷取布條標語，以「蚊子體」打亂寫在版面上。你能找到多少句口號？（最後一期我們不賣關子：共有21句）

文˙ 梁景鴻

{ 插圖 } 洪忠傑

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

