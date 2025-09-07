報料
副刊
2025年9月7日星期日
星期日生活
星期日生活
寫生看世界 ：#01 回歸初衷
【明報專訊】開始新的專欄，想訓練自己，拿出旅行寫生的新奇和耐性，去看待自己居住的地方。在酷熱天氣現場繪畫，除了蚊叮蟲咬，還要與自己「開會」，決定各種取捨。寫生真是畫家終身的修行。
星期日生活
