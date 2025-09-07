周日話題：保育鬼節，與這代人有關

踏入農曆七月，陰間鬼門關大開，但陽間的盂蘭盛事卻面對保育危機。盂蘭勝會雖早在2014年列入首份香港非物質文化遺產清單，每年在各區此起彼落，但近年風光及規模明顯不及以往，尤其是籌備者年歲漸長，青黃不接。在2024年，盂蘭勝會申請團體有46個，參加者預計只有約5.2萬人。與此相對，過往海洋公園在哈囉喂期間的參加人數逾50萬人。

西洋鬼節付費遊玩，一票難求，盂蘭勝會免費入場，反而應者寥寥。然而，仔細想想中國古老鬼節的意義，或許就會發現：我們比任何一個時代，更需要盂蘭節；箇中原因不是「非遺」，而是另有緣由。

慈悲與自保

農曆七月十五日，佛教稱為盂蘭節，道家稱為中元節，但這兩個稱呼字面看來都不知甚解，反而英文名更加直觀：餓鬼節（Hungry Ghost Festival）。

據說七月鬼門關開，無主孤魂野鬼絡繹於途，上來享人間祭拜。人鬼相雜的陽間，或是舉行法會，超度亡魂離苦得樂，或是在街上燒衣祀鬼，伴以水飯、芽菜、豆腐和龍眼等食物。陽間接濟貧弱，對陰曹野鬼同樣如此，幽明同理，陰安陽樂。

到盂蘭勝會看看，便知道這是諸神、眾人、群鬼三界同湊熱鬧的活動，而與鬼魂打交道貫穿整個法會。比如潮式法會的場地就專門有鬼魂安置地（附薦台和孤魂台），家鬼的牌位名為「附薦本會各人之先靈蓮位」，慘死鬼的牌位為「本港歷年意外罹難幽魂蓮位」，無祀之鬼的牌位為「河沙十類男女孤魂由子蓮位」，附近都有祭品山任由他們進食。

在本地傳統，破地獄是盂蘭勝會的焦點。我參加過華富邨天井舉行的盂蘭勝會，當天色漸暗，喃嘸師傅就破地獄，他們伴隨鑼鼓聲起舞，再擊瓦、跳火、誦經，燒祭品、神主牌等，寓意打開地獄之門，超度先靈。在潮州人傳統，則有放焰口環節，焰口是餓鬼的名稱，其形體枯瘦，咽細如針，口吐火焰，放焰口是以各種手印和咒語，破地獄扇門，召請餓鬼，再施甘露令其開咽喉，飽食一頓。

無論是本地傳統還是潮州人傳統，都有大士王鎮守全場，監管孤魂野鬼有序接受施祭。大士王身形龐大，面目猙獰，又名「鬼王」，是觀音的化身，頭部或身上有觀音像。鬼王大腹便便，據說是吃掉滋擾搞事的遊魂野鬼所致。

總而言之，鬼節禮俗展現了陽間眾人對陰間貧苦的安撫，既是慈悲，也是收買鬼心的自保，盼他們「唔好搞我」，從而家宅平安、遠離禍害。

無後即地獄

但追問下去，什麼鬼才是危險鬼呢？哪些鬼會變成孤魂野鬼呢？

所謂「鬼有所歸，乃不為厲」。在傳統觀念中，鬼界也有階級之分，受後人祭祀的成為「祖先」，安坐於神主牌上，享世代香火；而意外身亡、無人拜祭的，則淪為孤魂野鬼，甚至化作厲鬼。換言之，「無後即地獄」，可見鬼節禮俗也是一種警告：做人最重要是結婚生仔，多子多孫，不然身後淪為孤魂，無人接濟，貧寒孤餓，更會成為危害鄉里的惡鬼。

我不懂鬼事，但生平也做過一次「法事」，安撫社區陌生的鬼魂。話說幾年前，阿婆在樓下不慎跌倒，她堅持是路邊的遊魂野鬼作祟。臥病在牀時，她既憂心自己的身體，又怕那些遊魂繼續滋擾，於是催我備齊祭品，去跌到的地方路拜野鬼。我毫無頭緒，只好找街市香燭店求助，老闆娘塞了很多祭品給我，還教我如何跟鬼說話。

那一天，我在烈日當空下邊焚燒祭品衣紙，邊依樣喃喃低語：「我唔知你名，我唔知你姓。幾日前有個阿婆係度跌親，𠵱家我畀嘢你食，食飽啲，唔好再搞佢。你有主歸主，冇主歸廟，唔好再騷擾XXX。」由於祭品太多，天氣太熱，我燒衣差點中暑，還被保安驅趕。到最後，我不知有無「好兄弟」收到我的心意，聽到我的循循善誘。但阿婆心安很多，我明白到老一輩對鬼神的敬畏之心。

然而，若說野鬼一捱餓就會滋擾人間，這個想像背後也牽涉耐人尋味的問題：難道鬼魂就一定只能靠陽世供養或救濟嗎？他們不能在陰間耕田勞動「食自己」、「穿自己」嗎？在《鬼在江湖》一書中，栾保群就發現，大部分古代文獻描述的陰間不但沒有農民和農業，而且一切生產食物的「農林牧副漁」都欠奉。他進而提問，一個農業大國構建幽冥世界時，斷然捨棄農業，背後的原因是什麼？

說到底，正如栾保群指出，古代民眾構想的陰間，其實處處遵循陽間規則：正正因為陰間的鬼魂沒吃沒喝，才能讓子孫的祭祀顯得那麼重要；正正因為陰間沒有農民，祖先「等飯食」，才把希望寄託在陽世子孫身上，令父系的宗族制度維持運轉。幽冥世界的設定，從來都是為現世的秩序而服務。

最後一代

回到當下，隨着單身終老、不婚不育的人愈見普遍，愈來愈多的人將成為家族中的「最後一代」。若依傳統觀念，他日無人祭祀的孤魂只會愈來愈多，這麼說來大家都有機會上「河沙十類男女孤魂由子蓮位」，我們的社會其實愈來愈需要保育盂蘭活動。

傳統而言，結婚、買樓、生兒育女被視為香港人理所當然的人生歷程。但統計處的資料顯示，本港結婚數字下跌，出生率長期處於低水平。在香港民意研究所的調查中，也發現未有子女的港人中，僅有13%表示有意生育，不想生育者的主要原因包括「城市教育制度」（58%）、「城市政治環境」（43%）及「城市居住空間」（43%）。而根據另一項突破的調查，在589名受訪的10-29歲青少年中，僅22%以結婚為人生目標，以生仔為人生目標的更只有12.6%。

可以預見，「無後」之於香港，並不只是個人選擇，而是一代人的常態。弔詭之處是，正當社會最需要盂蘭精神的時候，也正是傳統禮俗最難傳承的時候。儘管盂蘭節已獲列非遺，政府亦撥款保育，但鬼節禮俗式微之勢似不可逆，就算保育下去也可能形似神不似。畢竟今人最恐懼之事，早已不是無祀孤魂和成為無祀孤魂——人世間的恐懼之事還多着呢。

有人的地方就有鬼，安撫鬼魂之事大概總有人做。但正如歷史學家鄧家宙指出，盂蘭活動不會消失，而是慢慢回歸到寺廟和廟宇。這個幽靈的節日，最終可能主要留給神職人員和信眾，而不再是社區的眾人之事。

文、圖˙艾迪

編輯˙王翠麗

