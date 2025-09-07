明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

周日話題：保育鬼節，與這代人有關

【明報專訊】有沒有一種可能是，盂蘭節是為這代人而設？

踏入農曆七月，陰間鬼門關大開，但陽間的盂蘭盛事卻面對保育危機。盂蘭勝會雖早在2014年列入首份香港非物質文化遺產清單，每年在各區此起彼落，但近年風光及規模明顯不及以往，尤其是籌備者年歲漸長，青黃不接。在2024年，盂蘭勝會申請團體有46個，參加者預計只有約5.2萬人。與此相對，過往海洋公園在哈囉喂期間的參加人數逾50萬人。

西洋鬼節付費遊玩，一票難求，盂蘭勝會免費入場，反而應者寥寥。然而，仔細想想中國古老鬼節的意義，或許就會發現：我們比任何一個時代，更需要盂蘭節；箇中原因不是「非遺」，而是另有緣由。

慈悲與自保

農曆七月十五日，佛教稱為盂蘭節，道家稱為中元節，但這兩個稱呼字面看來都不知甚解，反而英文名更加直觀：餓鬼節（Hungry Ghost Festival）。

據說七月鬼門關開，無主孤魂野鬼絡繹於途，上來享人間祭拜。人鬼相雜的陽間，或是舉行法會，超度亡魂離苦得樂，或是在街上燒衣祀鬼，伴以水飯、芽菜、豆腐和龍眼等食物。陽間接濟貧弱，對陰曹野鬼同樣如此，幽明同理，陰安陽樂。

到盂蘭勝會看看，便知道這是諸神、眾人、群鬼三界同湊熱鬧的活動，而與鬼魂打交道貫穿整個法會。比如潮式法會的場地就專門有鬼魂安置地（附薦台和孤魂台），家鬼的牌位名為「附薦本會各人之先靈蓮位」，慘死鬼的牌位為「本港歷年意外罹難幽魂蓮位」，無祀之鬼的牌位為「河沙十類男女孤魂由子蓮位」，附近都有祭品山任由他們進食。

在本地傳統，破地獄是盂蘭勝會的焦點。我參加過華富邨天井舉行的盂蘭勝會，當天色漸暗，喃嘸師傅就破地獄，他們伴隨鑼鼓聲起舞，再擊瓦、跳火、誦經，燒祭品、神主牌等，寓意打開地獄之門，超度先靈。在潮州人傳統，則有放焰口環節，焰口是餓鬼的名稱，其形體枯瘦，咽細如針，口吐火焰，放焰口是以各種手印和咒語，破地獄扇門，召請餓鬼，再施甘露令其開咽喉，飽食一頓。

無論是本地傳統還是潮州人傳統，都有大士王鎮守全場，監管孤魂野鬼有序接受施祭。大士王身形龐大，面目猙獰，又名「鬼王」，是觀音的化身，頭部或身上有觀音像。鬼王大腹便便，據說是吃掉滋擾搞事的遊魂野鬼所致。

總而言之，鬼節禮俗展現了陽間眾人對陰間貧苦的安撫，既是慈悲，也是收買鬼心的自保，盼他們「唔好搞我」，從而家宅平安、遠離禍害。

無後即地獄

但追問下去，什麼鬼才是危險鬼呢？哪些鬼會變成孤魂野鬼呢？

所謂「鬼有所歸，乃不為厲」。在傳統觀念中，鬼界也有階級之分，受後人祭祀的成為「祖先」，安坐於神主牌上，享世代香火；而意外身亡、無人拜祭的，則淪為孤魂野鬼，甚至化作厲鬼。換言之，「無後即地獄」，可見鬼節禮俗也是一種警告：做人最重要是結婚生仔，多子多孫，不然身後淪為孤魂，無人接濟，貧寒孤餓，更會成為危害鄉里的惡鬼。

我不懂鬼事，但生平也做過一次「法事」，安撫社區陌生的鬼魂。話說幾年前，阿婆在樓下不慎跌倒，她堅持是路邊的遊魂野鬼作祟。臥病在牀時，她既憂心自己的身體，又怕那些遊魂繼續滋擾，於是催我備齊祭品，去跌到的地方路拜野鬼。我毫無頭緒，只好找街市香燭店求助，老闆娘塞了很多祭品給我，還教我如何跟鬼說話。

那一天，我在烈日當空下邊焚燒祭品衣紙，邊依樣喃喃低語：「我唔知你名，我唔知你姓。幾日前有個阿婆係度跌親，𠵱家我畀嘢你食，食飽啲，唔好再搞佢。你有主歸主，冇主歸廟，唔好再騷擾XXX。」由於祭品太多，天氣太熱，我燒衣差點中暑，還被保安驅趕。到最後，我不知有無「好兄弟」收到我的心意，聽到我的循循善誘。但阿婆心安很多，我明白到老一輩對鬼神的敬畏之心。

然而，若說野鬼一捱餓就會滋擾人間，這個想像背後也牽涉耐人尋味的問題：難道鬼魂就一定只能靠陽世供養或救濟嗎？他們不能在陰間耕田勞動「食自己」、「穿自己」嗎？在《鬼在江湖》一書中，栾保群就發現，大部分古代文獻描述的陰間不但沒有農民和農業，而且一切生產食物的「農林牧副漁」都欠奉。他進而提問，一個農業大國構建幽冥世界時，斷然捨棄農業，背後的原因是什麼？

說到底，正如栾保群指出，古代民眾構想的陰間，其實處處遵循陽間規則：正正因為陰間的鬼魂沒吃沒喝，才能讓子孫的祭祀顯得那麼重要；正正因為陰間沒有農民，祖先「等飯食」，才把希望寄託在陽世子孫身上，令父系的宗族制度維持運轉。幽冥世界的設定，從來都是為現世的秩序而服務。

最後一代

回到當下，隨着單身終老、不婚不育的人愈見普遍，愈來愈多的人將成為家族中的「最後一代」。若依傳統觀念，他日無人祭祀的孤魂只會愈來愈多，這麼說來大家都有機會上「河沙十類男女孤魂由子蓮位」，我們的社會其實愈來愈需要保育盂蘭活動。

傳統而言，結婚、買樓、生兒育女被視為香港人理所當然的人生歷程。但統計處的資料顯示，本港結婚數字下跌，出生率長期處於低水平。在香港民意研究所的調查中，也發現未有子女的港人中，僅有13%表示有意生育，不想生育者的主要原因包括「城市教育制度」（58%）、「城市政治環境」（43%）及「城市居住空間」（43%）。而根據另一項突破的調查，在589名受訪的10-29歲青少年中，僅22%以結婚為人生目標，以生仔為人生目標的更只有12.6%。

可以預見，「無後」之於香港，並不只是個人選擇，而是一代人的常態。弔詭之處是，正當社會最需要盂蘭精神的時候，也正是傳統禮俗最難傳承的時候。儘管盂蘭節已獲列非遺，政府亦撥款保育，但鬼節禮俗式微之勢似不可逆，就算保育下去也可能形似神不似。畢竟今人最恐懼之事，早已不是無祀孤魂和成為無祀孤魂——人世間的恐懼之事還多着呢。

有人的地方就有鬼，安撫鬼魂之事大概總有人做。但正如歷史學家鄧家宙指出，盂蘭活動不會消失，而是慢慢回歸到寺廟和廟宇。這個幽靈的節日，最終可能主要留給神職人員和信眾，而不再是社區的眾人之事。

文、圖˙艾迪

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞