周日話題：演藝學生「脾胃」開show前兩周的抉擇

「相比莊梅岩，我們不會是大新聞，也沒有聲量。」受訪的戲劇藝術碩士課程（MFA）同學無明（化名）道。「脾胃微劇祭」（下稱「脾胃」）是演藝戲劇編劇同學自行組織的活動，幾名修讀編劇的同學聚在一起，合力構思、寫作，最後將數齣短劇整合成一場串燒展演。今年為第5屆，共8名編劇參與，最終誕生7齣劇本。「脾胃」不止是單純的學生活動，它還與學分掛鈎，部分同學能將演出計入professional practice，而前提是必須有觀眾在場。

「希望香港觀眾看到有年輕的創作者、編劇在產出。」無明強調，「脾胃」的一重意義在於讓學院內的創作有機會被認知，留下公共可見的archive，身邊同學也期盼戲劇界看到，尋求後續參與製作的可能，對於資源緊絀的香港藝文界而言，這是個有自由度的創作契機。「過往『脾胃』被評論太求其，hea、未必能夠全赴投入。」無明表示今年的8名編劇自2月初開始籌備，彼此幫忙打磨作品，最終整合出7齣戲。「籌備過程能感受到大家的精進，預期會有較多觀眾，大家認真很多，付出很多。」

籌備初期學院高級講師 （兼任編劇、劇場構作及節目項目主任）透過參與學生傳達：暑假前需要確定場地與宣傳，相關宣傳品必須交由APA檢查，當時並未提及劇本審查；過往亦從未涉及這一環節。

老師勸勿公開宣傳

同一時間在籌備個人畢業劇本的無明，臨到宣傳階段接獲老師告知：「畢業展演不可對外宣傳，若要對外宣傳，作品和相關資料必須交給APA senior management get approval。」甚至被勸喻「現在申請get approval時間緊迫，最好不要公開宣傳」。這令無明疑惑，她記得去年9月的學生畢業作品仍能在社交媒體公開宣傳，並打上「香港演藝學院戲劇學院 碩士編劇課程畢業作品」的tag，往屆編劇畢業生從未受過同樣限制，細問仍未能確知需提交審批的究竟是劇本還是宣傳品，最終已經製作好的宣傳海報只得擱置，她僅在私人Instagram限時動態及threads上以文字形式低調宣傳。

舊生：往屆校方無干預

無明的畢業作品最終低調展演，而「脾胃」則在5月擬定將於8月30日在演藝學院Drama Lab展演。6月時，傳出學校今年有「新規例」，所有「學生活動」必須有老師指導與參與。據往年「脾胃」舊生N的印象，「（往屆）租場方面同平日上課book房一樣簡單，學校都冇干預。雖然係校內活動，但同學可以邀請親友入嚟睇」。他參加過的屆數「真係只係編劇嘅暑期手作仔」，對宣傳幾乎無要求亦無限制。

至距離展演僅餘兩周，負責老師要求提交劇本，催促盡快提交，理由是「dean可能無法細讀」；翌日又說「院長還有工作在身，可能沒有充足的時間閱畢大家的劇本」。隨後，負責老師將兩個選項擺在所有人面前—— 一、公開展演改內部展演，僅限30人，僅限APA內部人士，公眾不得參與，並且遞交觀眾名單。二、延期，等dean看完劇本，批准後再繼續。

無明擔心這只是開始——昨天是宣傳品，今天是劇本，明天會不會輪到導演的處理、舞台設計、演員的演繹？每一條光線、每一句台詞，是否都要被過濾？「其實，不是所有同學都對審批如此敏感。真正的打擊，是展演可能被迫延期，或者縮到僅30人的內部規模。因為無論如何劇本都得上交；差別只在於能不能如期演出，且有更多觀眾來看。」最後，參與「脾胃」的同學臨時變陣，託有劇場工作經驗的同學四處聯絡，終於在展演前一周敲定了一個商業場地。代價是自掏腰包——全日租金2400元。原本規劃入台與演出分兩天，長達半年的籌備，被濃縮成倉卒一日。而最終留給宣傳展演的期限，只得4日。

記者向另一名本年籌辦「脾胃」的同學求證。她匿名受訪時回憶，印象中以往校方與學生之間對「脾胃」並沒有太多溝通，初期只是聽說會有老師全程指導，但從未見過明確的「流程與要求」。她說：「延期涉及眾多人員安排，大家還是想邀請更多觀眾，最終才決定到校外辦。」目睹部分編劇因臨時變動承擔大量額外工作，她也疑惑：「這對創作自由的邊界會不會有影響？若以後再辦類似活動，時間和流程應該怎麼安排？」

雖然自掏腰包，避開戲劇學院的審批程序，無明仍然疑惑：「如果選擇走審批流程，27名成員一起籌備，所有人都付出了心力，若是一個所謂的高層說不可以怎麼辦？加之整個校董會當中有非戲劇專業人士，究竟如何評判、衡量一場show？假如審批不通過，會有人為我們的作品發聲爭取嗎？」

另邊廂，據匿名MFA受訪新生透露，在8月29日演藝學院迎新日的入學講座上，署理戲劇學院院長黃龍斌向新生簡短交代學校的「新規例」，內容包括：須提早8個星期將劇本交予校方過目；若屬內部展演需戲劇學院審閱；如以APA名義發布，須再上呈更高層審批；內部展演觀眾上限為30人，不對校外公眾公開。

雖然戲劇藝術學士課程（BFA）的迎新日並沒有明確提及「新規例」，但修讀二年級的學生繆（化名）卻在去周收到學院緊急閉門會議的通知。他未聽說過對MFA同學公布的劇本審批等細則，因此第一時間聯想到課程上的變動，對記者表示今年不會開設Cultural Identity & HK Theatre，這門課過去透過自上世紀60年代至2010年代的5個劇本，帶領學生思考香港人的文化認同與身分認同建構過程。繆表示對學生而言，經過《一個無政府主義者的死亡》被cut show的風波，戲劇學院裏的憤怒感雖已不如前，「但嗰種要『縈住』有事發生嘅氣氛同心情，都幾影響大家」。

校方稱須審慎地管理資源

記者去信查詢學校傳訊部與戲劇學院，校方回覆「既定程序（包括審閱劇本及其他相關材料）致力確保學院各項製作的質素，以確保其適切性。隨着學院不同課程的學生人數及演出場次不斷增加，對校內表演場地的需求日益殷切，因此我們必須審慎地管理資源」。另邊廂，戲劇學院分別與BFA、MFA召開閉門會議，向後者解釋劇本審核只涉宣傳品與內容（synopsis），無明則指出，校方口徑不斷游移。8月15日中「脾胃」劇組被臨時要求提交完整劇本；8月29日向新生明言「看劇本」；日前內部會議淡化為「只需大綱」。這種朝令夕改令她憂慮——但最後提前8周交劇本的指令始終未變。

香港演藝學院戲劇學院校友、前香港藝術發展局委員李俊亮回應稱，學院一向對「使用學院名義」有嚴格規定，學生對外演出的內容亦需知會學院或經批閱，實際自由度與自主度「那就不得而知」。他回憶，過往在學期間導演的畢業作品都是公開演出，劇目於演出前多月交由老師審閱，但主要是尋求藝術上的建議，排練時間通常5至8星期，若是原創劇或編作劇場，劇本內容往往隨排練過程而持續修改。「那麼，『交』劇本的作用究竟是什麼？是品質檢定？安全過關？忠於原著？資源分配？假如演出過程中修改了，又要向誰交代？」他眼中，劇本是戲劇演出的靈魂，劇作家就如整個演出的靈魂人物，創作過程如自虐，未完稿被導演催，有時完稿後又被演員「摧殘」。但優秀的劇作，是會被觀眾銘記並流傳下來，莎士比亞如是，契訶夫如是，哈維爾如是，觀眾怎樣也會記得《我和春天有個約會》及《南海十三郎》是杜國威的作品。

關於BFA在讀學生繆提及的《一個無政府主義者的死亡》，該劇由意大利劇作家達里奧‧福（Dario Fo）創作，是20世紀歐洲代表性的政治喜劇。劇中「瘋子」（The Maniac）假扮法官潛入警局，逐步揭露警方在無政府主義者死亡案中的矛盾與荒謬。記者聯絡到當時團隊成員分享，原來2024年初這齣經典改編劇已排演近4個月，是導演系連同表演系一眾同學的畢業作。在演出入台前一星期，老師與院長突然走進排練室當面告知展演需取消。他憶述，當屆高層也說不清確鑿緣由，「外國人院長都唔知做緊乜」，只能理解為：校長與校董會在沒有看過任何排演的情况下，聲稱接獲「有心人舉報」，認為宣傳海報有指涉「蘋果案」風險，並已與法律顧問協商，最終決定喊停。作品期間設計了多張海報，有同學爭取更換宣傳，但沒有商討餘地。

無明曾私下與莊梅岩討論「脾胃」與「新規例」等事，莊對她說，目前「戲劇學院有受壓力，因為我哋出好多曳人」。在她看來，各種混亂的決策，實際上是學校高層「想卸波畀drama school」，而她期望年輕人創作的同時，又能有機會展現自己的作品。「有必要保護、保留『脾胃』」。她又勉勵說：「高尚的人會寫什麼、會做什麼？例如哈維爾。社會氣氛不同了。在經典裏找認同的價值觀，才不會沉淪。經典的價值觀和我們當下的聯繫。如果現實中我要寫這種劇本，可以用什麼素材呢？」

文˙于惟嶼

編輯˙王翠麗

