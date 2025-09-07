另邊廂，培育影視藝人才的搖藍演藝學院，被校友莊梅岩指「自製紅線」，又刪去原創音樂劇《奮青樂與路》宣傳海報上她的名字，有該校學生則投訴校方近月亦對學生的展演作品多方設限，其中一個名為「脾胃（Playwright）」的演出最後更因而轉至校外舉行，記者于惟嶼訪問了多名師生了解。

林康琪今周寫垂危的加沙，讀到說記者飢餓至無力採訪，就有一股恐怖感襲來。她問早前表態承認巴勒斯坦的西方國家，以色列和特朗普都要把加沙完全地抹走了，問他們還要承認什麼。我們的農曆七月則是超度遊魂野鬼燒街衣的時節，艾迪從人口組成的角度理出一個非遺以外，需要保育鬼節的理由，煞是有趣。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

編輯˙王翠麗

