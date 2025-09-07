【明報專訊】梁朝偉繼前年獲威尼斯影展頒發終身成就獎，今屆有份參演的電影Silent Friend入圍並角逐最佳男主角獎項，影片首映後大獲好評，又看好他應該得獎。影評人陳智廷親赴威尼斯觀展，電影看畢亦是擊節讚賞，交來的評介文章寫到尾，說電影「是座靈性神秘的花園」、 「看似孤獨沉默，實則生生（聲聲）不息」，矢言要在大熒幕看至少兩次。電影在香港映期未定，觀眾可先讀文章止渴。
另邊廂，培育影視藝人才的搖藍演藝學院，被校友莊梅岩指「自製紅線」，又刪去原創音樂劇《奮青樂與路》宣傳海報上她的名字，有該校學生則投訴校方近月亦對學生的展演作品多方設限，其中一個名為「脾胃（Playwright）」的演出最後更因而轉至校外舉行，記者于惟嶼訪問了多名師生了解。
林康琪今周寫垂危的加沙，讀到說記者飢餓至無力採訪，就有一股恐怖感襲來。她問早前表態承認巴勒斯坦的西方國家，以色列和特朗普都要把加沙完全地抹走了，問他們還要承認什麼。我們的農曆七月則是超度遊魂野鬼燒街衣的時節，艾迪從人口組成的角度理出一個非遺以外，需要保育鬼節的理由，煞是有趣。
