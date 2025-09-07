梁朝偉威尼斯影展主競賽片 Silent Friend：靈性神秘的歧路花園

Silent Friend並非傳統三段式結構影片，而是透過精湛剪輯有機交織，值得玩味。導演駕馭能力精準，探索領域浩瀚深邃，包括人與人、人與自然／植物之間的關係，孤獨與群居，科學研究與感官世界中可見與不可見之間的張力，科學知識需要攜手藝術（詩與攝影）打開想像邊界的可能，如何溝通、如何感受、如何發生關係、如何安身立命。電影橫跨上下100年的時間之旅，反思疫情、大學、女性主義、人生意義等哲學命題，恆久存在的銀杏樹是萬千生命的寂靜朋友，亦是歷史記憶的見證者。與泰倫斯馬力（Terrence Malick）《生命樹》（2011）的宇宙洪荒交響壯美（sublime）比較，Silent Friend作為生態女性主義I人電影，勝在有機細膩的連結，嬰兒教育成人、女性啟發男性、植物連結人類的世界觀，延續導演前作《夢鹿情緣》（On Body and Soul，2017）的靈性神秘，這次探索非人類（non-human）的歧路花園。

3段時空的人與樹故事

片頭聽到銀杏生長的超現實聲音，6個月大的嬰兒頭部綁滿檢測器，梁朝偉飾演的Tony Wong教授研究嬰兒在學會說話之前的腦神經活動。梁朝偉從香港來到建立於中世紀的德國大學城Marburg，啤酒脆皮豬手下肚，他在老植物園的銀杏樹下嘔吐，與母銀杏樹秋天發出的嘔吐物氣味產生連結。梁朝偉在滿是學生的課堂講解腦神經科學，背後理論是認知科學家Alison Gopnik的《寶寶也是哲學家》（The Philosophical Baby），嬰兒的意識像燈籠（lantern-like consciousness），比成人的聚光燈意識（spotlight consciousness）更全面觀照、活躍迷幻（梁朝偉片中說，Babies are high all the time）。

隨即疫情來了，空蕩蕩的大學，只剩他與保安／園丁，兩人都戴口罩，人際關係是隔離與懷疑。神經科學家受蕾雅絲端（Léa Seydoux）飾演的植物學家Alice Sauvage的含羞草研究啟發，提出當我們觀察植物，是否同時也被植物觀察的研究問題，並希望比他年輕的Alice（線上）擔任他的指導教授。神經科學家與保安關係緊張，保安舉報他行迹可疑，最後兩人透過飯酒與翻譯軟件溝通和解，相互影響（德國保安開始於樹下打太極）。

1908年的黑白時空，受教育、拉丁文流利的瑞士女學生Grete聰慧過人，博聞強記，希望能進入植物學系，面試過程克服猥瑣男老教授以瑞典植物學家林奈（Carl von Linné）植物性別系統婚姻隱喻（單雄蕊綱／一男一女、二雄蕊綱／二男一女，到二十雄蕊綱／二十男一女）的性騷擾，成為大學第一位女學生。性別偏見迫使她離家，照相館的攝影光影成為她的庇護所與藝術創作實踐地，她從知識淵博的學者，轉變成探索植物形體的攝影師。

1972年的農夫學生Hannes（Enzo Brumm飾），身處性解放與學生靜坐示威的社會環境，與外在短暫喧囂保持距離，閱讀奧地利詩人里爾克（Rainer Maria Rilke）的《杜伊諾哀歌》（Duino Elegies，1923）。他從一開始宣稱不喜歡植物，到愛上做天竺葵實驗的女學生，受她啟發，開始思考植物在想什麼，感受到什麼。他透過詩歌理解世界，女學生對他引用詩人歌德研究自然科學的《植物變形記》（Metamorphosis of Plants，1790）嗤之以鼻，但最後卻是他接手女學生的研究，與天竺葵交朋友，天竺葵還會為他開門；並於片尾與梁朝偉跨越時空共坐銀杏樹下。媒體場最後爆出熱烈掌聲，特別是片尾字幕將電影中的植物（featured plants）視為演員一一列名。這部電影是座靈性神秘的花園，看似孤獨沉默，實則生生（聲聲）不息，無法化約成摘要或影評，我會在大銀幕看至少兩次。

文˙陳智廷@威尼斯

編輯˙王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao