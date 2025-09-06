蛇口商場chill住打卡 天台賞「海上明珠」探「金絲雀」

明報新聞網
【明報專訊】1980年代到深圳旅遊，其中一條熱門路線是由香港港澳碼頭乘客輪至蛇口，遊覽海上世界。經過接近半世紀變遷，大家已習慣從香港多個不同口岸北上深圳，被冷落了的蛇口，2025年再度熱鬧起來。位於深圳南山區蛇口一帶的K11 ECOAST與太子灣花園城VILLA於今年上半年相繼開幕，交通與往昔一樣方便，在上環港澳碼頭乘船到蛇口，或乘深圳地鐵12號線到太子灣站即可到達。兩個新區設計均是走藝術、休閒路線，把喜歡中高檔品牌及文青遊客聚集起來，營造出一個與別不同的話題空間。

從遠處望去，K11 ECOAST外形就像一艘巨大郵輪，跟旁邊蛇口郵輪中心停泊的真實客貨輪相映成趣。這個大型商場屬於整個K11 ECOAST海濱文化藝術區的其中一部分，涵蓋購物藝術中心、多用途藝術展覽空間、辦公樓及海濱長廊等，總建築面積達228,500平方米。

傍晚上天台騎馬賞海景

K11 ECOAST分為南北館，說到商場地標，不得不提南館頂層（R層）的天台空間。那裏設有巨型圓球藝術裝置「海上明珠」，外形像一個鏤空毛冷球，由日本建築師藤本壯介打造，四周種植了狗尾草等植物，環境開揚，是不少網紅和遊客的打卡勝地。天台除了有售賣gelato及各款凍飲的餐車，還設有一家雲頂馬術俱樂部，有興趣的話，還可體驗一下騎馬樂趣。不過，頂樓的天台空間「無遮無擋」，建議避開日間的猛烈陽光，傍晚時分上來欣賞海景及眺望附近的海濱長廊，或者在秋風送爽之際，來這裏逛逛，也不失為一個假日好去處。

南館親子樂 北館IP進駐誘Z世代

南館主要提供親子體驗，適合一家大細玩樂，如室內兒童遊樂場MELAND、精品雜貨店名創優品、茶飲店霸王茶姬、親子密室遊戲「好玩星球」及即將開幕的航空模擬飛行體驗館等。其中較有話題的是位於5樓的深圳首家NBA HOOP PARK籃球公園，內有標準比賽球場、更衣室、酒吧及咖啡廳等，未來更計劃舉辦大型比賽及球星活動。

北館則走時尚路線，1樓為零售街區，每間小店舖各有不同IP進駐，如寵物小精靈、黃油小熊、Minecraft等，吸引Z世代客群。其他還有電影院Art House影城、家居用品店ahiahi及頭療店Lady N等。至於商場地庫B層，則與很多深圳商場的地庫樓層一樣，除了連接地鐵入口，亦集合較大眾化的美食品牌，包括烘焙店、快餐店及手搖茶飲店。

走出商場，面前的海濱長廊又予人另一種休閒感覺。那裏有多片偌大草地，孩子可以自由玩耍，有時還會與不同品牌舉辦聯乘活動，如早前在暑假，便放有海綿寶寶卡通打卡裝置。草坪上還設有多張設計特別的橙色休憩櫈，供人坐下放空。沿海亦有幾個橙色正方形框，中間設有木鞦韆椅，可供雙人或一家三口邊盪鞦韆邊看海。這裏亦泊有不少餐車，主要售賣凍飲、雪糕等輕食，想歎冷氣亦可走到海邊書屋咖啡店City Muse，靜靜地坐下歎咖啡，讀好書。

「小摩洛哥」獨棟小店設計特別

與K11 ECOAST一街之隔，由商場南館西門出口過馬路，便來到太子灣花園城VILLA，即是我們剛才從K11 ECOAST南館天台空間遠眺的白色建築。這裏由多棟低密度的獨立建築組成，設有行人天橋連接，其中一棟的天台設有一隻搶眼的5米高橙色金絲雀雕塑CUICUI。那裏還有一條被網紅稱為「小摩洛哥」的開放式街道——潮汐廣場，左右兩旁是白色獨立建築小店，分別有照相館、朱古力店、酸奶店，更有外形設計如一艘遊艇的時裝店。穿過廣場便看到其他店舖，大部分以食肆為主，如西餐廳「莫奈的夢」、薄餅店Pizzeria、潮汕菜陳鵬鵬，以及港式甜品店「五代同糖」。

太子灣花園城VILLA區於今年5月底開始試業，部分商舖仍在裝修、興建中，人流較少，無論在行人天橋或潮汐廣場打卡，都不會出現人逼人情况；除了食肆，這裏也設有健身室、貓咪咖啡店和精品店等，不過若以行街shopping為目標的話，暫時就未必適合了。據知除了VILLA區，以潮流時尚打卡地作定位的太子灣花園城南區亦計劃於今年底開幕，想享受這種悠閒氛圍，這裏是不錯的選擇。

■旅遊錦囊

入境要求：有效回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.09港元

深圳太子灣K11 ECOAST

地址：深圳市南山區太子灣路56號

太子灣花園城VILLA

地址：深圳市南山區南海大道88號

交通：

˙深圳地鐵12號線太子灣站B1或C出口

˙上環港澳碼頭乘高速客輪至深圳蛇口，船程約1小時，費用$67起（KLOOK）

˙跨境巴士費用$55起（環島中港通，港九新界均有上車點，K11 ECOAST站下車）

文：顏燕雯

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

