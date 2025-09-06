明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
趁「熱」食

六手菇菌宴 凍湯啫喱天然幽香

【明報專訊】每年8、9月都是品嘗雲南野生菇菌的最佳時節。過去6年，米芝蓮一星餐廳萬豪金殿每年皆會策劃一場菇菌盛宴，繼去年邀請本地菇菌菜式的元祖推手陳小麒坐鎮，今年再加入名廚張錦祥（Ricky），連同香港JW萬豪酒店中餐行政總廚鄧家濠（Jayson），共同探索山珍菌類的多元風味。

Jayson表示，菇菌不應僅是配角，只要善用其獨特風味也能成為主角，這個想法與陳小麒和Ricky不謀而合。早於1990年代，當野生菇菌菜式尚未在港普及時，陳小麒早已親赴雲南，向當地人學習烹調方法；而擁有逾40年廚藝經驗的Ricky，則被鮮菌的獨特風味深深吸引，經常融入西式料理創作中。

3位名廚經反覆研究，創作出今次的六手菇菌盛宴。頭盤「野菌三弄」是以鹽燒松茸、頭抽香煎雞㙡菌及煙熏肉蛋香雞油菌，呈現出各類菇菌的天然幽香、鮮甜與杏香。還有「雲南野菌獻萃」，包括老人頭水晶粿及羊肚菌雞批，前者將清香爽脆的老人頭菇、雞髀菇、沙葛和甘筍等混合成餡料；後者則將羊肚菌粒與雞粒以忌廉汁烹調，再盛於牛油撻皮，味道濃郁。更值得品嘗的是湯品「菌湯六重奏」，將松茸、羊肚菌和黑虎掌菌製成凍湯啫喱，馥郁菌香被濃縮，再配上溫熱燉湯，口感獨特。

香酥鴨切開菌香四溢

主菜方面有「雞油菌香煎馬友」，將油脂豐腴的馬友魚以鹽水及香料醃製後烘乾、香煎及炙烤，馬友外皮香脆，魚肉軟嫩，再配以雞油菌和腰果調製的香濃醬汁，十分有驚喜。另一道「黑虎掌香酥鴨」，是傳統名菜八寶鴨的華麗變奏，工序極繁複，鴨身經炸、燜、再炸，而鴨腹釀滿乾黑虎掌菌、鵝肝慕絲及諾鄧鹽泥肉等餡料，一切開香氣四溢。而「雲來碧玉」使用釀入鮮黃耳的鮑魚與老人頭菇菌入饌，配諾鄧火腿及宣威火腿，層次豐富。最後品嘗一道甜而不膩的「牛肝菌紫薯脆奶、南棗黑杞子珍珠玉露」，為盛宴畫上圓滿句號。

萬豪金殿：雲南野生菇菌珍味六手賞鮮盛宴

價錢：$1388/位（2位起），另加一

供應日期：即日至9月21日

地扯：金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

查詢：2810 8366

[趁「熱」食]

相關字詞﹕趁「熱」食

上 / 下一篇新聞