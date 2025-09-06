長者早茶有優惠 人氣酒家追懷舊點心車

位於旺角家樂坊的襟江酒家，即使現時只屬試業階段，但門外依然天天大排長龍，中午時段目測約有30至40人，多數是中年人或長者，他們或連同家人，或扶老攜幼，尋找昔日的茶樓風味。酒家門口掛滿紅底白字的手寫點心膠牌作裝飾，內部則還原舊式茶樓的簡樸裝潢，沒有華麗的水晶吊燈與地氈，只有簡單的白色牆身與木枱櫈，配上懷舊花紋瓷磚地板、花碼價錢牌，處處透着老香港情懷。

場內最矚目的莫過於那些久違的場景。身穿白色制服的「茶博士」提着大茶煲，穿梭席間為客人添水；點心阿姐推着蒸籠點心車叫賣點心，茶客們聞聲立即一擁而上，圍着點心車挑選蝦餃、燒賣、叉燒包、鯪魚球等，點心阿姐隨即在點心卡上蓋印。茶客圍着點心車團團轉的場面，已經甚為少見，卻是不少人的集體回憶。

百年酒家重開 每日鮮製手工點心

根據襟江酒家提供的資料，其歷史可追溯至清宣統元年（1909年），由「第二代茶樓王」譚晴波於廣州創立，其後在香港開設分店，直至1980年代，位於中環威靈頓街的分店被接手，並改名蓮香樓。襟江酒家負責人曾景嵐表示，重開襟江是希望再次帶動香港的飲茶、點心文化及那份獨有的人情味。他眼見近年香港酒樓文化逐漸褪色，特別是預製菜盛行，大感惋惜，「有酒樓現在用預製的，吃不到那種新鮮『砌出來』的味道」，因此茶樓堅持每日即製點心。他透露，點心部約有10名經驗豐富的點心師傅，每天凌晨3時開始準備，全人手製作，力求新鮮、有品質。

必吃上湯炸粉果、復刻灌湯餃

細看點心單，小點至頂點從$25至$42不等。主打多款懷舊點心，如鮮豬膶燒賣、懷舊灌湯餃、上湯炸粉果等。其中灌湯餃（$42）復刻舊式做法，與現今常見「湯浸餃」做法不同，師傅先將上湯凝固成湯凍，再以餃皮包裹鮮蝦、豬肉、冬菇、薑絲等餡料及湯凍再蒸，讓湯汁精華全鎖在餃皮內，雖未有一口爆湯的效果，但勝在味道清鮮。喜愛香口炸物的客人，可一嘗懷舊的上湯炸粉果，將炸好的粉果浸入上湯裏，跟平日吃的蒸粉果口味截然不同。這款點心已甚少出現在一般酒樓，只能在一些專做懷舊菜式、點心的酒樓才品嘗到。

入口即化金錢雞 玫瑰露浸肥肉

除了點心，襟江還供應多款懷舊手工菜，包括缽仔焗魚腸、霸王鴨、蝦子柚皮等。其中一款傳統燒味——金錢雞，由擁有45年經驗、曾於都爹利會館和大圍小館任職的曾偉雄主理，為了將金錢雞中間的肥肉做出「入口即化」的口感，他特別用上玫瑰露浸泡肥肉5日，直至變得晶瑩剔透。將浸泡好的肥肉與雞肝片、肉眼串起，塗上叉燒醬，入爐烤製30多分鐘即成。咬一口，油香四溢。若嫌金錢雞「重口味」，則可試試琵琶鵝，曾偉雄先把開半後的鵝攤平為琵琶狀，以醬料醃製數小時，塗上皮水後吊乾，再入爐燒製，達到皮脆肉嫩的效果。

在堅守傳統的同時，曾景嵐亦希望引入現代元素，不久將來會推出港式大牌檔小炒系列，以迎合年輕人口味，亦計劃加入馬來西亞的「忘不了魚」。他指，這種魚肉帶果香，以前僅靠野生捕撈，如今透過養殖技術得以更親民價格供應，希望讓更多客人有機會品嘗。此外，他們亦樂於與本地品牌合作，例如即將供應著名老字號的糯米糍、米芝蓮推薦的腸粉專門店等，以示支持本地品牌。另外，酒樓現推出長者早茶優惠，只要同行中有一名長者持樂悠咭或長者咭，便可享$2茶芥優惠及免加一服務費，鼓勵年輕一代多帶長輩來飲茶。

襟江酒家

營業時間：上午7:00至下午4:00；晚上6:00至10:00

長者早茶優惠時段：平日上午7:00至10:00

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

查詢：2396 3988

註：茶芥，另加一

