明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
趁「熱」食

長者早茶有優惠 人氣酒家追懷舊點心車

【明報專訊】曾幾何時，「得閒飲茶」是街坊鄰里的口頭禪，上茶居歎「一盅兩件」是生活日常。然而，承載着幾代人回憶的酒樓茶居卻一間接一間倒下，單是今年已有不少酒樓相繼結業，當中不乏30、40年老字號，例如名都酒樓、鴻星等，一班老街坊又少了「打躉」的地方。可幸與此同時，旺角鬧市中一間主打懷舊的茶樓逆市開業，重現百年前的酒樓品牌——襟江酒家，每日即製懷舊點心及手工菜，希望重新帶起飲茶文化，留住那份昔日情懷。

位於旺角家樂坊的襟江酒家，即使現時只屬試業階段，但門外依然天天大排長龍，中午時段目測約有30至40人，多數是中年人或長者，他們或連同家人，或扶老攜幼，尋找昔日的茶樓風味。酒家門口掛滿紅底白字的手寫點心膠牌作裝飾，內部則還原舊式茶樓的簡樸裝潢，沒有華麗的水晶吊燈與地氈，只有簡單的白色牆身與木枱櫈，配上懷舊花紋瓷磚地板、花碼價錢牌，處處透着老香港情懷。

場內最矚目的莫過於那些久違的場景。身穿白色制服的「茶博士」提着大茶煲，穿梭席間為客人添水；點心阿姐推着蒸籠點心車叫賣點心，茶客們聞聲立即一擁而上，圍着點心車挑選蝦餃、燒賣、叉燒包、鯪魚球等，點心阿姐隨即在點心卡上蓋印。茶客圍着點心車團團轉的場面，已經甚為少見，卻是不少人的集體回憶。

百年酒家重開 每日鮮製手工點心

根據襟江酒家提供的資料，其歷史可追溯至清宣統元年（1909年），由「第二代茶樓王」譚晴波於廣州創立，其後在香港開設分店，直至1980年代，位於中環威靈頓街的分店被接手，並改名蓮香樓。襟江酒家負責人曾景嵐表示，重開襟江是希望再次帶動香港的飲茶、點心文化及那份獨有的人情味。他眼見近年香港酒樓文化逐漸褪色，特別是預製菜盛行，大感惋惜，「有酒樓現在用預製的，吃不到那種新鮮『砌出來』的味道」，因此茶樓堅持每日即製點心。他透露，點心部約有10名經驗豐富的點心師傅，每天凌晨3時開始準備，全人手製作，力求新鮮、有品質。

必吃上湯炸粉果、復刻灌湯餃

細看點心單，小點至頂點從$25至$42不等。主打多款懷舊點心，如鮮豬膶燒賣、懷舊灌湯餃、上湯炸粉果等。其中灌湯餃（$42）復刻舊式做法，與現今常見「湯浸餃」做法不同，師傅先將上湯凝固成湯凍，再以餃皮包裹鮮蝦、豬肉、冬菇、薑絲等餡料及湯凍再蒸，讓湯汁精華全鎖在餃皮內，雖未有一口爆湯的效果，但勝在味道清鮮。喜愛香口炸物的客人，可一嘗懷舊的上湯炸粉果，將炸好的粉果浸入上湯裏，跟平日吃的蒸粉果口味截然不同。這款點心已甚少出現在一般酒樓，只能在一些專做懷舊菜式、點心的酒樓才品嘗到。

入口即化金錢雞 玫瑰露浸肥肉

除了點心，襟江還供應多款懷舊手工菜，包括缽仔焗魚腸、霸王鴨、蝦子柚皮等。其中一款傳統燒味——金錢雞，由擁有45年經驗、曾於都爹利會館和大圍小館任職的曾偉雄主理，為了將金錢雞中間的肥肉做出「入口即化」的口感，他特別用上玫瑰露浸泡肥肉5日，直至變得晶瑩剔透。將浸泡好的肥肉與雞肝片、肉眼串起，塗上叉燒醬，入爐烤製30多分鐘即成。咬一口，油香四溢。若嫌金錢雞「重口味」，則可試試琵琶鵝，曾偉雄先把開半後的鵝攤平為琵琶狀，以醬料醃製數小時，塗上皮水後吊乾，再入爐燒製，達到皮脆肉嫩的效果。

在堅守傳統的同時，曾景嵐亦希望引入現代元素，不久將來會推出港式大牌檔小炒系列，以迎合年輕人口味，亦計劃加入馬來西亞的「忘不了魚」。他指，這種魚肉帶果香，以前僅靠野生捕撈，如今透過養殖技術得以更親民價格供應，希望讓更多客人有機會品嘗。此外，他們亦樂於與本地品牌合作，例如即將供應著名老字號的糯米糍、米芝蓮推薦的腸粉專門店等，以示支持本地品牌。另外，酒樓現推出長者早茶優惠，只要同行中有一名長者持樂悠咭或長者咭，便可享$2茶芥優惠及免加一服務費，鼓勵年輕一代多帶長輩來飲茶。

襟江酒家

營業時間：上午7:00至下午4:00；晚上6:00至10:00

長者早茶優惠時段：平日上午7:00至10:00

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號舖

查詢：2396 3988

註：茶芥，另加一

■有片睇

懷舊酒家即製點心link.mingpao.com/85015.htm

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[趁「熱」食]

相關字詞﹕旺角餐廳 旺角美食 襟江酒家 茶樓 懷舊美食 懷舊 飲食 趁熱食 趁「熱」食

上 / 下一篇新聞