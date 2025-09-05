神功戲棚上演互動劇場 又笑又喊傳承盂蘭文化

然而下周五起一連三日舉行的盂蘭文化節，除了傳統的祭祀與儀式，還上演令人意想不到的「好戲」：傳統的戲棚搖身一變成為互動劇場的舞台，對先人的思念化作一齣笑中帶淚的家庭喜劇，邀請年輕一代重新認識這個歷史悠久的傳統節日。

走入盂蘭勝會，細看聳立的傳統戲棚，紅幕高懸，燈光昏黃，外在依舊是熟悉的模樣，但台上演的卻不是《仙姬送子》、《六國大封相》等慣常劇目，而是一個充滿現代情感的家庭故事：一個從陰間歸來的女兒，一個放棄紙紮祖業的父親，還有一段笑淚交織的和解旅程。原來，這是香港潮屬社團總會今年特別推出的盂蘭文化節前哨節目——實境互動劇場《阿囡返歸》。只見演員時而在台上演出，時而走入觀眾席間與大家幽默互動，氣氛輕鬆愉快。劇情也打破傳統節日那種嚴肅框架，頗有新鮮感。《阿囡返歸》已在多場盂蘭勝會中巡迴演出，今天將來到九龍佐治五世紀念公園內的盂蘭勝會。

「解鈴盆會」為主題 寓意連結世代

香港潮屬社團總會自2015年起舉辦盂蘭文化節，為這項國家級非物質文化遺產注入新活力。從緊張刺激的搶孤競賽到新潮的劇本殺，都旨在拉近傳統與現代的距離。今年文化節以「解鈴盆會」為主題，寓意透過理解與溝通，解開世代之間的心結與文化斷層。其中新推出的實驗實境互動劇場，巧妙地將家庭情感與盂蘭勝會的傳統元素融合，嘗試以打破戲劇第四面牆的方式，讓觀眾走進故事中，了解盂蘭文化中那份關於家庭、愛與孝道的深刻意義。

《阿囡返歸》故事發生在農曆七月，意外早逝的插畫家孟美重返人間，卻驚訝地發現，當紙紮師傅的爸爸孟生，竟放棄了經營多年的家業與店舖。陰陽相隔，孟美滿心焦急卻無法與父親溝通。幸運的是，孟美遇上了能看見她的男孩德立，一場跨越生死的「解鈴」旅程就此展開。3人攜手試圖解開彼此心中未完的結，也讓觀眾跟隨他們的腳步，走入盂蘭勝會場景之中，認識神功戲棚、神袍棚、附薦台等作用。

曾擔任金馬獎得獎電影《白日青春》副導演和選角指導的吳均熙，受邀作為今次劇場的導演。「我本身是潮州人，小時候爺爺經常帶我去盂蘭勝會，那時候比現在盛大得多，有很多東西吃，很好玩，對我來說是非常深刻的回憶。」然而，他發現新一代對這些傳統已然陌生，「我甚至聽過有人說是『孟』蘭節，如果真的認識（盂蘭節）是不會說錯的，有可能是學校沒有教，家長不懂得如何教，或者家長本身也不了解其深層意義，導致文化傳承出現斷層」。當主辦方找他執導時，他覺得這是作為潮州人應該做的事，同時希望劇場不是單向灌輸，而是雙向互動與體驗，所以在劇中增添娛樂與參與感；他認為只有當人們真正「玩」起來，樂在其中時，文化才能走進心裏。這次《阿囡返歸》在傳統神功戲棚內演出也是一個突破，希望吸引一家大小親臨勝會現場，通過喜劇形式的劇場，認識盂蘭勝會的習俗與內涵。

《阿囡返歸》的故事，最終指向了盂蘭文化最根本的精神——孝道。盂蘭節的起源，其中一個說法是目連救母的佛教故事，其核心是子女對父母乃至祖先的感恩與回報。吳均熙認為，「孝其實是愛的一種，你愛你的家人才會孝順他」，因此以家庭作為故事切入點。對於潮州人來說，盂蘭勝會不僅是宗教儀式，更是一群人聚在一起，共同為社區、為家人做「功德」的體現。這種「功德」並非單純宗教行為，而是通過集體參與，讓大家的生活變得更好的一種意識。劇中孟生熱中於紙紮和幫助他人，正是為了家人，為了讓女兒擁有幸福的生活。

盂蘭與孝道 不是規條而是愛與感謝

吳均熙表示，「隨着時間變化，盂蘭的形式和涵義也在改變，從僧侶主持的宗教儀式，發展到家庭和善堂的祭祀，實際上是一種活着的人與先人的精神溝通」。對他來說，更重要的是幾代人之間的溝通。「如果沒有有效的傳承和解釋，這文化最終只會成為空洞的標籤。尤其在資訊豐富的現代社會，若上一代不能和下一代有效溝通，盂蘭文化很可能被遺忘。」因此，他希望大家在這個節日不僅僅是祭拜先人，更可以與家人、長輩、孩子一同參與輕鬆有趣的活動，重新理解孝道：它不是陳舊的規條，而是溫暖的愛與感謝。

今年盂蘭文化節除了《阿囡返歸》外，也繼續保留多項傳統項目，包括搶孤競賽和盆供堆疊賽。搶孤競賽每隊由6人組成，分組對壘，賽事中隊伍輪流登上孤棚拋投福米包，其餘隊伍則在棚下以「孤承」搶接，最終接得最多福米包的隊伍獲勝。盆供堆疊賽則以2人一組，於限定時間內將米包等供品穩固堆疊於金漆木雕饌盒上，堆疊數量愈多、高度愈高且不倒者即為勝出。現場還設有文化展覽、盂蘭導賞團及紮作摺紙、工夫茶等工作坊。

抓神馬、大士爺卡牌 換終極金卡

為了鼓勵公眾穿梭於不同社區舉辦的盂蘭勝會，今年特別推出「盂蘭新章」四處盂蘭抓卡牌活動，將傳統文化元素與時下流行的集卡遊戲結合，吸引大眾以輕鬆方式接觸盂蘭文化，並感受不同地區獨特的氛圍與特色。活動共設計了8款精美的盂蘭主題卡牌，包括7張普通卡和一張閃耀的金卡。每一張卡牌都代表着盂蘭勝會的一個標誌文化符號，例如被稱為觀音化身的大士爺，專為民間百姓祈福許願的功德神馬，祭祀祈福的平安米，酬謝神恩的酬神戲等。

參加者需要在指定日期和時間，在4個指定的盂蘭勝會地點設置的抓卡機中，以夾公仔的方式抓取這7款不同卡牌。但在抓卡之前，先要贏取抓卡機的遊戲幣，只要現場參與小遊戲或答對盂蘭文化相關問題，便可獲得最多5枚遊戲幣。當集齊7款卡牌後，便可在盂蘭文化節主會場（摩頓臺）換領以「搶孤競賽」為主題的終極金卡。這個過程，就如同一場文化尋寶，讓參與者在玩樂中學習，在收集的過程中將盂蘭的歷史與習俗，一片片拼湊完整。

詳情︰pse.is/836fh7

2025盂蘭文化節

日期︰9月12至14日

時間︰上午10:00至晚上8:00

地點︰銅鑼灣摩頓臺臨時遊樂場

費用︰免費

詳情︰hkyulan.org

實境互動劇場《阿囡返歸》

日期︰9月5、12至14日

地點︰九龍佐治五世紀念公園、銅鑼灣摩頓臺活動中心

費用︰免費（報名需付按金$50）

詳情︰pse.is/836af5

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]