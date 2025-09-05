明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

神功戲棚上演互動劇場 又笑又喊傳承盂蘭文化

【明報專訊】每年農曆七月盂蘭節，人們依循習俗燒街衣超度亡魂，空氣中瀰漫着紙寶焚燒的氣味。長輩們又會叮囑夜間少出門，早早歸家，感覺城市像籠罩在一層敬畏又神秘的氛圍中。

然而下周五起一連三日舉行的盂蘭文化節，除了傳統的祭祀與儀式，還上演令人意想不到的「好戲」：傳統的戲棚搖身一變成為互動劇場的舞台，對先人的思念化作一齣笑中帶淚的家庭喜劇，邀請年輕一代重新認識這個歷史悠久的傳統節日。

走入盂蘭勝會，細看聳立的傳統戲棚，紅幕高懸，燈光昏黃，外在依舊是熟悉的模樣，但台上演的卻不是《仙姬送子》、《六國大封相》等慣常劇目，而是一個充滿現代情感的家庭故事：一個從陰間歸來的女兒，一個放棄紙紮祖業的父親，還有一段笑淚交織的和解旅程。原來，這是香港潮屬社團總會今年特別推出的盂蘭文化節前哨節目——實境互動劇場《阿囡返歸》。只見演員時而在台上演出，時而走入觀眾席間與大家幽默互動，氣氛輕鬆愉快。劇情也打破傳統節日那種嚴肅框架，頗有新鮮感。《阿囡返歸》已在多場盂蘭勝會中巡迴演出，今天將來到九龍佐治五世紀念公園內的盂蘭勝會。

「解鈴盆會」為主題 寓意連結世代

香港潮屬社團總會自2015年起舉辦盂蘭文化節，為這項國家級非物質文化遺產注入新活力。從緊張刺激的搶孤競賽到新潮的劇本殺，都旨在拉近傳統與現代的距離。今年文化節以「解鈴盆會」為主題，寓意透過理解與溝通，解開世代之間的心結與文化斷層。其中新推出的實驗實境互動劇場，巧妙地將家庭情感與盂蘭勝會的傳統元素融合，嘗試以打破戲劇第四面牆的方式，讓觀眾走進故事中，了解盂蘭文化中那份關於家庭、愛與孝道的深刻意義。

《阿囡返歸》故事發生在農曆七月，意外早逝的插畫家孟美重返人間，卻驚訝地發現，當紙紮師傅的爸爸孟生，竟放棄了經營多年的家業與店舖。陰陽相隔，孟美滿心焦急卻無法與父親溝通。幸運的是，孟美遇上了能看見她的男孩德立，一場跨越生死的「解鈴」旅程就此展開。3人攜手試圖解開彼此心中未完的結，也讓觀眾跟隨他們的腳步，走入盂蘭勝會場景之中，認識神功戲棚、神袍棚、附薦台等作用。

曾擔任金馬獎得獎電影《白日青春》副導演和選角指導的吳均熙，受邀作為今次劇場的導演。「我本身是潮州人，小時候爺爺經常帶我去盂蘭勝會，那時候比現在盛大得多，有很多東西吃，很好玩，對我來說是非常深刻的回憶。」然而，他發現新一代對這些傳統已然陌生，「我甚至聽過有人說是『孟』蘭節，如果真的認識（盂蘭節）是不會說錯的，有可能是學校沒有教，家長不懂得如何教，或者家長本身也不了解其深層意義，導致文化傳承出現斷層」。當主辦方找他執導時，他覺得這是作為潮州人應該做的事，同時希望劇場不是單向灌輸，而是雙向互動與體驗，所以在劇中增添娛樂與參與感；他認為只有當人們真正「玩」起來，樂在其中時，文化才能走進心裏。這次《阿囡返歸》在傳統神功戲棚內演出也是一個突破，希望吸引一家大小親臨勝會現場，通過喜劇形式的劇場，認識盂蘭勝會的習俗與內涵。

《阿囡返歸》的故事，最終指向了盂蘭文化最根本的精神——孝道。盂蘭節的起源，其中一個說法是目連救母的佛教故事，其核心是子女對父母乃至祖先的感恩與回報。吳均熙認為，「孝其實是愛的一種，你愛你的家人才會孝順他」，因此以家庭作為故事切入點。對於潮州人來說，盂蘭勝會不僅是宗教儀式，更是一群人聚在一起，共同為社區、為家人做「功德」的體現。這種「功德」並非單純宗教行為，而是通過集體參與，讓大家的生活變得更好的一種意識。劇中孟生熱中於紙紮和幫助他人，正是為了家人，為了讓女兒擁有幸福的生活。

盂蘭與孝道 不是規條而是愛與感謝

吳均熙表示，「隨着時間變化，盂蘭的形式和涵義也在改變，從僧侶主持的宗教儀式，發展到家庭和善堂的祭祀，實際上是一種活着的人與先人的精神溝通」。對他來說，更重要的是幾代人之間的溝通。「如果沒有有效的傳承和解釋，這文化最終只會成為空洞的標籤。尤其在資訊豐富的現代社會，若上一代不能和下一代有效溝通，盂蘭文化很可能被遺忘。」因此，他希望大家在這個節日不僅僅是祭拜先人，更可以與家人、長輩、孩子一同參與輕鬆有趣的活動，重新理解孝道：它不是陳舊的規條，而是溫暖的愛與感謝。

今年盂蘭文化節除了《阿囡返歸》外，也繼續保留多項傳統項目，包括搶孤競賽和盆供堆疊賽。搶孤競賽每隊由6人組成，分組對壘，賽事中隊伍輪流登上孤棚拋投福米包，其餘隊伍則在棚下以「孤承」搶接，最終接得最多福米包的隊伍獲勝。盆供堆疊賽則以2人一組，於限定時間內將米包等供品穩固堆疊於金漆木雕饌盒上，堆疊數量愈多、高度愈高且不倒者即為勝出。現場還設有文化展覽、盂蘭導賞團及紮作摺紙、工夫茶等工作坊。

抓神馬、大士爺卡牌 換終極金卡

為了鼓勵公眾穿梭於不同社區舉辦的盂蘭勝會，今年特別推出「盂蘭新章」四處盂蘭抓卡牌活動，將傳統文化元素與時下流行的集卡遊戲結合，吸引大眾以輕鬆方式接觸盂蘭文化，並感受不同地區獨特的氛圍與特色。活動共設計了8款精美的盂蘭主題卡牌，包括7張普通卡和一張閃耀的金卡。每一張卡牌都代表着盂蘭勝會的一個標誌文化符號，例如被稱為觀音化身的大士爺，專為民間百姓祈福許願的功德神馬，祭祀祈福的平安米，酬謝神恩的酬神戲等。

參加者需要在指定日期和時間，在4個指定的盂蘭勝會地點設置的抓卡機中，以夾公仔的方式抓取這7款不同卡牌。但在抓卡之前，先要贏取抓卡機的遊戲幣，只要現場參與小遊戲或答對盂蘭文化相關問題，便可獲得最多5枚遊戲幣。當集齊7款卡牌後，便可在盂蘭文化節主會場（摩頓臺）換領以「搶孤競賽」為主題的終極金卡。這個過程，就如同一場文化尋寶，讓參與者在玩樂中學習，在收集的過程中將盂蘭的歷史與習俗，一片片拼湊完整。

詳情︰pse.is/836fh7

2025盂蘭文化節

日期︰9月12至14日

時間︰上午10:00至晚上8:00

地點︰銅鑼灣摩頓臺臨時遊樂場

費用︰免費

詳情︰hkyulan.org

實境互動劇場《阿囡返歸》

日期︰9月5、12至14日

地點︰九龍佐治五世紀念公園、銅鑼灣摩頓臺活動中心

費用︰免費（報名需付按金$50）

詳情︰pse.is/836af5

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕陰陽 宗教活動 吳均熙 阿囡返歸 盂蘭勝會 盂蘭節 開眼 玩樂擴志 開眼 玩樂擴志

上 / 下一篇新聞