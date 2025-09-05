明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

林海峰、黃進曦「非人生活」群展 動物視角細看人類世界

【明報專訊】不少人慨嘆在職場「做牛做馬」，過着非人生活；但你有想過如果自己變成動物，對生活又會有什麼不同看法？

踏入9月份，當各大拍賣行正積極籌組秋拍預展之際，香港邦瀚斯推出充滿新鮮感的香港藝術家聯展。「@N1MALX：非人生活」集合了逾20名香港及海外藝術家的作品，引導大家以動物角度出發，觀物觀人。

拍賣行罕見聯展

今次展覽由邦瀚斯亞洲區現代及當代藝術部主管關尚鵬（Marcello Kwan）策劃，邀請了石家豪、楊學德、黃進曦、「林狗」（林海峰）、Eric So等本地藝術家，聯同內田望（Nozomu Uchida）等海外藝術家組織聯展。大部分作品皆為本次展覽而創作，首次亮相。拍賣行召集本地藝術家舉行主題展覽並不常見，推手Marcello嘗試為「拍賣行」一詞注入新的解釋：「我一直在想可以做什麼新奇或者有趣的東西？於是就想做一個聯展。」

Marcello說以動物為題，是因大部分人都曾接觸或喜歡動物，而他大兒子愛看有動物圖片的書，亦為他帶來啟發。「我不止想展示貓貓狗狗，而是讓大家找到另一角度去看熟悉或不太熟悉的東西。」他翻查美術史，發現藝術家一直都關注動物，在其身上取材，不但反映不同時代人類如何看動物，甚至反觀人類如何看自己。「無論東西方文化，人與動物的關係早已是文化與精神的象徵。從莊子的《逍遙遊》到喬治．奧威爾的《動物農莊》，這些經典皆以『非人』視角，拓展我們對人性、文明的思考。」

非人創作 跨越時間文化

Marcello認為動物自古已是藝術靈感泉源，不過藝術家筆下不單純是追求精準寫實。「如幾百年前德國藝術家杜勒（Albrecht Dürer）的犀牛畫作，犀牛全身覆蓋鎧甲，顯示自古以來藝術家都對動物充滿想像力。」但Marcello補充，想像力不代表作畫隨意，精準並非寫實畫獨有的特質。「你看杜勒的兔子畫作，每筆毛髮都畫得很仔細。」時至今日，美國藝術家Jeff Koons亦以不鏽鋼為素材創作兔子，縱使物料不同，但古往今來藝術家對動物形象的開放想像力也是無窮無盡。

「非人」的創作概念，也為參展藝術家帶來衝擊。「我發現繪畫風景為主的黃進曦也畫過動物，細心看他之前的作品，會發現行山徑附近有猴子蹤迹。」Marcello說大家對同一主題有不同演繹，可以促進交流。「今次展覽中，可見到很多藝術家的跨時空思考。譬如石家豪把John Lennon來港參觀虎豹別墅、淺水灣的經歷注入作品，又把中國龍舟結合Yellow Submarine的形象。The Beatles是當時與香港人很貼近的文化，龍則是中國文化，我覺得他的融合很自然。」Marcello說龍舟的文化意義是團結，但樂隊通常都是散band收場，令人充滿反思。

林海峰、黃進曦可愛反思

Marcello說「非人」的表達手法各人不同，例如Eric So是將人和卡通動物合而為一，有些藝術家則借助動物特徵，透過誇張手法或符號展示一些想法。藝術家在繪畫動物過程中，會觀賞其身體、顏色比例和身上紋理，這些觀察將成為日後創作靈感或本錢。「一次我在泰國旅行時，在一座3層樓高的平台上餵長頸鹿，我發覺和牠水平對望的角度很新鮮。」當藝術家以當代人的角度看動物或人類，都會看到新鮮有趣的東西，Marcello曾打趣跟兒子說，如兒子日後讀生物科技，請他研究怎樣把爸爸變成像幪面超人的蝗蟲人，可彈跳100米以上。

「林狗」（林海峰）則從可愛的狗狗角度，審視人類的藝術展覽，提出「為何動物不准參觀？」的反思；而黃進曦在《信仰的力量》中，描述兩個小朋友面對着棕熊的威脅，把《恐龍戰隊獸連者》中的霸王龍玩具，用射燈放大投影於巨石上，令棕熊退卻。Marcello形容這堅守到底的信念便是小孩的信仰力量。

不同時空的交錯也讓各種文化重疊交流。「日本的內田望喜歡以金屬來創作。從物料角度看作品是超現實，當中的動物、蟋蟀好像機械人，企鵝和魚像穿上裝甲，但牠們有着精準的比例和設計。」1987年出生的內田望，曾創作鯊魚、極速公牛、野豬衝鋒等有趣動物主題，亦擅長把動物和機械人融合，動物的習性配襯合適器具，例如讓鯨魚變成潛水艇，為蜥蜴配置盔甲等。Marcello說，「如果可以，我也想邀請每個參觀者以動物形象為自己創作一幅自畫像」。

無論是展覽內容和手法，均沒有對錯之分。「創作是open的，可以有很深的層次。」如觀眾把自己的感受注入畫面中的動物，有的會自我投射，有的會更加了解自我，作品甚至有療癒功能。「展覽名稱帶有一點挑釁感覺，所謂『非人』，有少少廣東話港式幽默。我們希望從動物出發，最後帶領觀眾回到人的位置去反思自己。」

邦瀚斯「@N1MALX：非人生活」展覽

日期：即日至9月20日

時間：周一至五上午10:00至晚上6:00；周六下午1:00至晚上6:00

地點：金鐘太古廣場6座10樓香港邦瀚斯

備註：展覽免費入場，作品可供私人洽購

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：鍾卓言

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕開眼 林海峰 黃進曦 楊學德 石家豪 關尚鵬 邦瀚斯 收藏 開眼 收藏

上 / 下一篇新聞