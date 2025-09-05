林海峰、黃進曦「非人生活」群展 動物視角細看人類世界

踏入9月份，當各大拍賣行正積極籌組秋拍預展之際，香港邦瀚斯推出充滿新鮮感的香港藝術家聯展。「@N1MALX：非人生活」集合了逾20名香港及海外藝術家的作品，引導大家以動物角度出發，觀物觀人。

拍賣行罕見聯展

今次展覽由邦瀚斯亞洲區現代及當代藝術部主管關尚鵬（Marcello Kwan）策劃，邀請了石家豪、楊學德、黃進曦、「林狗」（林海峰）、Eric So等本地藝術家，聯同內田望（Nozomu Uchida）等海外藝術家組織聯展。大部分作品皆為本次展覽而創作，首次亮相。拍賣行召集本地藝術家舉行主題展覽並不常見，推手Marcello嘗試為「拍賣行」一詞注入新的解釋：「我一直在想可以做什麼新奇或者有趣的東西？於是就想做一個聯展。」

Marcello說以動物為題，是因大部分人都曾接觸或喜歡動物，而他大兒子愛看有動物圖片的書，亦為他帶來啟發。「我不止想展示貓貓狗狗，而是讓大家找到另一角度去看熟悉或不太熟悉的東西。」他翻查美術史，發現藝術家一直都關注動物，在其身上取材，不但反映不同時代人類如何看動物，甚至反觀人類如何看自己。「無論東西方文化，人與動物的關係早已是文化與精神的象徵。從莊子的《逍遙遊》到喬治．奧威爾的《動物農莊》，這些經典皆以『非人』視角，拓展我們對人性、文明的思考。」

非人創作 跨越時間文化

Marcello認為動物自古已是藝術靈感泉源，不過藝術家筆下不單純是追求精準寫實。「如幾百年前德國藝術家杜勒（Albrecht Dürer）的犀牛畫作，犀牛全身覆蓋鎧甲，顯示自古以來藝術家都對動物充滿想像力。」但Marcello補充，想像力不代表作畫隨意，精準並非寫實畫獨有的特質。「你看杜勒的兔子畫作，每筆毛髮都畫得很仔細。」時至今日，美國藝術家Jeff Koons亦以不鏽鋼為素材創作兔子，縱使物料不同，但古往今來藝術家對動物形象的開放想像力也是無窮無盡。

「非人」的創作概念，也為參展藝術家帶來衝擊。「我發現繪畫風景為主的黃進曦也畫過動物，細心看他之前的作品，會發現行山徑附近有猴子蹤迹。」Marcello說大家對同一主題有不同演繹，可以促進交流。「今次展覽中，可見到很多藝術家的跨時空思考。譬如石家豪把John Lennon來港參觀虎豹別墅、淺水灣的經歷注入作品，又把中國龍舟結合Yellow Submarine的形象。The Beatles是當時與香港人很貼近的文化，龍則是中國文化，我覺得他的融合很自然。」Marcello說龍舟的文化意義是團結，但樂隊通常都是散band收場，令人充滿反思。

林海峰、黃進曦可愛反思

Marcello說「非人」的表達手法各人不同，例如Eric So是將人和卡通動物合而為一，有些藝術家則借助動物特徵，透過誇張手法或符號展示一些想法。藝術家在繪畫動物過程中，會觀賞其身體、顏色比例和身上紋理，這些觀察將成為日後創作靈感或本錢。「一次我在泰國旅行時，在一座3層樓高的平台上餵長頸鹿，我發覺和牠水平對望的角度很新鮮。」當藝術家以當代人的角度看動物或人類，都會看到新鮮有趣的東西，Marcello曾打趣跟兒子說，如兒子日後讀生物科技，請他研究怎樣把爸爸變成像幪面超人的蝗蟲人，可彈跳100米以上。

「林狗」（林海峰）則從可愛的狗狗角度，審視人類的藝術展覽，提出「為何動物不准參觀？」的反思；而黃進曦在《信仰的力量》中，描述兩個小朋友面對着棕熊的威脅，把《恐龍戰隊獸連者》中的霸王龍玩具，用射燈放大投影於巨石上，令棕熊退卻。Marcello形容這堅守到底的信念便是小孩的信仰力量。

不同時空的交錯也讓各種文化重疊交流。「日本的內田望喜歡以金屬來創作。從物料角度看作品是超現實，當中的動物、蟋蟀好像機械人，企鵝和魚像穿上裝甲，但牠們有着精準的比例和設計。」1987年出生的內田望，曾創作鯊魚、極速公牛、野豬衝鋒等有趣動物主題，亦擅長把動物和機械人融合，動物的習性配襯合適器具，例如讓鯨魚變成潛水艇，為蜥蜴配置盔甲等。Marcello說，「如果可以，我也想邀請每個參觀者以動物形象為自己創作一幅自畫像」。

無論是展覽內容和手法，均沒有對錯之分。「創作是open的，可以有很深的層次。」如觀眾把自己的感受注入畫面中的動物，有的會自我投射，有的會更加了解自我，作品甚至有療癒功能。「展覽名稱帶有一點挑釁感覺，所謂『非人』，有少少廣東話港式幽默。我們希望從動物出發，最後帶領觀眾回到人的位置去反思自己。」

邦瀚斯「@N1MALX：非人生活」展覽

日期：即日至9月20日

時間：周一至五上午10:00至晚上6:00；周六下午1:00至晚上6:00

地點：金鐘太古廣場6座10樓香港邦瀚斯

備註：展覽免費入場，作品可供私人洽購

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：鍾卓言

