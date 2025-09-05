明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 建築

承「救濟院」基調 配合「額外護理」 倫敦嶄新合院長者屋 公私並重共居有尊嚴

【明報專訊】隨着世界各地出現人口老化的現象，長者的居住環境日漸受到關注，繼而出現不同類型的長者住屋。在倫敦南華克區（Southwark）扎根的聯合聖救世主慈善機構（United St Saviour's Charity），現正營運一幢近年建成的額外護理住房（Extra Care Housing），旨在以相宜的租金，向區內年滿65歲的長者提供具質素的住屋。撰文之際，得悉此項目入圍今年英國皇家建築師學會斯特林獎（RIBA Stirling Prize）最後六強，肯定了它傑出的建築設計。

南座較「矮」利日照 外圍紅磚細窗增私密

這幢長者房屋名為Appleby Blue Almshouse，於2023年落成，由小型建築事務所Witherford Watson Mann Architects（WWM Architects）操刀設計。「Almshouse」的中文直譯是「救濟院」，這概念自10世紀已經在英國出現，源於基督教社群中為老弱傷殘人士所提供的安身之所。項目團隊希望以「救濟院」家庭式的居住環境作為基調，配合當代額外護理住房的需求，嘗試創造一種私隱度及公共性並存的嶄新長者房屋營運模式。

建築量體由合院式佈局開始。考慮基地的坐向及陽光的方位後，建築師將南座的高度降低，並將北座提高，讓陽光能直接照進庭院。居住單位靠着量體外側排列，讓內側成為每層的走廊通道。以上的平面佈局繼而決定了立面設計：建築物的外圍由典型的紅磚包圍，配以較小的窗戶，增加單位的私密度；內圍則大範圍地用上玻璃幕牆，讓走廊能充分採光，同時讓用家有舒適體驗。

玻璃幕￼利採光 寬敞走廊可放家俬

一般而言，走廊往往只是通道，但建築師善用這種過渡空間，以單邊走廊（single-loaded corridor）設計，讓充足光線進入走廊。這走廊的尺寸又比一般走廊寬敞，給予空間容納公共空間常見的家俬如長椅及盆栽等。走廊的空間元素如牆身及天花板的木材、地面的瓷磚等，均使用了暖色系的物料，讓走廊成為舒適的、人們願意逗留的地方。

各戶設獨立廚廁 公共客廳兩層樓底

功能而言，項目的另一焦點是公共空間的配置。項目內所有單位均設有獨立廚廁，提供了私人住宅標準的私隱度，因此公共空間成為了住客聯誼的重要地點。公共空間大致分佈在地下及1樓，設有公共廚房、大客廳、活動室，讓住客建立鄰里關係。面積較大的公共客廳樓底達兩層，因此從地下往上看，便會看到部分1樓走廊，視覺上加強了地面層與1樓的連貫。

作為一座位於市中心的護老院，Appleby Blue Almshouse的出現不單單只是回應長者的住屋需求，建築師亦試圖在有限面積下，創造一種讓長者有尊嚴地共居的模式，值得世界各地的大城市參考。筆者樂見Appleby Blue Almshouse項目獲香港中文大學賽馬會老年學研究所團隊的關注，並將個案收錄於他們今年發布的《健康齡活住宅設計指南》（bit.ly/4lSvkxy）之中。指南從住宅單位、公共空間的設計到營運方式三方面，提出一系列建議標準，值得建築師及老年護理從業員參考，各位讀者也不妨參看，從個人層面打破我們對「老人院」的固有想像。

文：陳卓喬（Jefferson Chan）（戰後建築研究檔案（FAAR）成員）

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]

相關字詞﹕開眼 建築

上 / 下一篇新聞