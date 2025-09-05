承「救濟院」基調 配合「額外護理」 倫敦嶄新合院長者屋 公私並重共居有尊嚴

南座較「矮」利日照 外圍紅磚細窗增私密

這幢長者房屋名為Appleby Blue Almshouse，於2023年落成，由小型建築事務所Witherford Watson Mann Architects（WWM Architects）操刀設計。「Almshouse」的中文直譯是「救濟院」，這概念自10世紀已經在英國出現，源於基督教社群中為老弱傷殘人士所提供的安身之所。項目團隊希望以「救濟院」家庭式的居住環境作為基調，配合當代額外護理住房的需求，嘗試創造一種私隱度及公共性並存的嶄新長者房屋營運模式。

建築量體由合院式佈局開始。考慮基地的坐向及陽光的方位後，建築師將南座的高度降低，並將北座提高，讓陽光能直接照進庭院。居住單位靠着量體外側排列，讓內側成為每層的走廊通道。以上的平面佈局繼而決定了立面設計：建築物的外圍由典型的紅磚包圍，配以較小的窗戶，增加單位的私密度；內圍則大範圍地用上玻璃幕牆，讓走廊能充分採光，同時讓用家有舒適體驗。

玻璃幕￼利採光 寬敞走廊可放家俬

一般而言，走廊往往只是通道，但建築師善用這種過渡空間，以單邊走廊（single-loaded corridor）設計，讓充足光線進入走廊。這走廊的尺寸又比一般走廊寬敞，給予空間容納公共空間常見的家俬如長椅及盆栽等。走廊的空間元素如牆身及天花板的木材、地面的瓷磚等，均使用了暖色系的物料，讓走廊成為舒適的、人們願意逗留的地方。

各戶設獨立廚廁 公共客廳兩層樓底

功能而言，項目的另一焦點是公共空間的配置。項目內所有單位均設有獨立廚廁，提供了私人住宅標準的私隱度，因此公共空間成為了住客聯誼的重要地點。公共空間大致分佈在地下及1樓，設有公共廚房、大客廳、活動室，讓住客建立鄰里關係。面積較大的公共客廳樓底達兩層，因此從地下往上看，便會看到部分1樓走廊，視覺上加強了地面層與1樓的連貫。

作為一座位於市中心的護老院，Appleby Blue Almshouse的出現不單單只是回應長者的住屋需求，建築師亦試圖在有限面積下，創造一種讓長者有尊嚴地共居的模式，值得世界各地的大城市參考。筆者樂見Appleby Blue Almshouse項目獲香港中文大學賽馬會老年學研究所團隊的關注，並將個案收錄於他們今年發布的《健康齡活住宅設計指南》（bit.ly/4lSvkxy）之中。指南從住宅單位、公共空間的設計到營運方式三方面，提出一系列建議標準，值得建築師及老年護理從業員參考，各位讀者也不妨參看，從個人層面打破我們對「老人院」的固有想像。

