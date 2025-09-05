明報新聞網
以設計定格溫度 「不求完美」 Jazlyn Fung：聽故事，造連繫性格的字

【明報專訊】河原溫（On Kawara）展覽、宇多田光的音樂、時裝雜誌的照片、蒙納（Monotype）字體庫……散落在藝術世界的不同碎片，是什麼把它們串連起來？是香港字體設計師馮曦雯（Jazlyn Fung）的設計。現時常居墨爾本的Jazlyn有自己設計的字體，也有為各種模樣的藝術家度身訂做的字體，在設計路上她堅持聆聽人們的故事。

疫下奇想造「肥字」 快樂連結世界

疫情期間，Jazlyn本來在一間悉尼建築公司任職導視（wayfinding）設計師。當時疫情封城，Jazlyn看着長期在家工作而長出來的肚腩，忽發奇想，她造出個「8」字，後來慢慢塑成她的第一套字體：Happy Fat Font。就如字體名字，肥得快樂，Jazlyn說Happy Fat Font是讓自己休息、開心的實驗字體，也讓她和世界迅速產生連結，那些數字、符號世界通用；那種快樂，也是世界通用。

後來，Jazlyn開始接觸活動和展覽的字體設計，先後為大館的「藝術家之夜」和「河原溫：自由之律，律之自由」設計字標（logotype）。「藝術家之夜」邀請實驗音樂製作人、DJ、視覺藝術家等同台演出，Jazlyn說那些藝術家「有靜、有爆、有raw」，所以她在設計2024年的「藝術家之夜」時以此為靈感，用動畫的形式呈現字體由幼到粗、像聲音振動的感覺；及後2025年的「藝術家之夜」，Jazlyn開始在原有設計上打造一整套視覺系統，明年她會繼續使用這系統，慢慢為「藝術家之夜」確立專屬形象。

而河原溫則如Jazlyn形容，是個很靜、感情起伏不大的藝術家，大館該展覽展出的作品都在述說其人生故事，當中《今天》系列是河原溫自1966年起的約50年裏，完成的約3000幅「日期繪畫」，看似是印刷，實為其人手繪製。Jazlyn研究河原溫畫字的過程，譬如留意到他多畫「無腳字」是與當時屬電報年代有關等。在設計展覽字標時，Jazlyn嘗試定格那種手寫的溫度。

Jazlyn亦曾為Vogue Man Hong Kong部分時裝相片設計字體，Vogue給她幾套時裝照片，讓她自由發揮。Jazlyn自言對時裝不甚了解，所以試着感受照片裏攝影師和模特兒流動的情緒；近期她也參與設計日本歌手宇多田光的音樂專輯封面，宇多田光請來數個歌手、DJ，為其今年5月發行的《Mine or Yours》重新製作數個新版本。新版本有電子風，也有跳脫感，Jazlyn反覆聽，在音樂裏尋覓情緒。在這些她不算熟悉的領域，她反而更能感受到文字是「情緒載體」，「原來不同範疇的人也需要一些有趣的字體，他們不是找字，而是找我來customize（客製）一個他要的感覺的字」。

接「童年」命題 墨爾本電車「觀影」獲啟發

2025年，Jazlyn獲字體庫平台蒙納邀約合作，她以經典的Times New Roman字體為基礎，設計出全新字體Lumen。Jazlyn憶述，蒙納當時給的方向只有「childhood」（童年）一詞，她便回憶自己的童年尋找靈感。她想起小時候的自己矮小，尤愛看地面上自己的腳和相連的影子，因而把設計概念由「童年」收窄至「影子」。Jazlyn說自己靈感枯竭時會去坐墨爾本免費的電車，那裏的電車很慢很慢，她仔細觀察黃昏時分人和車的影子是如何以同一角度緩慢移動，把這種自然形成的曲線、弧度搬進自己的設計。7月，Jazlyn受邀在蒙納全球系列Brand Talks的香港站分享自己的設計旅程，同場的講者還有日本著名字體設計師小林章（Akira Kobayashi）。

回港覺察舊工藝 圖章中見相同理念

墨爾本、香港兩邊走的Jazlyn自然能感受到兩地的造字文化差異，她說香港造字有其歷史脈絡，如霓虹燈的招牌大字，這些都刻在生於香港的Jazlyn的認知，但墨爾本就更期望看到設計師的性格和創新。而她正是把兩地的造字特色融入自己的設計，既學習香港重視的storytelling（說故事），亦留有她的個人風格。Jazlyn更分享以前在悉尼一個講座分享時，在場有教授指她做的歐文字體設計跟西方人做的很不同，如部分字的尾端會翹起，做出像毛筆字的感覺，她很驚訝對方能道出自己這種混合風格。

有趣的是，不時兩地往返的Jazlyn，反而留意到更多早已習以為常的細節。以為香港叮叮已經很慢？坐上墨爾本的電車才理解什麼是真正的慢，也才讓她有足夠時間觀察影子；每次回港逗留數星期，又讓她察覺到一直錯過的舊建築、舊工藝。這次訪問，Jazlyn提議和記者一起到香港圖章街（即文華里）逛逛，因為圖章正是她這次回港留意到的工藝，跟師傅細聊才發現雕刻圖章原來跟她的造字理念很相似。那天來到圖章街，一個個小攤檔整齊排列在大街的兩旁，其中一檔的圖章師傅吳錦泉拿出Jazlyn早前訂製的名字圖章，讓她即場試印。她說，和字體設計師相似的是，圖章師傅也要學楷書等中文字體，在不改變古字的前提下，按客人需要設計，再把字刻進圖章。Jazlyn作為字體設計師，要了解客戶的性格、研究活動和展覽特色；圖章師傅也要了解客人的故事，如若圖章是用在畫作署名，師傅便會在名字的筆觸設計下些功夫，讓人不易冒簽。

Jazlyn從圖章師傅得到最深刻的一點提醒，是緊記造字一定要有溫度，她也為自己的字體設計做了個小總結，「有時客戶想要的，不是你（設計師）認為完美的，想要的反而是不完美的、有性格的，所以我的字不會很完美，卻能連繫到人的性格」。

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

