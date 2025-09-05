明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 音樂

歷迷惘克喉患 帶着初衷上「一take」 蘇詠淳純白殿堂圓夢 盼續以唱作伴人追夢

【明報專訊】8月4日，來自香港的蘇詠淳（Vincy）登上日本著名YouTube頻道「THE FIRST TAKE」，用一首原創歌《Sora》唱響自己的名字——「跑到累了還撲空了然後甦（*蘇）醒了／可靠*詠唱回答純（*淳）淨的呼叫」——由中學加入合唱團、大學夾band，到參加電視節目脫穎而出，赴日登上「純白殿堂」，Vincy也由「差點質疑亮過花火」，走到「如今我不算白過」。

Vincy對唱歌的第一個記憶，是小時候坐在車裏，搖頭晃腦地聽着父母唱歌；小學開始接觸日本動漫，《星光少女》、《偶像學園》……動漫角色說話時有粵語配音，但唱歌時仍是日文原版，Vincy喜歡聽也跟着唱，唱着唱着她認得愈來愈多日文詞語。直到中學參加合唱團，她開始系統地學習唱歌，尤其因為唱低音部，要負責和音，更訓練她不要被別人影響、專心唱歌，「臨比賽前差不多每天都要練習，但我發現自己不抗拒……後來我發現原來唱歌是我人生唯一一樣就算辛苦也不會放棄的東西」。

尋找這一切偶然給我尋見

中四那年，Vincy參加校內歌唱比賽，思索唱什麼歌時，在YouTube看到日本歌手中島美嘉唱的《僕が死のうと思ったのは》（《曾經我也想過一了百了》）。當時中島美嘉耳朵狀態不佳，Vincy從她歌聲裏聽出對人生的絕望，但也聽出掙扎和希望，這是Vincy人生第一次聽歌聽到大哭。於是，她在比賽演繹這歌，同學在旁幫忙按PowerPoint彈出中文歌詞翻譯，「很多同學都說他們聽到眼濕濕，原來我唱歌真的可以像自己喜歡的artist般感染他人」。

高中選修日語、大學通過日本語能力試驗N1、跟志同道合的朋友組成樂隊「203雑貨屋」唱日文歌，日文已成為Vincy另一種表達自我的語言。2025年，Vincy參加ViuTV推出的音樂選秀企劃《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE：THE STAGE OF VOICE》，在千人海選中進入20強，再經3回合的獻唱較量。「THE FIRST TAKE」是2019年由日本Sony Music發起的企劃，邀請歌手或作曲家以「One Take」獻唱，即只錄製一次、有失誤也會悉數播出。Vincy在頻道初期已有關注，尤其見到很多自己喜歡的歌手都有亮相，她說：「如果有一天可以像他們這樣上去唱就好了，但我也知道沒什麼可能，我，一個普通香港人，怎會突然有機會上到去呢？」所以，當Vincy看到ViuTV這個企劃的優勝者能上「THE FIRST TAKE」，她知道機會來了。

惡疾襲來 但我始終仍然想賽

節目繼承「THE FIRST TAKE」的傳統白色背景，一副耳機、一支咪、一個人，單純地唱歌。Vincy第一回合選唱陳健安的《厭惡物圖鑑》，她憶述當時有評判指出她演唱時喜歡閉眼，就像困在一個泡泡裏自己唱歌，跟觀眾的連結較弱；第二回合她選唱日本歌手Aimer的《Ref:Rain》，Aimer年少時聲帶受損，經治療也無法完全康復，卻反而塑成獨特的沙啞歌聲。Vincy深有體會，原來當時海選後她發現自己喉嚨長了血疱，一度想過退賽，但她知道這種追夢機會或許不會再有，決定堅持。第二回合唱畢《Ref:Rain》，Vincy喉嚨的血疱變大，幸好決賽前有兩個月休息，最終趕及決賽前兩星期痊癒，唱出另一日本歌手優里的《ベテルギウス》（《參宿四》），贏得比賽，獲機會登上日本「THE FIRST TAKE」。

焦慮不安曾如驟雨縈繞於心

由《厭惡物圖鑑》的自我否定、《Ref:Rain》的情感投射，到成為《ベテルギウス》那顆漆黑中閃亮的星，或許正是Vincy一路走來的寫照。勝出當刻，Vincy說頭幾秒是難以置信，「我以為自己伸手碰不到的東西，突然來到我眼前，整件事好像在做夢」，但激動後卻是揮之不去的焦慮和不安，覺得自己「未夠班」。在準備赴日的一個月裏，Vincy特意找歌唱導師Fat Li（李嘉晉）上堂，她記得Fat Li說：「既然你覺得自己不值得這個機會，給你多少時間都不會覺得自己值得……那不如你就當自己中了獎、當自己去玩、去享受這個舞台，你才不會浪費這個機會。」一言驚醒，Vincy想起自己唱歌的初衷，就是喜歡唱歌，不如就帶着這種純粹的心情，去日本走一趟。

一起閃閃發光 我們如此約定

7月尾，Vincy踏進那個純白錄音室，戴上耳機，說出：「哈囉，我係嚟自香港嘅Vincy。」接下來，在只剩下攝影機的錄音室，Vincy唱出自己和樂隊「203雑貨屋」2024年發布的原創歌《Sora》，發布時是全日文，歌詞由Vincy填寫。她說填詞時正煩惱不知是否決心走歌手這條路，她將這種迷惘心情用日文道出，一邊說一邊填詞，便填出這首在藍天下迷失、尋覓的歌。「THE FIRST TAKE」希望歌曲能加入代表香港的廣東話元素，於是請來香港填詞人雷暐樂填詞。Vincy收到歌詞後很驚訝，「我和他沒有開過會、溝通過，但他仔細地看出我的歌詞想表達的東西，再用廣東話補充……我聽了兩三次才發現原來歌詞裏面藏了我的名字」。

唱到這段廣東話歌詞之際，Vincy有點想哭，她說當時突然想起以前跟樂隊在band房合唱這首歌，現在她把這歌帶到「THE FIRST TAKE」這個全球都能看見的平台，那一刻她感覺到「203雑貨屋」的結他手、低音結他手和鼓手等隊友就在她身旁，和她一起看「純白雲層外有色彩佈滿天」。忍淚完成表演，在緊接的訪問她才釋下重擔、放聲痛哭。

這趟追夢旅程不算一帆風順，Vincy想起自己曾面對面訪問過她的偶像中島美嘉，她問偶像怎樣度過艱難時刻，偶像思考片刻才回答，最重要的是不要逃避，直視自己。現在回想，Vincy發現原來真的如中島美嘉所言，只要再相信自己多一點，事情就會變得不一樣。她如今簽約MakerVille，未來希望以歌手身分繼續創作，用自己的歌聲和故事告訴正在追夢或沒自信的觀眾，人生永不設限。

Vincy 在THE FIRST TAKE唱《Sora》

bit.ly/3VgbfGR

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：鍾卓言

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 音樂]

相關字詞﹕音樂 優里 陳健安 中島美嘉 歌唱 203雑貨屋 THE FIRST TAKE 蘇詠淳（Vincy） 開眼 音樂

上 / 下一篇新聞