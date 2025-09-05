歷迷惘克喉患 帶着初衷上「一take」 蘇詠淳純白殿堂圓夢 盼續以唱作伴人追夢

Vincy對唱歌的第一個記憶，是小時候坐在車裏，搖頭晃腦地聽着父母唱歌；小學開始接觸日本動漫，《星光少女》、《偶像學園》……動漫角色說話時有粵語配音，但唱歌時仍是日文原版，Vincy喜歡聽也跟着唱，唱着唱着她認得愈來愈多日文詞語。直到中學參加合唱團，她開始系統地學習唱歌，尤其因為唱低音部，要負責和音，更訓練她不要被別人影響、專心唱歌，「臨比賽前差不多每天都要練習，但我發現自己不抗拒……後來我發現原來唱歌是我人生唯一一樣就算辛苦也不會放棄的東西」。

尋找這一切偶然給我尋見

中四那年，Vincy參加校內歌唱比賽，思索唱什麼歌時，在YouTube看到日本歌手中島美嘉唱的《僕が死のうと思ったのは》（《曾經我也想過一了百了》）。當時中島美嘉耳朵狀態不佳，Vincy從她歌聲裏聽出對人生的絕望，但也聽出掙扎和希望，這是Vincy人生第一次聽歌聽到大哭。於是，她在比賽演繹這歌，同學在旁幫忙按PowerPoint彈出中文歌詞翻譯，「很多同學都說他們聽到眼濕濕，原來我唱歌真的可以像自己喜歡的artist般感染他人」。

高中選修日語、大學通過日本語能力試驗N1、跟志同道合的朋友組成樂隊「203雑貨屋」唱日文歌，日文已成為Vincy另一種表達自我的語言。2025年，Vincy參加ViuTV推出的音樂選秀企劃《CHILL CLUB X THE FIRST TAKE：THE STAGE OF VOICE》，在千人海選中進入20強，再經3回合的獻唱較量。「THE FIRST TAKE」是2019年由日本Sony Music發起的企劃，邀請歌手或作曲家以「One Take」獻唱，即只錄製一次、有失誤也會悉數播出。Vincy在頻道初期已有關注，尤其見到很多自己喜歡的歌手都有亮相，她說：「如果有一天可以像他們這樣上去唱就好了，但我也知道沒什麼可能，我，一個普通香港人，怎會突然有機會上到去呢？」所以，當Vincy看到ViuTV這個企劃的優勝者能上「THE FIRST TAKE」，她知道機會來了。

惡疾襲來 但我始終仍然想賽

節目繼承「THE FIRST TAKE」的傳統白色背景，一副耳機、一支咪、一個人，單純地唱歌。Vincy第一回合選唱陳健安的《厭惡物圖鑑》，她憶述當時有評判指出她演唱時喜歡閉眼，就像困在一個泡泡裏自己唱歌，跟觀眾的連結較弱；第二回合她選唱日本歌手Aimer的《Ref:Rain》，Aimer年少時聲帶受損，經治療也無法完全康復，卻反而塑成獨特的沙啞歌聲。Vincy深有體會，原來當時海選後她發現自己喉嚨長了血疱，一度想過退賽，但她知道這種追夢機會或許不會再有，決定堅持。第二回合唱畢《Ref:Rain》，Vincy喉嚨的血疱變大，幸好決賽前有兩個月休息，最終趕及決賽前兩星期痊癒，唱出另一日本歌手優里的《ベテルギウス》（《參宿四》），贏得比賽，獲機會登上日本「THE FIRST TAKE」。

焦慮不安曾如驟雨縈繞於心

由《厭惡物圖鑑》的自我否定、《Ref:Rain》的情感投射，到成為《ベテルギウス》那顆漆黑中閃亮的星，或許正是Vincy一路走來的寫照。勝出當刻，Vincy說頭幾秒是難以置信，「我以為自己伸手碰不到的東西，突然來到我眼前，整件事好像在做夢」，但激動後卻是揮之不去的焦慮和不安，覺得自己「未夠班」。在準備赴日的一個月裏，Vincy特意找歌唱導師Fat Li（李嘉晉）上堂，她記得Fat Li說：「既然你覺得自己不值得這個機會，給你多少時間都不會覺得自己值得……那不如你就當自己中了獎、當自己去玩、去享受這個舞台，你才不會浪費這個機會。」一言驚醒，Vincy想起自己唱歌的初衷，就是喜歡唱歌，不如就帶着這種純粹的心情，去日本走一趟。

一起閃閃發光 我們如此約定

7月尾，Vincy踏進那個純白錄音室，戴上耳機，說出：「哈囉，我係嚟自香港嘅Vincy。」接下來，在只剩下攝影機的錄音室，Vincy唱出自己和樂隊「203雑貨屋」2024年發布的原創歌《Sora》，發布時是全日文，歌詞由Vincy填寫。她說填詞時正煩惱不知是否決心走歌手這條路，她將這種迷惘心情用日文道出，一邊說一邊填詞，便填出這首在藍天下迷失、尋覓的歌。「THE FIRST TAKE」希望歌曲能加入代表香港的廣東話元素，於是請來香港填詞人雷暐樂填詞。Vincy收到歌詞後很驚訝，「我和他沒有開過會、溝通過，但他仔細地看出我的歌詞想表達的東西，再用廣東話補充……我聽了兩三次才發現原來歌詞裏面藏了我的名字」。

唱到這段廣東話歌詞之際，Vincy有點想哭，她說當時突然想起以前跟樂隊在band房合唱這首歌，現在她把這歌帶到「THE FIRST TAKE」這個全球都能看見的平台，那一刻她感覺到「203雑貨屋」的結他手、低音結他手和鼓手等隊友就在她身旁，和她一起看「純白雲層外有色彩佈滿天」。忍淚完成表演，在緊接的訪問她才釋下重擔、放聲痛哭。

這趟追夢旅程不算一帆風順，Vincy想起自己曾面對面訪問過她的偶像中島美嘉，她問偶像怎樣度過艱難時刻，偶像思考片刻才回答，最重要的是不要逃避，直視自己。現在回想，Vincy發現原來真的如中島美嘉所言，只要再相信自己多一點，事情就會變得不一樣。她如今簽約MakerVille，未來希望以歌手身分繼續創作，用自己的歌聲和故事告訴正在追夢或沒自信的觀眾，人生永不設限。

Vincy 在THE FIRST TAKE唱《Sora》

bit.ly/3VgbfGR

文：譚雅詩

設計：賴雋旼

編輯：鍾卓言

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 音樂]