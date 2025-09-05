明報新聞網
【倫敦】林宇談小說版《小朋友齊打交》

【明報專訊】用一句話來形容今期的受訪者林宇（Jack Forest）的話，應該是「百足咁多爪」。身兼記者、編輯、製作人、作家，而最近推出重製版的《小朋友齊打交2》（Little Fighter 2，簡稱LF2），其小說版亦是由他創作，所以今次就趁他在倫敦舉辦分享會這個機會來訪問一下。

LF、LF2這個IP，在我的心中是一個很有趣的存在。它不是那些氣勢磅礴的大作，但是我總會記得小學的時候和朋友三個人擠在一部電腦前面，用同一個鍵盤一起玩的畫面。它是那種有機會的話，我會想偶然玩幾鋪的遊戲。

不過對於是創作者王國鴻（Marti）好友的Jack來說，這個遊戲的意義則相當不同。Jack說，其實他自己並不喜歡LF這個遊戲，首先，當年他的對手是創作者，邊有得打？另外，在LF真正流行起來的時候（那些年我們會在學校電腦室偷玩），他已經讀大學，不再屬於LF主打的年齡層了。所以，Jack說他創作這本小說的主因，既是一個兒時承諾，亦是出於對朋友的支持，想為朋友的作品來一個補完。

那麼，故事的創作是如何開始的？畢竟LF這個遊戲本身並沒有多少劇情。但細心留意的話，LF的人物設計其實非常豐富，十鬥士、隱藏角色例如Firzen、Louis EX等的辨識度都很高。Jack透露，雖然這部遊戲本身並沒有劇情，但Marti在創作遊戲角色時，是有為角色設定性格，以及一點背景故事的。而這些性格或造型上的設定，很多都受到Marti喜歡的動漫、影視作品所影響。例如Firzen這個角色原來是受到《風雲》的啟發，甚至有些角色是源自作者對《足球小將》的印象。而Jack就把這些資料歸納起來，作為故事的藍本。

而說到這本小說中最喜歡的角色，Jack說是四大天王中的Bat。因為這個角色很強，但招式不多（低調高手的感覺？），而且他是遊戲中唯一會改變陣營的角色，這種低調高手的設定及轉折都是Jack覺得他特別有魅力的原因。

這兩年Jack十分忙碌，除了今年的《小朋友齊打交》，去年他亦出版了以張保仔為藍本的小說《壹捌零壹》。被問到兩個作品在創作過程上有什麼不同，Jack表示其實兩本小說都是在說一個香港的故事。對於他來說，張保仔是一個屬於香港的英雄人物，而《小朋友齊打交》由香港人一手打造，能夠衝出香港，對於Jack來說Marti亦是一個香港的英雄。因此兩個作品的出發點其實都是為了記錄一個對於香港重要的人。

身兼多職，對於創作有沒有好處？Jack認為絕對有。不同的崗位，無論是直接還是間接地，都為他的創作提供了養分。最後，對於有興趣寫作的人有什麼建議？Jack的回答非常簡潔：「寫咗先。」

文：Michael Cheung

（當代藝術家，現居倫敦，畢業於 Central Saint Martins。）

個人網頁：michael-cheung.com

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕林宇 Michael Cheung 倫敦 大都會文藝誌 開眼 大都會文藝誌

