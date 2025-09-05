Friday Planner：看草原 進庭園 退焦躁

不過比起出遠門散心或探親，我們可能更想短暫地「行開吓離開呢個世界」，面對開學重壓、工作又多不順，真想學愛麗絲跌入兔子洞。牛棚藝術村1a空間正舉行區凱琳、張海活「如果有個庭園，我會在哪裏？」展覽，庭園一方面是人工產物，另一方面卻又融入讓人靜心的自然之景，二人在展覽中分割兩大區域，讓來者遠離煩囂後「在影中」穿越、「在園中」逗留，沉浸在幾何空間中思考個體與世界的關係。

要走更長的路，除了好好休息，也可以從電影找到生命的支撐。9月15日至10月5日的意大利影展單元，5部當代電影從亞平寧半島飄洋而來，登上九龍兩間戲院熒幕。曾執導歷來被改編次數最多電影《完美謊情》（Perfect Strangers）的保羅贊奴維斯（Paolo Genovese），交出新作《玩轉腦情人》（Madly），更會出席9月15日場次的映後談。容或青春的心再悸動，慶幸有至親相伴，另一導演柯曼西尼（Francesca Comencini）自傳之作《爸爸伴我心》（The Time It Takes）的一對片場父女，兩顆敏感的心互扶持。截稿前各齣門票銷情亮起「黃燈」甚至「紅燈」，有意觀影者可不要「遲都遲了」。

