浪浪辛酸救援難 坦蕩蕩呈現 《毛家》喚平等籲不棄

4年來，區焯文與「毛守」游走在城市各處，曾深夜去到羅湖村落尋一隻受傷的流浪狗；也曾在志記鎅木廠清拆之際，與8隻流浪狗展開「人狗大戰」。歌手黃妍為紀錄片唱主題曲《無家》，但眾人都希望為流浪的牠們找到「毛家」——電影、歌曲與義工，力量都有限，但他們都堅信海報上那句「救一隻，活一隻」。

4年拍攝 逾40動物只4隻被領養

這不是區焯文第一次關注流浪動物。2018年，他曾將「毛守」（舊名「毛孩守護者」）一眾義工的故事改編作電影《毛俠》，希望吸引大眾關注動物權益。《毛俠》成為香港首部以保護動物為題材的電影，亦激起了不少迴響，但區焯文卻得出結論——還不夠，「（《毛俠》）是劇情片，有好多限制，好多香港流浪動物的情况沒辦法原原本本地觸及」。

與「毛守」義工Jinny聊起這一想法，她對區焯文說，「你跟我哋拍、將我哋真實嘅情况呈現咪得囉！」紀錄片《毛家》的拍攝就此開始。區焯文笑說，「跟我哋」三字看似簡單，落到義工的工作中，卻是「24×7不間斷on call」，「知道佢難，但唔知道咁難」。原本預計拍攝半年，卻未曾想半年來沒有一隻被救助的流浪動物成功找到領養，只能繼續拍攝，從2019到2023，4年的時間，40餘隻流浪動物出現在鏡頭中，最終找到領養的卻只有4隻。

「『毛守』救助的流浪動物，大多是好難找到領養的。可能是受傷、殘缺、性格有缺陷。」區焯文解釋，許多流浪動物在流浪過程中「可能被人虐待過、可能被其他流浪動物欺凌過、可能挨餓太多、環境太惡劣」，因此若想為牠們找到領養，除了身體治療外，對流浪動物的訓練與行為矯正也必不可少。影片中，有流浪狗曾被領養，但因無法與領養家庭中的小孩和睦相處而被退養；亦有遲遲無人領養的老年流浪狗被病痛纏身，義工決定將牠安樂死。

「生命在猶豫之間已經失去」

鏡頭下，即將被安樂死的牠沒有表情，一旁的義工面上卻是止不住的悲傷；鏡頭外，戲院中的人們早已淚流滿面。短短幾分鐘，觀眾已被片中那些流浪動物的命運觸動；與牠們朝夕相處的義工，又要如何承受那份情緒？區焯文表示，幽默或許有用。片中不少鏡頭聚焦義工Jinny與Kent的日常對話，或是給流浪動物起名時「玩gag」，或是難得休息時的「互串」，區焯文說這些鏡頭並不是刻意為之，而是兩人本來就有趣；自己也在漫長的拍攝中與一眾義工成為朋友，因此「所有嘢都可以坦蕩蕩去講、坦蕩蕩去呈現」。

區焯文提起義工Kent創辦「毛守」的故事。一日駕車時，Kent在公路上見到一隻小狗，糾結猶豫片刻，他決定停車救援，卻發現小狗已經喪生車流中，這令他感嘆「原來生命在猶豫之間已經失去」。因此，看見公路旁的垃圾站內還有被遺棄的幼犬時，Kent將牠們收養，並在垃圾站寫下自己的電話，「他說，如果有人要遺棄（動物），不要遺棄，打給我」。電話愈接愈多，收養的流浪動物也愈來愈多，區焯文形容動物保護對於義工而言彷彿「無底深潭」，因流浪動物的數量實在龐大，「你對動物的愛心，令你好難跳出來」。

收地影響動物命運 佈局救援變「大戰」

情况為何嚴重至此？片中一幕，因政府收地，位於新界北區的志記鎅木廠即將遷拆，原本在附近生活的數隻狗也被迫成為流浪狗。區焯文說這一情况不是個例，不少動物都因收地計劃而流離失所或被遺棄，「至少有上千隻受到影響」。「毛守」一眾義工在志記鎅木廠附近佈下「天羅地網」，希望將其中8隻帶回基地，一場激烈的「人狗大戰」就此展開，攝影師鏡頭被咬至「熄機」，Kent也被焦躁的狗群咬傷。

「損傷幾多／犧牲幾多／冷漠裡被遺忘／祝福不多／無人援助但你跟我」，影片去到尾聲，黃妍演唱的主題曲《無家》響起。又引起觀眾的一片啜泣。訪問時，區焯文帶來了自己的小狗豆丁，黃妍也帶來了自己的小狗Moonmoon。她說，儘管對流浪動物有所關注，但在看《毛家》之前，一直以為牠們僅是「瘦啲」，未曾想到情况去到那麼嚴重；片中義工們面臨的困境，更令她想起歌詞，「沒信心找到烏托邦／偶爾亦有沮喪」。「他們（義工）對於生命的重視是平等的，但很多人都會覺得人類的生命更高級，或是家養動物比流浪動物的生命更高級。」黃妍希望通過電影與歌曲喚醒觀眾對「平等」的思考，不遺棄、不放棄，「每一個牠們，都是活生生的生命」。

區焯文則希望影片令更多觀眾了解流浪動物的情况，鼓勵「捕捉、絕育、放回」的處理方式，亦想要宣傳「領養代替購買」，「儘管好難即刻令情况改善，但就像將被衝上沙灘的海星放回海中——你救不了全部，但你救了一個，就救了牠的全部」。

《毛家》現正上映

預告片：bit.ly/4m0B4W6

